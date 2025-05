[jishin jōhō] sismo en Fukushima

📍Tōkyō | 19 de mayo de 2025

Un sismo de magnitud 4.7 se registró este mediodía frente a la costa de la prefectura de Fukushima, sacudiendo brevemente la zona nororiental de Japón.

Aunque el movimiento fue de baja intensidad y no generó alerta de tsunami, se sintió ampliamente en múltiples municipios de Fukushima, así como en partes de Ibaraki, Miyagi, Tochigi, Yamagata y Chiba.

📍 ¿Dónde y cómo ocurrió?

Según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el temblor se produjo a las 12:14 p.m. con epicentro en el mar frente a Fukushima (latitud 37.2°N, longitud 141.3°E), a una profundidad de apenas 10 km, lo que explica por qué fue percibido en amplias zonas aunque la magnitud no fue muy alta.

Este tipo de sismos poco profundos tienden a sentirse con más claridad incluso si su potencia no es elevada. Afortunadamente, no se reportaron daños materiales ni víctimas, y las autoridades confirmaron que no hay riesgo de tsunami.

📊 ¿Qué tan fuerte fue?

La máxima intensidad fue de Shindo 2 (escala japonesa que mide cuánto se siente un sismo), una intensidad débil pero perceptible .

Las ciudades donde se sintió con más claridad (Shindo 2) fueron: Iwaki (三和町) Shirakawa (新白河) Kagamiishi , Ten’ei , Izumizaki , Tanagura , Tamakawa , Asakawa y otros pueblos del sur de Fukushima. Tōkai , en la prefectura de Ibaraki.

En más de 50 municipios , la intensidad fue de Shindo 1, incluyendo: Fukushima capital , Koriyama , Minamisōma , Tomioka , Naraha , Ōkuma , Namie , y Iitate en Fukushima. En Ibaraki: Hitachi , Kitaibaraki , Kasama , Daigo , entre otros. También se sintió levemente en prefecturas cercanas como Miyagi , Yamagata , Tochigi y Chiba .



🌍 ¿Por qué tiembla en esta región?

Fukushima se encuentra en una zona sísmica muy activa del archipiélago japonés, donde convergen las placas del Pacífico y de Okhotsk. Aquí, la subducción (una placa que se desliza bajo otra) genera fricción constante en el fondo del océano, lo que acumula energía y produce terremotos frecuentes.

Aunque el de hoy fue leve, esta región fue protagonista del devastador sismo del 11 de marzo de 2011, por lo que cada nuevo movimiento genera una mezcla de atención, preparación y memorias difíciles entre los residentes.

🧏‍♀️ La vida cotidiana y la resiliencia

En muchas escuelas y oficinas, el movimiento fue leve y no interrumpió el ritmo del día. Sin embargo, en ciudades como Iwaki, donde los recuerdos del desastre nuclear aún están vivos, los temblores siguen generando ansiedad, especialmente entre personas mayores o familias con niños pequeños.

Los sistemas de alerta temprana funcionaron correctamente y, como es habitual en Japón, muchas personas recibieron notificaciones en sus celulares segundos antes del temblor.

✅ Recomendaciones para la población

Verificar mochilas de emergencia y rutas de evacuación si vives cerca del mar o zonas sísmicas.

Fijar bien estanterías o muebles altos en el hogar o trabajo.

No difundir rumores y consultar siempre información oficial de la JMA o de medios locales fiables.

Conversar sobre el temblor con niños o personas mayores para reducir miedos y reforzar la preparación.

📣 Conclusión

El sismo de hoy, aunque leve, es un recordatorio de que Japón sigue siendo un país donde la tierra está viva. La tranquilidad con la que muchos residentes lo enfrentan demuestra la cultura de preparación sísmica, pero también recuerda la importancia de no bajar la guardia.

La prevención, la información clara y el apoyo comunitario siguen siendo claves para vivir en armonía con la naturaleza de este archipiélago sísmico.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

