[ekusosōmu no tōyo] preocupación entre los expertos

TOKIO.- El uso de exosomas, pequeñas vesículas extracelulares secretadas por las células, ha ganado notoriedad en el ámbito de la medicina estética y regenerativa en Japón.

Sin embargo, su aplicación en tratamientos médicos bajo el esquema de libre práctica (自由診療, jiyū shinryō) ha generado preocupación entre los expertos, debido a la falta de regulación y evidencia científica sólida que respalde su eficacia y seguridad.

¿Qué y por qué generan interés?

Los exosomas son nanopartículas que actúan como vehículos de comunicación intercelular, transportando proteínas, lípidos y material genético entre células. Se ha investigado su potencial en medicina regenerativa, con estudios preliminares que sugieren que podrían favorecer la reparación de tejidos y modular la respuesta inmune. Sin embargo, ningún tratamiento basado en exosomas ha sido aprobado como medicamento en Japón.

A pesar de la falta de aprobación regulatoria, muchas clínicas en Japón los están promocionando como tratamientos para:

Rejuvenecimiento de la piel y reducción de arrugas.

y reducción de arrugas. Tratamiento de enfermedades alérgicas , como la dermatitis atópica.

, como la dermatitis atópica. Prevención de enfermedades neurológicas, como el ictus (accidente cerebrovascular) y la demencia.

Problema: Publicidad engañosa y desinformación

En Japón, los tratamientos basados en exosomas no están regulados como fármacos porque se comercializan bajo el sistema de medicina de libre práctica (自由診療). Esto significa que no requieren la aprobación de las autoridades sanitarias, como el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón (MHLW).

Dado que no existen normativas específicas para estos tratamientos, las clínicas pueden publicitar sus servicios libremente, lo que ha llevado a la proliferación de anuncios con afirmaciones potencialmente engañosas, como:

«Mejora el envejecimiento de la piel y las enfermedades alérgicas».

«Puede prevenir el ictus y la demencia».

Este tipo de publicidad puede inducir a los pacientes a creer que estos tratamientos están científicamente comprobados, cuando en realidad no hay ensayos clínicos concluyentes que respalden sus supuestos beneficios.

Riesgos para los pacientes

Falta de evidencia científica

Si bien algunos estudios han explorado los exosomas en la medicina regenerativa, los expertos advierten que los datos clínicos son insuficientes. No hay pruebas sólidas de que los exosomas administrados en estas clínicas realmente beneficien a los pacientes en términos de seguridad o eficacia.

Regulación insuficiente

Al no ser considerados fármacos, los productos de exosomas no están sujetos a los estándares de calidad y seguridadde la Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos de Japón (PMDA). Esto significa que no se garantiza su pureza, concentración ni posible contaminación.

Posibles efectos adversos

El uso de exosomas podría provocar reacciones inmunológicas inesperadas, infecciones o incluso acelerar procesos patológicos en algunos casos. Sin una supervisión estricta, los pacientes pueden exponerse a riesgos desconocidos.

Advertencias de los expertos y la comunidad médica

Ante el auge de estos tratamientos, especialistas en medicina y biotecnología han emitido advertencias sobre los peligros de su uso sin suficiente respaldo científico. Las principales preocupaciones son:

La posibilidad de que los pacientes malinterpreten la publicidad y crean que los exosomas son tratamientos aprobados y probados.

El riesgo de que las clínicas prioricen el beneficio económico sobre la seguridad del paciente.

La falta de regulaciones claras para garantizar la calidad y seguridad de estos productos.

El Ministerio de Salud de Japón podría intervenir en el futuro para regular estos tratamientos y evitar prácticas engañosas, pero por ahora, la responsabilidad recae en los pacientes para evaluar cuidadosamente la información antes de optar por estas terapias.

Conclusión: ¿Qué deben hacer los pacientes?

Dado que no hay tratamientos con exosomas aprobados como medicamentos en Japón, los expertos recomiendan cautela antes de someterse a este tipo de terapias. Se aconseja a los pacientes:

Investigar la evidencia científica sobre la eficacia de los exosomas antes de considerar un tratamiento. Consultar con médicos especialistas independientes que no estén involucrados en la venta de estos procedimientos. Ser escépticos ante afirmaciones exageradas en la publicidad de clínicas privadas. Esperar más estudios clínicos y regulaciones antes de optar por un tratamiento costoso y potencialmente riesgoso.

En resumen, los exosomas son una tecnología prometedora, pero su uso en tratamientos de libre práctica en Japón sigue siendo controvertido y carente de regulación adecuada.

La comunidad médica sigue instando a los pacientes a actuar con prudencia y no dejarse llevar por publicidad poco transparente.

