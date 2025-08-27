[sakkā] Japón enfrentará a Brasil

⚽🇯🇵🇧🇷 Japón se prepara para un desafío histórico: enfrentará a Brasil

📍Tōkyō | 27 de Agosto de 2025

La Asociación Japonesa de Fútbol anunció oficialmente que la selección japonesa disputará un partido amistoso de altísimo nivel contra Brasil, dentro del marco del Kirin Challenge Cup 2025.

El encuentro se disputará el próximo 14 de octubre en el Tokyo Stadium (東京スタジアム, Ajinomoto Stadium).

🌍 Un rival con peso histórico

La Canarinha, actual quinta en el ranking FIFA, llega como uno de los gigantes mundiales que ya aseguró su boleto a la Copa del Mundo 2026, gracias a su sólida campaña en las Eliminatorias de Sudamérica. Para Japón, este enfrentamiento es mucho más que un simple amistoso: representa un examen frente a una de las selecciones más laureadas del planeta.

En cuanto al historial entre ambas selecciones, los números no favorecen a los Samurai Blue:

11 derrotas

2 empates

0 victorias

El último encuentro data de junio de 2022, también en Tokio, donde Japón cayó 0-1 gracias a un gol de Neymar desde el punto de penal.

🎙️ Moriyasu: entre gratitud y ambición

El seleccionador japonés Moriyasu Hajime no escondió su emoción:

“Enfrentarnos a Brasil es una oportunidad invaluable. Todos saben de la calidad y fortaleza de sus jugadores, que destacan en cada posición y bajo cualquier circunstancia. Será un desafío durísimo, pero también una ocasión para crecer y demostrar que Japón puede competir contra los mejores. Afrontaremos este partido con el objetivo claro de buscar la victoria”.

Sus palabras reflejan tanto respeto como ambición. Moriyasu sabe que para que Japón siga consolidándose como potencia emergente, debe acostumbrarse a este tipo de pruebas.

👥 Lo que está en juego para Japón

Fortalecer identidad táctica: Brasil pondrá a prueba la disciplina defensiva y la velocidad en ataque de Japón.

Oportunidad de vitrina internacional: jóvenes talentos nipones podrían brillar ante la mirada del mundo.

Orgullo y motivación nacional: derrotar por primera vez a Brasil sería un hito histórico que motivaría a toda la afición de cara a las próximas competiciones oficiales.

📺 Un espectáculo para todo Japón

Que el partido sea transmitido tanto por TV Asahi como por ABEMA refleja la magnitud del evento. La televisión abierta asegura que familias enteras puedan reunirse frente al televisor, mientras que la transmisión digital permitirá que los más jóvenes lo sigan desde sus smartphones y tablets. En un país donde el fútbol compite con el béisbol por la atención masiva, enfrentar a Brasil significa encender pasiones más allá de los estadios.

🔎 Una cita con la historia

El 14 de octubre de 2025 no será solo un amistoso en el calendario: será una jornada cargada de expectativas, emociones y esperanza. Japón, todavía sin victorias ante la verdeamarela, buscará romper la maldición. Para los aficionados, será un duelo de sueños cumplidos: ver a sus ídolos enfrentarse con uno de los colosos del fútbol mundial, en casa y con todo un país alentando.

En definitiva, más allá del marcador, el partido simboliza el deseo de Japón de medirse sin complejos contra la élite, y de demostrar que el fútbol japonés ya no es un invitado secundario, sino un competidor serio en el escenario global.

📌 Kirin Challenge Cup 2025

📅 Fecha: 14 de octubre de 2025 (martes)

⏰ Hora: 19:30 (prevista)

🏟️ Sede: Tokyo Stadium / Ajinomoto Stadium

📺 Transmisión: TV Asahi (全国放送) & ABEMA (生配信)

Otro rival sudamericano

Cuatro días antes, los Samurai Blue disputarán un amistoso internacional frente a la selección de Paraguay. El juego será en el Panasonic Stadium Suita de Osaka.

Este partido también forma parte del Kirin Challenge Cup 2025 y será transmitido en vivo a nivel nacional por la cadena Nippon TV.

