[tōkyō shōken torihikijo] lunes en positivo

La Bolsa de Tokio se dispara tras la renuncia de Ishiba: impacto directo en el bolsillo de los extranjeros residentes

📍Tōkyō | 8 de septiembre de 2025

La semana arrancó con un fuerte impulso en los mercados financieros de Japón. Tras el anuncio de renuncia del primer ministro Ishiba Shigeru, la Bolsa de Tokio se disparó con un marcado optimismo de los inversores, que anticipan que el próximo gobierno aplicará nuevas medidas económicas expansivas.

El Nikkei 225 cerró la jornada en 43,643.81 puntos, con un alza de 625 yenes frente al viernes, mientras que el TOPIXalcanzó un máximo histórico de cierre en 3,138.20 puntos.

El volumen de transacciones superó los 19,400 millones de acciones, reflejando el clima de confianza.

🌍 Impacto en la vida de los extranjeros en Japón

La noticia no solo es relevante para los grandes inversores: también afecta de manera directa a los residentes extranjeros.

Empleo y estabilidad : Empresas japonesas de sectores clave —automotriz, tecnología y finanzas— ven fortalecida su posición, lo que podría traducirse en mayor estabilidad laboral y nuevas oportunidades de trabajo para quienes residen con visa en Japón.

Costo de vida : Con un mercado en alza, el yen tiende a fortalecerse . Esto puede abaratar importaciones de alimentos y energía, moderando los precios en supermercados y gasolina. Sin embargo, también significa que enviar dinero al extranjero se vuelve menos favorable : ¥100,000 convertidos a dólares o euros pueden rendir menos si el yen gana fuerza.

Vivienda y ahorro : El optimismo beneficia a bancos y constructoras, lo que abre la posibilidad de créditos más accesibles para vivienda o negocios, algo especialmente relevante para extranjeros que planean asentarse a largo plazo.

Inversiones personales: Extranjeros que utilizan programas como NISA o iDeCo verán crecer el valor de sus carteras con esta subida. Aunque los analistas advierten que la euforia podría ser temporal si el nuevo gobierno no cumple con las expectativas.

⚖️ Lo que viene

Los mercados seguirán atentos a la elección del nuevo líder del Partido Liberal Democrático (PLD). Cada candidato deberá presentar sus planes de política económica, y de ello dependerá si la tendencia alcista se mantiene o si se produce una corrección.

Mientras tanto, los extranjeros residentes en Japón deberán observar de cerca dos factores clave:

El tipo de cambio del yen, que influye directamente en las remesas enviadas a sus países de origen. El costo de vida local, que podría estabilizarse si se abaratan importaciones.

👉 En pocas palabras: lo que ocurrió hoy en la Bolsa no es un tema lejano de “los grandes empresarios”, sino un movimiento que impacta en el empleo, el bolsillo y los proyectos de vida de miles de extranjeros que viven en Japón.

