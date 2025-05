[yoronchōsa] se estanca aprobación a Ishiba

📍Tōkyō | 19 de mayo de 2025

El primer ministro Ishiba Shigeru enfrenta su momento más difícil desde que asumió el cargo.

Según una nueva encuesta nacional realizada por Yomiuri Shimbun entre el 16 y el 18 de mayo, el apoyo a su gobierno se mantiene en el 31%, el nivel más bajo registrado desde su llegada al poder y que ya se ha repetido por tres meses consecutivos.

A la par, la desaprobación creció al 56%, un aumento leve pero significativo frente al 54% de abril. Esto refleja una creciente desilusión ciudadana, no solo con su figura como primer ministro, sino con la dirección política del país en general.

🧭 “No hay rumbo claro”: las razones detrás del descontento

Al profundizar en las respuestas, queda claro que el malestar ciudadano no es superficial.

Entre las personas que no apoyan al gabinete de Ishiba, las razones más frecuentes fueron:

«No se puede esperar mucho de sus políticas» (38%)

«Le falta liderazgo al primer ministro» (20%)

También se mencionaron críticas al manejo de la economía y la falta de respuestas firmes frente a desafíos como el envejecimiento de la población o las tensiones internacionales.

Este descontento, más que ideológico, parece estar centrado en una sensación de estancamiento, de que el gobierno no tiene ni la fuerza ni la visión para sacar adelante al país.

✅ Apoyo sin entusiasmo: “No hay nadie mejor”

Pero incluso entre quienes dicen apoyar al primer ministro, el respaldo parece poco entusiasta y más por descarte:

El 45% dijo apoyarlo porque “no hay nadie mejor”

Otro 19% mencionó que lo hace simplemente porque “es un gobierno liderado por el Partido Liberal Democrático (PLD)”

Solo una minoría afirmó valorar realmente sus políticas o liderazgo

Esto deja al gobierno de Ishiba en una posición muy frágil, con un respaldo que no se basa en convicción, sino en resignación.

🗳️ Partidos políticos: cae el PLD y sube el desencanto

El desgaste no es solo del primer ministro, sino también del sistema político en general. La encuesta reveló que:

👉 Lo más preocupante para el sistema democrático japonés es el crecimiento de los llamados «independientes» o «sin partido», que ahora suman el 41% del electorado, el nivel más alto en meses. Esto significa que 4 de cada 10 japoneses no se sienten representados por ningún partido, lo cual revela un desencanto profundo con toda la clase política, no solo con el oficialismo.

🧩 ¿Qué está en juego?

El primer ministro Ishiba llegó al poder con la promesa de “renovar la política japonesa con calma y experiencia”, pero no ha logrado generar entusiasmo ni mostrar resultados claros.

En paralelo, la oposición no logra capitalizar el malestar social, y muchos ciudadanos siguen percibiendo que no hay una alternativa real, por lo que la sensación generalizada es la de estar atrapados en un sistema que no responde.

Esta situación pone en evidencia una crisis de representación, donde ni los líderes actuales ni las estructuras partidarias tradicionales están conectando con los problemas reales de la gente, como la precariedad laboral, el cuidado de personas mayores, o la inseguridad económica de los jóvenes.

📌 Conclusión

A casi un año de su nombramiento, el primer ministro Ishiba parece estar caminando sobre hielo fino. Tiene el reto de recuperar la confianza de un pueblo cada vez más escéptico, en un momento en que la estabilidad política de Japón se mezcla con una creciente sensación de estancamiento.

Y aunque por ahora no hay un reemplazo claro en el horizonte, la paciencia ciudadana no es infinita. Si no hay un giro claro en políticas o liderazgo, el desgaste podría seguir creciendo… y con ello, la posibilidad de una crisis política más profunda.

