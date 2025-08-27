[sekai barē] Japón derrotó a Serbia

🏐 Japón logra la hazaña: derrota a la campeona mundial Serbia y avanza invicto en el Mundial de Voleibol Femenino 2025

📍Bangkok, miércoles 27 de agosto de 2025

La selección femenina de voleibol de Japón (Hinotori Nippon) dio uno de los grandes golpes del Mundial de Voleibol Femenino 2025: venció por 3-1 a Serbia, actual bicampeona del mundo y favorita al título, asegurando así el primer lugar del Grupo H y manteniéndose invicta rumbo a la fase final.

Un duelo de gigantes en la fase de grupos

El torneo, que comenzó el 22 de agosto, repartió a Japón en el Grupo H junto con Camerún, Ucrania y Serbia. Tras vencer de forma clara a Camerún y Ucrania, las niponas llegaron al partido contra Serbia ya clasificadas, pero con la ambición de pelear el liderato.

Serbia, por su parte, también llegaba con dos victorias y con la etiqueta de potencia mundial: campeona en 2018 y 2022, y conocida por su juego de fuerza y altura.

El enfrentamiento se convirtió en una auténtica prueba de carácter para Japón, que buscaba confirmar su regreso a la élite mundial.

El partido: tensión, emoción y resiliencia japonesa

1er set (25-23): Japón sorprendió desde el inicio con un juego ordenado y agresivo. Con un arranque fulminante de 8-3, las japonesas controlaron los tiempos con bloqueos efectivos de Shimamura Haruyo y ataques variados por las alas. Aunque Serbia logró empatar tras un parcial de seis puntos consecutivos, las niponas mantuvieron la calma y cerraron con un saque de Satō Yoshino que inclinó la balanza.

2º set (30-28): El parcial más vibrante. Serbia mostró su potencia con saques y bloqueos, y llegó a dominar 11-8. Japón reaccionó con garra y empató 17-17 gracias al aporte de la suplente Akimoto Miku, que entró con frialdad y eficacia. El set se convirtió en una montaña rusa de emociones, llegando al 24-24. En el momento decisivo, la joven Wada Yukiko deslumbró con un ace y un remate letal que dejaron el marcador 30-28 y pusieron a Japón 2-0 arriba.

3er set (23-25): La reacción de Serbia llegó inevitablemente. Las balcánicas apretaron con su potencia en la red y castigaron los errores japoneses. Japón resistió con defensa heroica de Kojima Manami y los puntos frescos de Akimoto, pero cedieron el set en un cierre ajustado.

4º set (25-18): Con la presión máxima, Japón jugó su mejor voleibol. La capitana Ishikawa Mayu lideró con saques que destrozaron la recepción rival, mientras Shimamura volvió a bloquear con precisión quirúrgica. Con largas defensas y un juego colectivo impecable, Japón construyó una ventaja de 4 puntos que nunca soltó. El final fue soñado: bloqueo sobre la estrella serbia y celebración de todo el equipo.

Las claves de la victoria

Mentalidad: Japón no se derrumbó pese a la presión de jugar contra una potencia y manejar finales de set de infarto.

Suplentes decisivas: Akimoto Miku y Wada Yukiko fueron determinantes saliendo desde el banquillo.

Defensa y recepción: La líbero Kojima Manami sostuvo al equipo en los momentos más difíciles.

Liderazgo: Ishikawa Mayu, con su carácter y experiencia, fue el motor anímico.

El marcador final

Japón 3 – 1 Serbia

1º set: 25-23

2º set: 30-28

3º set: 23-25

4º set: 25-18

Lo que viene: Tailandia espera en octavos

Con esta victoria, Japón cierra el Grupo H con 3 victorias en 3 partidos, dejando claro que está lista para pelear contra cualquier rival. Su próximo desafío será el 29 de agosto (viernes) frente a Tailandia, país anfitrión, en un duelo que promete ser electrizante, tanto por la presión del público local como por el gran nivel mostrado por las japonesas.

