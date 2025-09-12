[tōkyō shōken torihikijo] nuevo récord histórico

Inversores apuestan por Japón ante expectativa de recorte de tasas en EE.UU.

📍Tōkyō | 12 de septiembre de 2025

El mercado bursátil japonés volvió a hacer historia. El Nikkei 225 cerró en 44,768.12 yenes, es decir 395.62 yenes más que el día anterior, y el TOPIX alcanzó los 3,160.49 puntos.

Con esto, la Bolsa de Tokio suma tres jornadas consecutivas marcando máximos históricos de cierre.

El impulso vino de Estados Unidos: los inversionistas interpretaron los últimos datos de inflación y desempleo como una señal de que la Reserva Federal (FRB) podría bajar las tasas de interés la próxima semana, medida que daría un respiro a la economía mundial y que en Japón se percibe como un viento a favor.

Durante la jornada, el Nikkei llegó a subir más de 500 yenes, impulsado sobre todo por las acciones tecnológicas. La sesión terminó con un volumen de más de 21,400 millones de acciones negociadas.

🌍 Impacto para los extranjeros residentes

1. Costo de vida y consumo diario

Cuando la bolsa sube, suele reflejar confianza en la economía . Las empresas japonesas pueden invertir más, lo que genera empleos o aumentos salariales.

Para un extranjero, esto significa que los precios de algunos productos importados podrían estabilizarse si el yen se fortalece, aunque todavía depende del dólar.

Por ejemplo, alimentos importados como café, vino, frutas extranjeras o electrónicos podrían dejar de encarecerse al ritmo de meses anteriores.

2. Tipo de cambio y remesas

Los movimientos en la bolsa están conectados con la moneda. Si la economía japonesa se percibe fuerte, el yen podría recuperar valor frente al dólar y al euro .

Para un extranjero que manda dinero a su país, esto puede ser un arma de doble filo : Si el yen se fortalece , cada 10,000 yenes enviados representan más dinero en su país . Pero si el yen sigue débil, la bolsa alta no ayuda y enviar dinero sigue siendo caro.



3. Ahorros e inversiones personales

Algunos extranjeros residentes invierten en acciones japonesas o en fondos de pensión (por ejemplo, a través de la empresa donde trabajan).

Si tienen inversiones ligadas al Nikkei o al TOPIX , verán ganancias en sus ahorros o cuentas de inversión .

Esto también puede animar a más extranjeros a considerar invertir localmente, aprovechando el buen momento.

4. Mercado laboral y oportunidades

Un mercado bursátil fuerte da confianza a las empresas. Puede significar más contrataciones, menos despidos y mejores condiciones laborales .

Sectores como tecnología, manufactura y exportación son los más beneficiados. Esto abre puertas para extranjeros con experiencia en ingeniería, IT, idiomas y comercio internacional.

⚠️ Riesgos y precauciones

Todo depende de lo que decidan la FRB en EE.UU. y el Banco de Japón (BoJ) la próxima semana.

Si la FRB realmente baja tasas y Japón mantiene política monetaria muy flexible, el mercado puede seguir subiendo.

Pero si el mensaje es confuso o contrario a lo esperado, los inversionistas podrían retirar dinero rápidamente y el Nikkei caer de golpe.

Para los extranjeros residentes, esto significaría más volatilidad en el yen, afectando directamente su salario, ahorros y remesas.

⚠️ Mirada hacia adelante

El rumbo dependerá de lo que decidan la próxima semana la FRB en Estados Unidos y el Banco de Japón. Un mensaje claro podría mantener la confianza, pero cualquier sorpresa negativa podría provocar caídas rápidas en la bolsa y movimientos bruscos del yen.

📌 En síntesis: La buena racha de la bolsa japonesa es una señal de fortaleza económica que puede traer estabilidad, mejores oportunidades y un posible respiro en las finanzas personales de los extranjeros en Japón, aunque la incertidumbre internacional obliga a mantener cautela.

