[tōkyō shōken torihikijo] nuevo récord histórico

Inversores apuestan por Japón ante expectativa de recorte de tasas en EE.UU.
📍Tōkyō | 12 de septiembre de 2025
El mercado bursátil japonés volvió a hacer historia. El Nikkei 225 cerró en 44,768.12 yenes, es decir 395.62 yenes más que el día anterior, y el TOPIX alcanzó los 3,160.49 puntos.
Con esto, la Bolsa de Tokio suma tres jornadas consecutivas marcando máximos históricos de cierre.
El impulso vino de Estados Unidos: los inversionistas interpretaron los últimos datos de inflación y desempleo como una señal de que la Reserva Federal (FRB) podría bajar las tasas de interés la próxima semana, medida que daría un respiro a la economía mundial y que en Japón se percibe como un viento a favor.
Durante la jornada, el Nikkei llegó a subir más de 500 yenes, impulsado sobre todo por las acciones tecnológicas. La sesión terminó con un volumen de más de 21,400 millones de acciones negociadas.
🌍 Impacto para los extranjeros residentes
1. Costo de vida y consumo diario
-
Cuando la bolsa sube, suele reflejar confianza en la economía. Las empresas japonesas pueden invertir más, lo que genera empleos o aumentos salariales.
-
Para un extranjero, esto significa que los precios de algunos productos importados podrían estabilizarse si el yen se fortalece, aunque todavía depende del dólar.
-
Por ejemplo, alimentos importados como café, vino, frutas extranjeras o electrónicos podrían dejar de encarecerse al ritmo de meses anteriores.
2. Tipo de cambio y remesas
-
Los movimientos en la bolsa están conectados con la moneda. Si la economía japonesa se percibe fuerte, el yen podría recuperar valor frente al dólar y al euro.
-
Para un extranjero que manda dinero a su país, esto puede ser un arma de doble filo:
-
Si el yen se fortalece, cada 10,000 yenes enviados representan más dinero en su país.
-
Pero si el yen sigue débil, la bolsa alta no ayuda y enviar dinero sigue siendo caro.
-
3. Ahorros e inversiones personales
-
Algunos extranjeros residentes invierten en acciones japonesas o en fondos de pensión (por ejemplo, a través de la empresa donde trabajan).
-
Si tienen inversiones ligadas al Nikkei o al TOPIX, verán ganancias en sus ahorros o cuentas de inversión.
-
Esto también puede animar a más extranjeros a considerar invertir localmente, aprovechando el buen momento.
4. Mercado laboral y oportunidades
-
Un mercado bursátil fuerte da confianza a las empresas. Puede significar más contrataciones, menos despidos y mejores condiciones laborales.
-
Sectores como tecnología, manufactura y exportación son los más beneficiados. Esto abre puertas para extranjeros con experiencia en ingeniería, IT, idiomas y comercio internacional.
⚠️ Riesgos y precauciones
-
Todo depende de lo que decidan la FRB en EE.UU. y el Banco de Japón (BoJ) la próxima semana.
-
Si la FRB realmente baja tasas y Japón mantiene política monetaria muy flexible, el mercado puede seguir subiendo.
-
Pero si el mensaje es confuso o contrario a lo esperado, los inversionistas podrían retirar dinero rápidamente y el Nikkei caer de golpe.
-
Para los extranjeros residentes, esto significaría más volatilidad en el yen, afectando directamente su salario, ahorros y remesas.
⚠️ Mirada hacia adelante
El rumbo dependerá de lo que decidan la próxima semana la FRB en Estados Unidos y el Banco de Japón. Un mensaje claro podría mantener la confianza, pero cualquier sorpresa negativa podría provocar caídas rápidas en la bolsa y movimientos bruscos del yen.
📌 En síntesis: La buena racha de la bolsa japonesa es una señal de fortaleza económica que puede traer estabilidad, mejores oportunidades y un posible respiro en las finanzas personales de los extranjeros en Japón, aunque la incertidumbre internacional obliga a mantener cautela.
©NoticiasNippon