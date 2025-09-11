[tōkyō shōken torihikijo] Nikkei supera los 44,000 puntos

📈 Analistas advierten: detrás del optimismo podría haber riesgos de sobrecalentamiento

📍Tōkyō | 11 de septiembre de 2025

La jornada del jueves marcó un hito en el mercado financiero japonés. El Nikkei 225, principal índice bursátil del país, cerró en 44,372.50 yenes, lo que supone un alza de 534.83 yenes respecto al día anterior y, por primera vez en la historia, superó la barrera simbólica de los 44,000 yenes en su valor de cierre.

El movimiento se debió principalmente a la fuerte demanda de acciones tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial (IA), un sector que sigue atrayendo inversiones a nivel global.

El buen desempeño de Wall Street el día previo, con máximos en el Nasdaq y el S&P500, también empujó el optimismo en Tokio.

🔍 Factores clave de la subida

Efecto IA : el entusiasmo por empresas de semiconductores y servicios digitales llevó a que los inversores apostaran fuerte por el sector tecnológico.

Efecto contagio de EE.UU. : el rally en Nueva York impulsó a la Bolsa de Tokio.

Movimiento de inversores: pese a ventas para asegurar ganancias, muchos compraron de nuevo para no quedarse fuera de la subida.

🌏 Impacto en la vida de los extranjeros en Japón

Este récord bursátil no es solo un número en los titulares, también tiene repercusiones en la vida de quienes residen en el país:

Inversiones personales : quienes participan en planes de ahorro como NISA o iDeCo podrían ver ganancias en sus fondos.

Tipo de cambio y remesas : la confianza en el mercado puede influir en la cotización del yen, lo que impacta al enviar dinero al extranjero.

Costo de vida : si el yen sigue débil pese al auge bursátil, los precios de alimentos importados y energía pueden seguir al alza, afectando a los hogares extranjeros.

Mercado laboral: sectores como la tecnología y la exportación se benefician de este clima de confianza, lo que puede abrir más oportunidades de empleo también para trabajadores foráneos.

⚠️ Advertencias de los analistas

Expertos del mercado advierten sobre un posible sobrecalentamiento. Aunque la confianza es alta, la volatilidad puede regresar si en Estados Unidos cambian las expectativas sobre inflación y tasas de interés.

📊 La jornada

1. Datos principales

Fecha : 11 de septiembre de 2025

Cierre (終値) : 44,372.50

Variación respecto al día anterior (前日比) : +534.83 (+1.22%)

Apertura (始値) : 43,876.22

Máximo intradía (高値) : 44,396.95 (12:48)

Mínimo intradía (安値): 43,870.54 (09:00)

📈 Esto significa que el índice no solo alcanzó, sino que superó y consolidó la barrera de los 44,000 puntos por primera vez en la historia.

2. Evolución durante el día

Inicio débil : abrió en 43,876.22, apenas por encima del mínimo del día (43,870.54).

Subida matutina constante : hacia las 11:30 ya superaba los 44,200.

Pico del día : a las 12:48 alcanzó 44,396.95 , el máximo intradía.

Corrección temprana de la tarde : entre 13:30 y 14:30 bajó hasta niveles cercanos a 44,100.

Recuperación final: en la última hora, los inversionistas retomaron compras y el índice cerró casi en el máximo del día.

👉 El gráfico refleja claramente la dinámica de un mercado muy activo, con momentos de corrección, pero dominado por una tendencia alcista sólida.

✅ En conclusión, el nuevo récord de la Bolsa de Tokio representa optimismo para Japón y abre oportunidades para extranjeros residentes en áreas de inversión y empleo, pero también exige precaución frente a los riesgos de inflación y correcciones en los mercados.

©NoticiasNippon