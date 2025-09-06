[samuraiburū] Un amistoso con sabor a Mundial

🇯🇵⚽ Japón mide su estilo frente a México en un amistoso que vale más que tres puntos

📍Tōkyō, 6 de septiembre de 2025

Mañana domingo, la selección nacional enfrentará a México en juego amistoso internacional a disputarse en la ciudad de Oakland en EE. UU.

A simple vista parece un amistoso internacional más, pero en realidad es un ensayo general rumbo al Mundial 2026, con un valor simbólico y estratégico enorme:

Será el primer partido contra un rival no asiático en casi dos años, una medida real para el nivel de Japón.

México, pese a llegar con una racha negativa de cuatro derrotas seguidas, sigue siendo un “histórico” del fútbol mundial y un rival de peso en torneos grandes.

El escenario, con fuerte presencia de comunidad mexicana, se convertirá en un estadio adverso para Japón, con 45.000 aficionados apoyando mayoritariamente al “Tri”.

El dilema japonés: idealismo o pragmatismo

Desde el Mundial de Catar 2022, el segundo ciclo de Hajime Moriyasu ha girado en torno a un concepto claro: dominar los partidos a través de la posesión de balón. En las eliminatorias asiáticas, esa receta fue un éxito, con un Japón que controló casi todos los partidos de principio a fin.

Pero el mediocampista Dōan Ritsu (堂安 律, 27 años, Eintracht Frankfurt) puso un freno a las ilusiones excesivas:

“Tener la pelota es solo un medio, no un fin. Si no funciona, hay que tener la valentía de soltarla”.

La advertencia de Dōan está llena de memoria futbolística:

En Catar 2022, Japón sorprendió al mundo al vencer a Alemania y España cediendo la posesión, mientras que perdió ante Costa Rica en el único partido que dominó en posesión.

En Brasil 2014, una generación dorada liderada por Honda, Kagawa y Nagatomo buscó jugar de “igual a igual” a nivel mundial, pero la idea no funcionó y el equipo quedó eliminado en fase de grupos con solo un punto.

Hoy, once años después, Nagatomo Yūto (佑都, 38) transmite a los más jóvenes esa amarga experiencia, insistiendo en que el idealismo debe equilibrarse con realismo.

El rival: México, un gigante herido

El equipo mexicano vive un presente complejo, con resultados que no acompañan y una afición exigente. Sin embargo, su historia en Mundiales y Copas Oro lo respalda como un rival de jerarquía. Para Japón, medirse con ellos implica enfrentar no solo un estilo distinto al asiático, sino también la presión de un ambiente hostil.

El estadio de Oakland se perfila como un coliseo tricolor, con banderas, cánticos y el fervor de la comunidad mexicana en EE. UU. Para los Samuráis Azules será una prueba de fuego en un entorno adverso, muy parecido a lo que enfrentarán dentro de un año en el Mundial.

Lo que se juega Japón

Aunque no hay puntos en juego, lo que está en disputa es más importante:

Verificar si el plan de ser protagonista con la pelota es viable contra selecciones del otro continente.

Ensayar respuestas tácticas en momentos en que el rival le quite la posesión.

Forjar carácter en un escenario adverso, pensando en la presión de un Mundial.

Dōan lo expresó con realismo:

“En un Mundial siempre habrá momentos de sufrir. Lo importante es aprender qué hacer cuando no tenemos el balón”.

Conclusión

Este Japón vs México no es un simple amistoso: es un cruce de estilos, recuerdos y aprendizajes. Japón llega con la confianza de dominar en Asia, pero con la necesidad de demostrar que puede ser flexible y competitivo ante gigantes internacionales.

El duelo servirá como termómetro de madurez: ¿seguirá Japón fiel a su ideal de posesión, o sabrá encontrar el equilibrio entre soñar y adaptarse?

Datos de la transmisión

🗓 Domingo 7 de septiembre

⌚️ 11:00 (hora Japón)

🏟 Oakland-Alameda County Coliseum (EE. UU.)

📺 Transmisión en vivo por NHK G

📱 NHK Plus (internet de pago)

📱 U-NEXT (internet de pago)

