📍Tokio, 13 de septiembre

La noche del sábado a las 23:22 (hora local), un terremoto de magnitud 4.4 sacudió el área del mar cercano a las islas Tokara (トカラ列島近海), en la prefectura de Kagoshima.

Aunque se trató de un movimiento sísmico de intensidad moderada, la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) confirmó que no existe riesgo de tsunami, lo cual llevó tranquilidad inmediata a las poblaciones insulares que viven siempre con el recuerdo de los desastres naturales.

📍 Epicentro y características técnicas

Ubicación del epicentro: cerca de las islas Tokara, un pequeño archipiélago volcánico al sur de Kagoshima.

Profundidad: apenas 10 km, lo que lo convierte en un sismo superficial y por eso se sintió con fuerza localmente.

Magnitud: 4.4 (moderada, pero suficiente para alarmar a comunidades pequeñas).

🔎 Impacto en la población

El movimiento alcanzó una intensidad máxima de Shindo 4 (escala japonesa), registrada en la aldea de Toshima (十島村), un municipio disperso en varias islas habitadas por apenas unos cientos de residentes cada una.

En Nakanoshima (中之島), los relojes colgados en las paredes se balancearon y algunos objetos ligeros se desplazaron.

En Kuchinoshima (口之島) se reportaron sacudidas equivalentes a Shindo 3, que despertaron a varias familias a esa hora de la noche.

En zonas más lejanas, como Yakushima (屋久島町) y Tanegashima (中種子町), la intensidad fue menor (Shindo 1–2), apenas perceptible, descrita por vecinos como “un leve temblor, como si un camión pasara cerca”.

Afortunadamente, no se han registrado daños materiales ni heridos hasta el momento.

🌋 Contexto geográfico

Las islas Tokara forman parte de un arco volcánico muy activo, donde los sismos y erupciones son parte de la vida cotidiana. Al estar aisladas y con acceso limitado por ferry, cualquier sacudida despierta temores sobre la posibilidad de quedar incomunicados en caso de daños en muelles o servicios básicos.

Los residentes, acostumbrados a pequeños temblores, aun así reaccionaron con preocupación al sentir un movimiento más fuerte de lo usual, sobre todo porque ocurrió de noche.

✅ Medidas y recomendaciones

Las autoridades locales han pedido a los habitantes de Tokara y alrededores:

Mantener la calma, ya que no hay alerta de tsunami.

Revisar sus viviendas, en particular estanterías y electrodomésticos que pudieron moverse.

Estar atentos a réplicas, comunes en este tipo de sismos superficiales.

La Agencia Meteorológica continúa monitoreando la zona, mientras que en redes sociales varios isleños comentaron que fue un “temblor corto pero intenso” que interrumpió la tranquilidad de la noche.

📢 En síntesis

Un sismo de magnitud 4.4 sacudió el archipiélago de Tokara, alcanzando Shindo 4 en Toshima. El movimiento, aunque sin consecuencias graves ni riesgo de tsunami, recordó la vulnerabilidad de estas pequeñas islas, donde la naturaleza marca el pulso de la vida diaria.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.

©NoticiasNippon