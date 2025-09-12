Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Bolsa de Tokio

[tōkyō shōken torihikijo] nuevo récord histórico

#Bolsa de Valores de Tokyo., #noticias de japón, #Noticias Nippon, #Tōkyō Shōken Torihikijo, #東京証券取引所

Inversores apuestan por Japón ante expectativa de recorte de tasas en EE.UU.

📍Tōkyō  |  12 de septiembre de 2025

El mercado bursátil japonés volvió a hacer historia. El Nikkei 225 cerró en 44,768.12 yenes, es decir 395.62 yenes más que el día anterior, y el TOPIX alcanzó los 3,160.49 puntos.

Con esto, la Bolsa de Tokio suma tres jornadas consecutivas marcando máximos históricos de cierre.

El impulso vino de Estados Unidos: los inversionistas interpretaron los últimos datos de inflación y desempleo como una señal de que la Reserva Federal (FRB) podría bajar las tasas de interés la próxima semana, medida que daría un respiro a la economía mundial y que en Japón se percibe como un viento a favor.

Durante la jornada, el Nikkei llegó a subir más de 500 yenes, impulsado sobre todo por las acciones tecnológicas. La sesión terminó con un volumen de más de 21,400 millones de acciones negociadas.

 

🌍 Impacto para los extranjeros residentes

1. Costo de vida y consumo diario

  • Cuando la bolsa sube, suele reflejar confianza en la economía. Las empresas japonesas pueden invertir más, lo que genera empleos o aumentos salariales.

  • Para un extranjero, esto significa que los precios de algunos productos importados podrían estabilizarse si el yen se fortalece, aunque todavía depende del dólar.

  • Por ejemplo, alimentos importados como café, vino, frutas extranjeras o electrónicos podrían dejar de encarecerse al ritmo de meses anteriores.

2. Tipo de cambio y remesas

  • Los movimientos en la bolsa están conectados con la moneda. Si la economía japonesa se percibe fuerte, el yen podría recuperar valor frente al dólar y al euro.

  • Para un extranjero que manda dinero a su país, esto puede ser un arma de doble filo:

    • Si el yen se fortalece, cada 10,000 yenes enviados representan más dinero en su país.

    • Pero si el yen sigue débil, la bolsa alta no ayuda y enviar dinero sigue siendo caro.

3. Ahorros e inversiones personales

  • Algunos extranjeros residentes invierten en acciones japonesas o en fondos de pensión (por ejemplo, a través de la empresa donde trabajan).

  • Si tienen inversiones ligadas al Nikkei o al TOPIX, verán ganancias en sus ahorros o cuentas de inversión.

  • Esto también puede animar a más extranjeros a considerar invertir localmente, aprovechando el buen momento.

4. Mercado laboral y oportunidades

  • Un mercado bursátil fuerte da confianza a las empresas. Puede significar más contrataciones, menos despidos y mejores condiciones laborales.

  • Sectores como tecnología, manufactura y exportación son los más beneficiados. Esto abre puertas para extranjeros con experiencia en ingeniería, IT, idiomas y comercio internacional.

 

⚠️ Riesgos y precauciones

  • Todo depende de lo que decidan la FRB en EE.UU. y el Banco de Japón (BoJ) la próxima semana.

  • Si la FRB realmente baja tasas y Japón mantiene política monetaria muy flexible, el mercado puede seguir subiendo.

  • Pero si el mensaje es confuso o contrario a lo esperado, los inversionistas podrían retirar dinero rápidamente y el Nikkei caer de golpe.

  • Para los extranjeros residentes, esto significaría más volatilidad en el yen, afectando directamente su salario, ahorros y remesas.

 

⚠️ Mirada hacia adelante

El rumbo dependerá de lo que decidan la próxima semana la FRB en Estados Unidos y el Banco de Japón. Un mensaje claro podría mantener la confianza, pero cualquier sorpresa negativa podría provocar caídas rápidas en la bolsa y movimientos bruscos del yen.

 

📌 En síntesis: La buena racha de la bolsa japonesa es una señal de fortaleza económica que puede traer estabilidad, mejores oportunidades y un posible respiro en las finanzas personales de los extranjeros en Japón, aunque la incertidumbre internacional obliga a mantener cautela.

 

©NoticiasNippon

 

NoticiasNippon

