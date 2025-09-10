El mercado japonés celebra: impacto en salarios, precios y remesas de quienes viven en Japón”
📍Tōkyō | 10 de septiembre de 2025
Hoy miércoles, la Bolsa de Tokio cerró la jornada con un hito histórico: tanto el Nikkei 225 como el TOPIXalcanzaron su nivel más alto de cierre en toda la historia.
📈 ¿Qué pasó hoy en la Bolsa de Tokio?
-
Nikkei 225 cerró en 43,837.67 yenes, subiendo 378.38 yenes respecto al día anterior.
-
El TOPIX (índice amplio del mercado) también cerró en un récord: 3,140.97 puntos (+18.85).
-
El volumen negociado fue enorme: más de 19,386 millones de acciones.
El impulso vino de dos factores principales:
-
La expectativa de que la Reserva Federal de EE. UU. (FRB) baje las tasas de interés pronto, lo que anima a los inversores globales a tomar más riesgos.
-
El boom de la inteligencia artificial y los semiconductores, ya que grandes empresas de software de EE. UU. anunciaron que sus pedidos para centros de datos siguen aumentando, lo que generó confianza en la fuerte demanda de chips a futuro.
🌍 ¿Qué significa esto para los extranjeros que viven en Japón?
1. Costo de vida y precios
-
Un mercado fuerte genera más confianza en la economía japonesa. Si las empresas cotizadas mejoran sus beneficios, algunas trasladarán inversiones a salarios o servicios.
-
Sin embargo, el efecto puede ser desigual: las grandes empresas tecnológicas y exportadoras son las más beneficiadas, no tanto los pequeños comercios donde la mayoría de extranjeros trabajan.
-
Si el yen se mantiene estable o se fortalece por este optimismo, los productos importados (alimentos, energía, bienes de consumo) pueden ser un poco más baratos. Esto ayudaría a los hogares extranjeros, que suelen destinar buena parte de su salario a la compra diaria.
2. Empleo y salarios
-
Los sectores ligados a la tecnología, semiconductores y exportaciones (como Toyota, Sony, Renesas, etc.) podrían abrir más puestos de trabajo o mejorar beneficios laborales.
-
Para los extranjeros en trabajos de fábrica o en empresas de logística vinculadas a exportaciones, esto puede traducirse en mayor estabilidad laboral.
-
No obstante, en sectores como la restauración, el cuidado o la agricultura —donde trabajan muchos extranjeros— el impacto es más indirecto y lento.
3. Ahorros e inversiones personales
-
Los extranjeros que tienen NISA (cuentas de inversión en Japón) o invierten en acciones locales, se benefician directamente porque su cartera gana valor.
-
Si no invierten, el impacto se siente más a través de la confianza general y posibles ajustes en el tipo de cambio yen-dólar, que puede afectar sus remesas al extranjero.
4. Tipo de cambio yen-dólar
-
Un mercado optimista suele atraer capital extranjero, lo que fortalece al yen.
-
Para los extranjeros que envían dinero a su país, un yen fuerte significa que recibirán menos en moneda local. En cambio, para los que reciben dinero del exterior, resulta beneficioso.
🤔 ¿Es positivo o negativo para los residentes extranjeros?
-
Positivo: estabilidad macroeconómica, posibles beneficios en el empleo en grandes empresas, reducción en algunos precios de importación, confianza en la recuperación.
-
Negativo: si el yen se aprecia demasiado, las remesas hacia países de origen pierden valor, y los beneficios para el sector de servicios o pequeños empleadores (donde trabajan muchos extranjeros) no son inmediatos.
🔑 Datos principales del día
-
Cierre (終値 / Owarine): 43,837.67 puntos
-
Variación frente al día anterior: ▲378.38 puntos (+0.87%)
-
Apertura (始値 / Hajime-ne): 43,513.16 puntos (09:00)
-
Máximo intradía (高値 / Takane): 43,848.77 puntos (14:30)
-
Mínimo intradía (安値 / Yasune): 43,509.02 puntos (09:00)
-
Hora de cierre: 15:45
📊 Evolución intradía
-
Inicio débil: El mercado arrancó cerca del nivel más bajo del día (43,509), lo que muestra cierta cautela inicial.
-
Corrección matutina: Durante las primeras horas (09:00–11:00), el índice tuvo movimientos erráticos, con caídas que lo llevaron a rondar los 43,550 puntos.
-
Recuperación sólida desde el mediodía: A partir de las 11:30, la tendencia cambió. Se vio un repunte progresivo, con un fuerte impulso alrededor de las 13:00.
-
Rally final: Tras las 14:00, el Nikkei mantuvo un canal ascendente, alcanzando el pico intradía a las 14:30 (43,848.77) y cerrando apenas 11 puntos por debajo de ese récord.
👉 Esto refleja que los inversores cerraron el día con fuerte confianza, apostando a que el mercado seguirá al alza.
📌 Conclusión
El 10 de septiembre de 2025 será recordado como un día de nuevo récord histórico de cierre para el Nikkei. El índice no solo ganó casi 380 puntos en un día, sino que también mostró un patrón de confianza creciente durante toda la jornada.
En palabras sencillas:
👉 La mañana fue titubeante, pero el mercado tomó fuerza como una ola que fue creciendo hasta cerrar en la cresta, señal clara de que los inversores están mirando con optimismo el futuro inmediato de la economía japonesa.
