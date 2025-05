[kaisan] Arashi anuncia disolución

📍Tōkyō | 6 de mayo de 2025

Hoy martes el grupo de ídolos japonés 嵐 (Arashi), inactivo desde finales de 2020, anunció a través de su sitio oficial una noticias a sus fanáticos.



Dieron a conocer que se disolverá definitivamente al finalizar mayo del próximo año, marcando el fin de una era en el entretenimiento japonés.

Un mensaje de los cinco miembros, juntos otra vez

En un emotivo video de poco más de tres minutos, los cinco integrantes —Satoshi Ohno (44), Sho Sakurai (43), Masaki Aiba (42), Kazunari Ninomiya (41) y Jun Matsumoto (41)— aparecieron alineados y hablando directamente a sus fans.

Aiba expresó que están preparando una gira de conciertos para la primavera de 2026 con el objetivo de “transmitir personalmente su gratitud a los fans”. Sakurai, por su parte, anunció con serenidad que “esa gira marcará el cierre definitivo de las actividades de Arashi”.

Una despedida largamente pensada

Tras su pausa en 2020, causada en parte por la pandemia de COVID-19, los miembros se mantuvieron en silencio como grupo, pero con trayectorias individuales. Durante los últimos 18 meses, se reunieron esporádicamente para discutir la posibilidad de un regreso.

Sin embargo, el paso del tiempo, los cambios en sus vidas personales y profesionales, y las nuevas circunstancias del entorno hicieron difícil visualizar un futuro activo como grupo.

Fue así como decidieron cerrar el ciclo con un gesto significativo: ofrecer una última gira, precisamente lo que no pudieron hacer en persona debido a la pandemia.

Más que una despedida, un agradecimiento

Arashi afirmó que no contemplan reanudar actividades tras la gira. Consideran este reencuentro como una oportunidad final para “mirar a los ojos a los fans y agradecerles directamente” después de más de 26 años de historia, desde su debut en 1999.

Durante el anuncio, también compartieron que el fanclub oficial se cerrará en mayo de 2026, pero hasta entonces ofrecerán contenido exclusivo y continúan aceptando nuevos miembros, con una nueva entrega programada para mediados de junio.

Un legado que marcó a generaciones

Arashi no solo fue uno de los grupos más exitosos de la agencia Johnny’s (ahora renombrada), sino también un fenómeno cultural que trascendió generaciones, con presencia en televisión, cine, eventos benéficos, Juegos Olímpicos y hasta como embajadores del turismo japonés.

En 2020, la pausa del grupo fue un golpe emocional para millones de fans dentro y fuera de Japón.

Ahora, cinco años después, su despedida definitiva también se perfila como un momento histórico, pero esta vez con el regalo de una última oportunidad para verlos juntos en el escenario.

Mensaje de Arashi para sus fans

Queridos todos,

Ha pasado un largo tiempo. Somos Arashi.

Hoy, queremos contarles algo muy importante que nace desde el fondo de nuestro corazón.

Han pasado ya cuatro años y medio desde que detuvimos nuestras actividades.

Durante ese último año antes del receso, no pudimos encontrarnos con ustedes como lo soñábamos, debido a la pandemia.

No hubo conciertos, no hubo aplausos en vivo, no pudimos ver sus sonrisas. Fue una despedida a la fuerza, incompleta.

Pero ese “gracias” que nunca pudimos decir cara a cara… aún sigue muy vivo dentro de nosotros.

Por eso, los cinco hemos decidido reunirnos nuevamente.

Y ahora, estamos dando los primeros pasos para realizar una gira de conciertos en la primavera del próximo año.

Queremos, esta vez sí, mirarles a los ojos y decir: “Gracias por estar siempre”.

Hace un tiempo, también creamos nuestra propia empresa: Corporación Arashi. Pensamos en nuevas maneras de caminar hacia el futuro, con nuevos equipos, nuevas ideas.

Pero pronto comprendimos que ese camino queríamos recorrerlo con las personas que nos han acompañado por más de 20 años.

Ellos también son parte de este viaje. Y junto a ellos, queremos construir el escenario final.

Sí… Esta gira será nuestra última como Arashi.

Será el cierre definitivo de nuestras actividades como grupo.

Durante un año y medio, hablamos mucho los cinco.

Nos encontramos, discutimos, nos reímos, recordamos…

Y sobre todo, compartimos nuestras dudas, nuestras emociones, nuestras realidades.

Porque nuestras vidas han cambiado. Y el entorno que nos rodea ya no es el mismo.

No fue fácil encontrar una respuesta. Pero al final, llegamos a una:

Volver una vez más.

Para agradecer, cantar, abrazar con la mirada.

Y después, cerrar este capítulo juntos.

No queríamos reiniciar algo solo para volver a pausarlo otra vez.

Queríamos darle a esta historia el cierre que ustedes se merecen.

Ya estamos preparando esa gira, con mucha ilusión y esfuerzo, aunque aún no podemos contarles todo.

Pero les prometemos que cuando haya algo que decir, serán los primeros en saberlo. Y lo diremos nosotros, con nuestras propias palabras.

Con el fin de nuestras actividades, también el fanclub terminará en mayo de 2026.

Pero hasta entonces, queremos llenar este último año de regalos, de momentos, de contenido para ustedes.

Esperamos que lo disfruten y lo sientan tan especial como nosotros.

Y para quienes aún no forman parte del fanclub, estamos preparando su reapertura, para que todos puedan acompañarnos en este viaje final.

La próxima entrega de contenido está prevista para mediados del mes que viene.

Una vez más, gracias por estar.

Vamos a reencontrarnos.

Y queremos que sea inolvidable.

Con todo nuestro cariño,

Arashi

Masaki Aiba

Jun Matsumoto

Kazunari Ninomiya

Satoshi Ohno

Sho Sakurai

