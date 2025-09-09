Noticias Nippon

“Sismo leve en el sur de Chiba, sin alerta de tsunami: recordatorio de la fragilidad sísmica en Kanto”

 

 

📍Tokyo, 9 de septiembre

La mañana del 9 de septiembre de 2025, a las 08:53, se registró un movimiento sísmico en la región de Chiba, parte sur de la prefectura.

El epicentro se localizó a 70 km de profundidad (un sismo relativamente profundo) con una magnitud de M4.0 según la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁, JMA).

➡️ Lo positivo: al ser un sismo de magnitud moderada y con epicentro profundo, la energía se dispersó antes de llegar a la superficie, lo que redujo la intensidad percibida.
➡️ No se emitió alerta de tsunami, lo cual dio tranquilidad inmediata a la población costera.

 

📍 Intensidad observada (máxima: Shindo 2)

El máximo registrado fue de Shindo 2, un nivel bajo en la escala japonesa de intensidad sísmica. Esto significa que muchas personas apenas lo percibieron, y quienes lo hicieron reportaron una leve vibración, parecida al paso de un camión pesado.

Prefecturas y ciudades con mayor registro (Shindo 2):

  • Chiba: varias zonas urbanas como Hanamigawa (花見川区), Wakaba (若葉区), Midori (緑区), Ichihara (市原市), entre otras.

  • Tokio: en el centro (千代田区大手町) y Nerima (練馬区).

  • Kanagawa: Yokohama (磯子区, 金沢区, 緑区), además de localidades como 湯河原町.

  • Shizuoka: 東伊豆町奈良本.

En otras áreas (Tokio, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Yamanashi, etc.), la intensidad fue Shindo 1, es decir, apenas perceptible.

 

🧑‍🤝‍🧑 Impacto humano y social

  • Percepción ciudadana: para la mayoría pasó desapercibido, pero algunas personas en edificios altos de Tokio y Yokohama notaron un balanceo suave.

  • Vida cotidiana: no se reportaron daños a infraestructuras, retrasos en transporte ni emergencias médicas relacionadas.

  • Contexto emocional: aunque leve, estos movimientos recuerdan la vulnerabilidad sísmica de la región de Kanto, donde se concentra la mayor población del país.

 

⚖️ Contexto geológico

  • La zona sur de Chiba se encuentra en un punto complejo de interacción de varias placas tectónicas: la Filipina, la Pacífica y la Euroasiática.

  • Este tipo de sismos interplaca profundos son frecuentes y, aunque suelen ser de baja a moderada magnitud, mantienen en alerta constante a la población porque Kanto es históricamente escenario de grandes terremotos(como el Gran Terremoto de Kanto de 1923).

 

🛡️ Recomendaciones de prevención

Aunque no hubo riesgo esta vez, las autoridades aprovechan estos episodios para recordar:

  • Revisar el kit de emergencia (agua, linterna, alimentos no perecederos).

  • Asegurar muebles pesados en casa.

  • Conocer el punto de evacuación designado por cada municipio.

  • Mantener la calma: sismos de magnitud 4 con epicentro profundo suelen sentirse sin causar daños.

 

 

De interés…

 

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

 

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior. Magnitud 4 o superior.

