[kokusaishūshi] Señales de enfriamiento en la economía

Japón mantiene superávit externo pero se reduce el margen en febrero

📍Tōkyō | 9 de abril

En un contexto de creciente presión sobre el comercio internacional y cambios en la dinámica económica global, el gobierno de Japón ha publicado este día el informe preliminar de su balanza de pagos correspondiente a febrero de 2026 (Reiwa 8), revelando una realidad que mezcla estabilidad con señales de advertencia.

El dato principal confirma que Japón continúa registrando un superávit en su cuenta corriente, alcanzando los 3 billones 9,327 mil millones de yenes, una cifra sólida que refleja la capacidad del país para generar ingresos desde el exterior. Sin embargo, detrás de este número positivo se esconde un matiz importante: el superávit se ha reducido en 57 mil millones de yenes respecto al mismo mes del año anterior, marcando una contracción que no pasa desapercibida para analistas económicos.

El factor clave detrás de esta reducción ha sido el estrechamiento del superávit comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Japón sigue exportando más de lo que importa, pero el margen se ha reducido, lo que evidencia una desaceleración en el dinamismo del comercio exterior, posiblemente influida por el encarecimiento de importaciones energéticas y una demanda global más moderada.

Aun así, el país continúa apoyándose en su fortaleza estructural: la balanza de ingresos primarios, que incluye ganancias de inversiones japonesas en el extranjero, registró un robusto superávit de 4 billones 2,403 mil millones de yenes. Este componente sigue siendo el pilar que sostiene el saldo positivo global de Japón, reflejando décadas de acumulación de activos en el exterior.

En contraste, la balanza de servicios y comercio combinado presentó un ligero déficit de 168 mil millones de yenes, mientras que la balanza de ingresos secundarios también mostró números negativos, con un déficit de 2,908 mil millones de yenes, lo que incluye transferencias como ayuda internacional o remesas.

Este panorama dibuja una economía que, aunque aún sólida en su posición externa, empieza a mostrar signos de ajuste. La dependencia creciente de los ingresos provenientes del extranjero, frente a un comercio menos vigoroso, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este equilibrio en el mediano plazo.

Para los residentes extranjeros en Japón —especialmente aquellos atentos al tipo de cambio o al costo de vida— estos datos no son menores. Una reducción en el superávit puede influir indirectamente en la fortaleza del yen, en los precios de importación y en la política económica futura, incluyendo decisiones del Banco de Japón.

En definitiva, Japón sigue siendo una potencia financiera global con una balanza externa positiva, pero el mensaje de febrero es claro: el país navega en aguas más complejas, donde mantener el equilibrio requerirá ajustes estratégicos en comercio, energía y competitividad internacional.

📌 Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado (en español) 国際収支 Kokusai shūshi 国際 (internacional) + 収支 (ingresos/gastos) Balanza de pagos (todas las transacciones con el exterior) 経常収支 Keijō shūshi 経常 (corriente) + 収支 Cuenta corriente 黒字 Kuroji 黒 (negro) + 字 (balance) Superávit 赤字 Akaji 赤 (rojo) + 字 (balance) Déficit 貿易収支 Bōeki shūshi 貿易 (comercio) + 収支 Balanza comercial (exportaciones – importaciones) サービス収支 Sābisu shūshi サービス (servicios) + 収支 Balanza de servicios 第一次所得収支 Dai-ichi shotoku shūshi Primera + ingresos Ingresos por inversiones (dividendos, intereses) 第二次所得収支 Dai-ni shotoku shūshi Segunda + ingresos Transferencias (remesas, ayuda internacional) 黒字幅縮小 Kuroji haba shukushō Reducción del margen del superávit Disminución del saldo positivo

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