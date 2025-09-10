📍Tōkyō | 10 de septiembre de 2025

Hoy miércoles, la Bolsa de Tokio cerró la jornada con un hito histórico: tanto el Nikkei 225 como el TOPIXalcanzaron su nivel más alto de cierre en toda la historia.

El volumen negociado fue enorme: más de 19,386 millones de acciones .

El TOPIX (índice amplio del mercado) también cerró en un récord: 3,140.97 puntos (+18.85).

El impulso vino de dos factores principales:

El boom de la inteligencia artificial y los semiconductores , ya que grandes empresas de software de EE. UU. anunciaron que sus pedidos para centros de datos siguen aumentando, lo que generó confianza en la fuerte demanda de chips a futuro.

La expectativa de que la Reserva Federal de EE. UU. (FRB) baje las tasas de interés pronto , lo que anima a los inversores globales a tomar más riesgos.

Un mercado fuerte genera más confianza en la economía japonesa. Si las empresas cotizadas mejoran sus beneficios, algunas trasladarán inversiones a salarios o servicios.

Sin embargo, el efecto puede ser desigual: las grandes empresas tecnológicas y exportadoras son las más beneficiadas, no tanto los pequeños comercios donde la mayoría de extranjeros trabajan.