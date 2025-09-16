[tōkyō shōken torihikijo] Tokio vive un día histórico

📰 El Nikkei supera los 45,000 puntos y marca récord de cierre

📍Tōkyō | 16 de septiembre

El mercado bursátil japonés alcanzó este martes un hito sin precedentes. El índice Nikkei 225 llegó por primera vez a superar la barrera de los 45,000 yenes, impulsado por la tendencia positiva de Wall Street y las expectativas de una posible baja de tasas de interés en Estados Unidos.

Finalmente cerró en 44,902 yenes, estableciendo un nuevo récord histórico de cierre. El TOPIX también subió y terminó en 3,168 puntos, reforzando el optimismo.

El ambiente en Tokio estuvo cargado de confianza: la expectativa de estímulos económicos desde EE.UU. contagió a los inversionistas japoneses, y las miradas se centran ahora en la elección del próximo líder del Partido Liberal Democrático, que definirá el rumbo económico del país.

🌍 ¿Qué significa para los extranjeros residentes en Japón?

Este tipo de noticias no se quedan solo en los titulares financieros: tienen efectos concretos y cotidianos para quienes viven en el país, incluyendo a los extranjeros.

1. Costos de vida y precios

Cuando la Bolsa está fuerte, suele reflejar confianza en la economía, pero también puede empujar la inflación : los alimentos, servicios y alquileres ya venían en alza.

Para los extranjeros, especialmente quienes envían dinero a sus países (remesas), esto significa que cada yen puede rendir menos si la inflación no baja al mismo ritmo que el aumento de los salarios.

2. Tipo de cambio yen-dólar/euro

Si la Fed baja tasas en EE.UU., el yen podría apreciarse ligeramente (fortalecerse).

Para los residentes extranjeros: Positivo si reciben dinero del extranjero: un yen más fuerte les da más poder de compra local. Negativo si envían remesas: necesitarán más yenes para mandar la misma cantidad en dólares o euros.



3. Empleo y estabilidad laboral

Las empresas exportadoras japonesas (Toyota, Sony, etc.) son grandes beneficiadas de un mercado fuerte. Esto puede significar: Más contrataciones y proyectos en fábricas, oficinas y filiales. Mayor estabilidad para trabajadores extranjeros en sectores como manufactura, tecnología y servicios financieros.



4. Turismo y servicios

Una Bolsa fuerte suele reflejar confianza internacional en Japón . Esto atrae inversión extranjera y más turismo.

Para los extranjeros residentes que trabajan en hostelería, restaurantes o guías turísticos, puede significar más clientes y mejores ingresos.

5. Incertidumbre política

El hecho de que el mercado también dependa del resultado de la elección interna del LDP genera incertidumbre a corto plazo .

Según quién gane, las políticas de impuestos, ayudas sociales y gasto público pueden cambiar, lo cual afecta: Costos médicos y seguros . Subsidios de vivienda o guarderías , de los que muchos extranjeros con familia también dependen.



✨ En síntesis

El récord del Nikkei no es solo un dato de bolsa: es una señal de que Japón vive un momento de confianza económica, pero esa confianza se mueve como una ola que toca a todos. Para los extranjeros residentes, puede traer:

Oportunidades laborales más estables , sobre todo en exportaciones y turismo. Cambios en el valor del yen , que afectan directamente a quienes envían o reciben dinero desde el extranjero. Posibles aumentos en el costo de vida , que ya venía siendo un desafío. Y un ingrediente político: el nuevo líder del LDP decidirá si esta ola se convierte en un mar tranquilo de crecimiento sostenido o en oleaje con altibajos .



✨ En palabras simples: la euforia de la Bolsa puede ser una señal de oportunidades laborales y confianza internacional, pero para los extranjeros residentes también trae retos diarios con el costo de vida y las remesas.

©NoticiasNippon