[keitaidenwa no riyō manā] extranjera en el tren

📍Tōkyō | 24 de junio de 2025

En un país donde el respeto mutuo es casi una religión, una escena grabada en un tren de Tokio ha desatado una ola de indignación y reflexión.

En el video viral, una mujer extranjera aparece hablando por teléfono dentro de un vagón. Otro pasajero, también extranjero, la enfrenta en inglés, exigiéndole que cese la conversación.

Ella, lejos de intimidarse, la mujer que además se encuentra sentada en los asientos prioritarios para personas mayores, embarazadas o con discapacidad, responde que lleva años viviendo en Japón y sabe lo que hace.

¿Quién tenía razón? ¿Está prohibido hablar por teléfono en los trenes japoneses? ¿O se trata de una norma cultural más que de una regla legal?

📌 Un choque de costumbres

La respuesta es clara: no es ilegal, pero sí está socialmente desaconsejado. Hablar por teléfono dentro de un tren en Japón no conlleva multas ni castigos legales, pero sí implica una ruptura del código de convivencia no escrito que la mayoría de los japoneses respeta al pie de la letra.

En muchos países, hacer una llamada breve en transporte público es cotidiano. En Japón, puede ser percibido como una falta de educación o incluso una provocación, especialmente en espacios cerrados como los trenes.

🧭 2015: unificar para educar

Para evitar confusiones, en octubre de 2015, 37 empresas ferroviarias de regiones clave como Kanto, Tohoku y Koshinetsu —incluyendo a JR East— acordaron unificar el mensaje al público.

Desde entonces, las líneas anuncian lo siguiente:

「優先席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。それ以外では、マナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。」 “Cerca de los asientos prioritarios, por favor apague su teléfono móvil durante las horas de mayor afluencia. En el resto del tren, configúrelo en modo silencioso y absténgase de hablar por teléfono.”

🤝 Más que salud: un acto de empatía

El origen de esta regla viene de una preocupación sanitaria. Hace años, se creía que los teléfonos móviles podían afectar el funcionamiento de marcapasos. Aunque la tecnología ha avanzado y ese riesgo ha disminuido, la costumbre se mantuvo como una forma de consideración hacia personas mayores o con condiciones médicas.

Pero más allá de la salud, la medida se sostiene por el valor del silencio en la cultura japonesa. Las llamadas telefónicas suelen hacerse en tono más alto y unidireccional, lo que las vuelve particularmente intrusivas en ambientes compartidos. Por eso, incluso los anuncios automáticos apelan a la empatía del pasajero, no a la ley.

🚉 ¿Dónde aplica la regla?

Trenes urbanos o locales (como Yamanote o Chuo): se pide silencio en todo momento. En horas punta, se espera que apagues el móvil si estás cerca de los asientos prioritarios.

Shinkansen y trenes de larga distancia: están habilitados espacios especiales entre vagones donde puedes hablar por teléfono con libertad.

👀 Castigo social, no legal

Aunque no existe una sanción formal, hablar por teléfono en un tren japonés puede acarrearte miradas reprobatorias, suspiros, susurros o incluso la intervención del personal. No hay necesidad de una multa: el propio ambiente te invita a detener la llamada. Es un ejemplo claro de cómo funciona la autorregulación social en Japón.

❓¿Y qué hay de los extranjeros?

La situación del video viral refleja una tensión cultural cada vez más común: personas que, aun viviendo mucho tiempo en Japón, eligen rechazar ciertas normas sociales que consideran innecesarias.

Esto genera debate. ¿Debe un extranjero adoptar por completo las costumbres locales? ¿O puede cuestionarlas? En Japón, la convivencia armónica se basa en leer el ambiente (空気を読む, kuuki wo yomu), una habilidad cultural que a menudo se espera también de quienes vienen de fuera.

🧘 Un consejo final

Si vives o viajas en Japón, aprender y seguir estas normas —aunque no estén en el papel— te facilitará la vida y te abrirá muchas puertas. El silencio en el tren no es una prohibición autoritaria, sino una forma de respeto mutuo, algo profundamente arraigado en la sociedad japonesa.

Así que la próxima vez que subas a un tren en Japón, deja el teléfono en modo silencio… y súmate a la armonía.

©NoticiasNippon