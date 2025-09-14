[nhk nodojiman] en vivo desde Izu no Kuni

🔔Campana de sueños: voces amateurs conquistan el escenario en Shizuoka

📍 Tōkyō, 14 de septiembre de 2025

Hoy domingo el emblemático programa musical de NHK 「のど自慢」 (Nodo Jiman) se transmitirá en vivo desde Izu no Kuni en la prefectura de Shizuoka



🌟 Invitados de lujo:

El carismático Go Hiromi ( 郷ひろみ) leyenda del pop japonés con más de cinco décadas de carrera, será uno de los invitados estelares.

Junto a él, la cantante Kumiko (クミコ) cautivará al público con su estilo melódico y profundo, característico de su trayectoria en la chanson y la música de autor.

🎙️ Conducción y jurado

La conducción estará a cargo de Hirose Tomomi (廣瀬智美) mientras que la tradicional campana que decide el destino de cada concursante, será responsabilidad de Katayama Yōhei (片山陽平) integrante de la Central Aichi Symphony Orchestra (セントラル愛知交響楽団)

🎶 ¿Qué hace especial a Nodo Jiman?

Más que una competencia, es un espacio donde la gente común canta lo extraordinario de su vida. Oficinistas, granjeros, estudiantes, amas de casa, personas mayores… cada participante se presenta con una sonrisa, una anécdota y su canción favorita.

El formato es directo, pero lleno de tensión:

Cada persona canta aprox. 90 segundos.

Una campana: sigue adelante.

Dos campanas: termina su participación, pero se va con los aplausos del público.

Al final, los artistas invitados cierran el show con interpretaciones en vivo, y se premia al mejor participante, pero también se entrega un “premio al esfuerzo”, un reconocimiento que a menudo arranca lágrimas.

🌐 Nodo Jiman: también para el mundo

Gracias a NHK World Premium, el programa también llega a hogares en América Latina, Europa, EE.UU. y Asia. Muchos nikkei, japoneses en el extranjero o simplemente amantes de la cultura japonesa lo ven como un puente emocional con sus raíces.

🧡 Una tradición con alma

Nacido en 1946 como programa de radio, y emitido por TV desde 1951, Nodo Jiman no ha dejado de renovarse sin perder su esencia: cantar como forma de compartir la vida. Cada nota trae consigo emociones, vínculos familiares, memorias de juventud o sueños aún por cumplir.

En tiempos modernos, donde el entretenimiento tiende a lo fugaz y viral, Nodo Jiman resiste con autenticidad: aquí no hay autotune, ni coreografías calculadas, solo voces reales con historias reales.

🎶 Si hoy tienes un momento libre, regálate 90 minutos de humanidad en clave musical. Nodo Jiman no solo entretiene: reconcilia, emociona y nos recuerda que la gente común tiene mucho que cantar.

📍Transmisión en vivo desde Izu no Kuni en Shizuoka – hoy 14 de septiembre , 12:15 p.m. por NHK G. Disponible también internacionalmente en NHK World Premium.

