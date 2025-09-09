[tōkyō shōken torihikijo] Bolsa hace historia

Contraste social: récord bursátil, pero familias y extranjeros siguen sintiendo el alza de precios

📍Tōkyō | 9 de septiembre de 2025

La Bolsa de Tokio vivió hoy una jornada histórica. El índice Nikkei 225 superó por primera vez los 44,000 puntos durante la sesión, impulsado por las compras en acciones tecnológicas y las expectativas de un recorte de tasas de interés en Estados Unidos.

El optimismo también se alimentó de la renuncia del primer ministro Ishiba Shigeru, que abrió la especulación sobre nuevos paquetes de estímulo económico bajo su sucesor.

Sin embargo, la euforia inicial dio paso a ventas para asegurar ganancias, y el índice cerró finalmente en 43,459 puntos, es decir, 184 yenes menos que el día anterior. El índice Topix también retrocedió.

🌍 Impacto en los extranjeros residentes en Japón

Aunque parezca un tema lejano, este resultado bursátil también toca la vida de quienes viven en Japón:

Tipo de cambio : El yen tiende a fortalecerse con la llegada de capital extranjero. Para quienes envían remesas, esto significa más valor en sus países, aunque puede encarecer productos importados en Japón.

Costo de vida : El récord bursátil no se traduce en alivio inmediato. Los precios de alimentos, servicios y vivienda siguen altos, mientras los salarios —incluidos los de muchos extranjeros— avanzan lentamente.

Trabajo e inversión: El auge de sectores como semiconductores y exportaciones podría abrir oportunidades laborales. Para los extranjeros que invierten en NISA o iDeCo, la subida representa ganancias, pero también riesgo de correcciones bruscas.

🗣️ Voces desde Tokio

Un inversionista particular comentó en Kabutochō: “Como accionista, me alegra, pero prefiero no emocionarme demasiado con movimientos de un solo día”.

En contraste, una residente señaló: “Aunque la bolsa suba, no siento que la economía mejore; los precios siguen pesando en la vida diaria”.

👉 En conclusión: Japón celebra un hito financiero, pero la pregunta para millones de residentes —extranjeros y japoneses— sigue abierta: ¿este récord traerá mejoras reales a los bolsillos, o será solo un reflejo pasajero de la confianza en los mercados?

