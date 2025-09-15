🌏 Sismo en el sur de Japón: Tranquilidad pese al susto en la remota Tokara

📍Kagoshima, 15 de septiembre

La Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) informó que el 15 de septiembre de 2025 a las 11:32 de la mañana, se registró un sismo en el mar cercano a las islas Tokara (十島村, prefectura de Kagoshima).

📍 Detalles técnicos

Epicentro: Cerca de las islas Tokara (latitud 29.4° N, longitud 129.5° E).

Profundidad: Aproximadamente 10 km.

Magnitud: Estimada en M3.0.

Máxima intensidad sísmica: Shindo 3 (escala japonesa de intensidad) en la isla de Akusekijima (悪石島).

🌊 Riesgo de tsunami

Las autoridades confirmaron de inmediato que no existe riesgo de tsunami. Esto llevó alivio a los habitantes, ya que en esta región —ubicada en plena fosa de Ryukyu— los movimientos submarinos suelen generar preocupación por la posibilidad de olas.

🏝️ Contexto local

La zona de Tokara está compuesta por pequeñas islas volcánicas y habitadas por comunidades reducidas, con acceso limitado y dependientes de ferris y aviones pequeños. Un sismo de intensidad Shindo 3 puede provocar sobresaltos claros: objetos colgantes se mueven, algunos platos vibran, y se siente un temblor evidente en el interior de las viviendas, pero sin riesgo estructural grave.

🔎 Panorama reciente

Los sismos en esta región son relativamente frecuentes, ya que el arco de islas Tokara se encuentra en la confluencia de la placa Filipina y la placa Euroasiática. Aunque este evento fue menor en magnitud, sirve como recordatorio de la vulnerabilidad sísmica de Japón, donde incluso comunidades aisladas deben estar preparadas para emergencias.

✅ En resumen: El sismo de este 15 de septiembre en las islas Tokara alcanzó M3.0 e intensidad Shindo 3 en Akusekijima, sin daños reportados ni alerta de tsunami. Un movimiento moderado que, aunque no generó emergencias, recuerda la constante actividad sísmica que caracteriza al archipiélago japonés.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.

©NoticiasNippon