[hashika kansen] preocupante caso en Yokohama

TOKIO.- Las autoridades de la ciudad de Yokohama informaron sobre un caso de hashika (sarampión).

Una mujer de unos 30 años fue diagnosticada con esta enfermedad, pero lo que hace que este caso sea especialmente preocupante es que no había viajado fuera del país en las tres semanas previas al diagnóstico, por lo que no se sabe con certeza cómo contrajo el virus.

Además, la mujer no tenía historial de vacunación, lo que aumenta el riesgo de que el virus se propague fácilmente.

Detalles importantes:

Inicio de los síntomas: El 6 de marzo, la mujer comenzó a experimentar fiebre.

Transporte utilizado: Ese mismo día, viajó en el autobús municipal de Yokohama, entre las estaciones Shimmeisha-iri y Katakuramachi, entre las 8:30 y las 9:30 AM.

Diagnóstico: El 12 de marzo, la mujer desarrolló un sarpullido, lo que llevó a los médicos a diagnosticarla con sarampión.

Número de casos: Este es el quinto caso confirmado de sarampión en Yokohama desde febrero de este año.

Preocupación por la salud pública

El sarampión es una enfermedad extremadamente contagiosa, y en lugares cerrados como los autobuses, donde el virus puede propagarse fácilmente a través del aire, el riesgo de contagio es elevado.

Por ello, las autoridades de Yokohama han instado a las personas que estuvieron en el autobús en el horario en que la mujer infectada viajó (6 de marzo, entre las 8:30 y las 9:30 AM) a estar muy atentos a síntomas como fiebre o erupciones, y a acudir al médico si presentan alguno de estos signos.

Sobre la enfermedad: hashika [麻疹]

A pesar de que contamos con una vacuna segura y efectiva, el sarampión sigue siendo un problema en muchas partes del mundo.

¿Por qué? La disminución en la cobertura de vacunación ha permitido que la enfermedad resurja, provocando brotes incluso en países donde se creía erradicada.

1. ¿Cómo se transmite el sarampión?

El virus del sarampión es increíblemente contagioso y se transmite con facilidad a través del aire. Basta con que una persona infectada tosa, estornude o simplemente respire en un espacio cerrado para que las partículas virales queden suspendidas y puedan contagiar a otros.

Principales formas de transmisión:

Por el aire: El virus puede permanecer en el ambiente hasta 2 horas después de que una persona infectada haya estado en un lugar.

El virus puede permanecer en el ambiente hasta después de que una persona infectada haya estado en un lugar. Por contacto directo: Al tocar superficies contaminadas con secreciones de una persona infectada y luego tocarse la cara.

Al tocar superficies contaminadas con secreciones de una persona infectada y luego tocarse la cara. Antes de presentar síntomas: Una persona con sarampión puede contagiar hasta 4 días antes de que aparezca la erupción y seguir transmitiéndolo hasta 4 días después.

¿Quiénes están en mayor riesgo?

Algunas personas son más vulnerables a desarrollar complicaciones graves:

✔ Niños no vacunados

✔ Personas con el sistema inmune debilitado (por enfermedades o tratamientos)

✔ Mujeres embarazadas

✔ Adultos mayores

✔ Personas con desnutrición, especialmente si tienen déficit de vitamina A

2.¿Cuáles son las consecuencias del sarampión?

Muchos creen que el sarampión es solo una erupción y fiebre, pero en realidad puede ser mucho más grave. Algunas de sus complicaciones pueden poner en riesgo la vida, especialmente en niños pequeños y personas con defensas bajas.Síntomas iniciales (7-14 días después del contagio):

🔹 Fiebre alta (puede superar los 40°C)

🔹 Tos persistente y seca

🔹 Secreción nasal

🔹 Conjuntivitis (ojos rojos e irritados)

🔹 Manchas de Koplik (pequeñas manchas blancas dentro de la boca, una señal característica del sarampión)

🔹 Erupción en la piel (comienza en la cara y luego se extiende al cuerpo)

Complicaciones graves:

💥 Neumonía: Es la causa más común de muerte por sarampión en niños pequeños. Alrededor de 1 de cada 20 niñosinfectados la desarrolla.

💥 Encefalitis: Inflamación del cerebro que ocurre en 1 de cada 1,000 casos. Puede causar convulsiones, daño cerebral permanente o incluso la muerte.

💥 Panencefalitis esclerosante subaguda (PEES): Una complicación rara pero letal que aparece años después de haber tenido sarampión. Provoca deterioro mental progresivo, convulsiones y, finalmente, la muerte.

💥 Supresión del sistema inmunológico: El sarampión «borra» la memoria inmunológica, haciendo que la persona sea más vulnerable a otras infecciones, como neumonía o tuberculosis, por meses o incluso años.

💥 Muerte: En lugares con desnutrición severa, la tasa de letalidad puede llegar hasta el 30%.

3. La mejor defensa: la vacuna

La forma más efectiva de prevenir el sarampión es la vacuna triple vírica (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas.

Esquema de vacunación recomendado:

✅ Primera dosis: A los 12 meses de edad.

✅ Segunda dosis: Entre los 4 y 6 años.

Si una persona no ha sido vacunada en la infancia, aún puede recibir la vacuna hasta los 18 años o incluso en la edad adulta, siempre que no tenga inmunidad previa.

Inmunidad colectiva: una barrera contra los brotes

Para evitar que el sarampión se propague, al menos el 95% de la población debe estar vacunada. Cuando la cobertura baja, como ha sucedido en Europa, Japón y América Latina en los últimos años, los brotes regresan.

Conclusión: vacunarse es protegernos a todos

El sarampión no es solo una enfermedad infantil, es una amenaza real que puede traer complicaciones graves y hasta fatales. La vacuna no solo protege a quienes la reciben, sino que ayuda a evitar la propagación del virus y protege a quienes no pueden vacunarse por razones médicas. Si tienes la oportunidad de vacunarte o vacunar a tus hijos, hazlo. Es la mejor decisión para su salud y la de toda la comunidad.

