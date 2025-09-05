[tatsumaki] posible tornado en Makinohara

🌪️ ⚠️ Japón recuerda su vulnerabilidad: tornados también golpean el archipiélago

📍Tōkyō | 5 de septiembre de 2025

La prefectura de Shizuoka vivió este viernes un episodio de tiempo extremo que dejó imágenes de gran impacto.

En la ciudad de Makinohara, ráfagas de viento tan fuertes que hicieron volcar un tráiler en plena carretera despertaron la alarma entre autoridades y ciudadanos.

Aunque aún no se confirma, expertos no descartan que se haya tratado de un tornado.

🚛 Carretera convertida en zona de riesgo

El incidente más visible ocurrió en la Ruta Nacional 150, una vía muy transitada que conecta la zona costera.

Un tráiler de gran tamaño fue volcado por la fuerza del viento, bloqueando parte del camino y evidenciando la peligrosidad del fenómeno.

Conductores que circulaban en ese momento relatan escenas de pánico, con objetos arrastrados por el aire y visibilidad reducida.

🚨 Llamadas de auxilio y despliegue de bomberos

El Cuerpo de Bomberos de Shizuoka informó que en pocas horas recibió múltiples reportes de daños y de personas lesionadas.

Las autoridades locales han movilizado cuadrillas de emergencia para atender a la población, aunque aún no se ha confirmado el número de heridos ni la magnitud de los daños materiales.

📲 Videos virales y miedo en la comunidad

En redes sociales circulan videos y fotos donde se ven techos arrancados, vehículos dañados y escombros volando por las calles. Estas imágenes no solo muestran el poder destructivo del viento, sino también el miedo de los residentes, muchos de los cuales tuvieron que refugiarse de forma improvisada para protegerse.

🌍 Tornados en Japón: fenómenos poco comunes pero peligrosos

Aunque Japón está acostumbrado a lidiar con tifones y terremotos, los tornados y ráfagas lineales también forman parte de sus riesgos naturales, aunque ocurren con menor frecuencia. En años anteriores, prefecturas como Ibaraki o Chiba registraron tornados que dejaron decenas de heridos y viviendas destruidas. Shizuoka, ubicada frente al Pacífico y con un clima influenciado por cambios de presión y humedad, no es ajena a este tipo de fenómenos.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) ya analiza los datos atmosféricos y las pruebas visuales para determinar si se trató efectivamente de un tornado o de ráfagas descendentes asociadas a tormentas locales.

🙏 Un recordatorio de vulnerabilidad

Para los residentes, este episodio fue un recordatorio de la vulnerabilidad frente a fenómenos repentinos. “Pensé que mi casa se iba a desarmar en segundos”, comentó un vecino en redes sociales. Muchos expresan ahora la necesidad de reforzar techos y ventanas, y de contar con refugios temporales incluso para fenómenos climáticos menos habituales.

