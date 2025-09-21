[terebī] Nodojiman desde Wakayama

Un domingo para emocionarse con cada nota musical y cada historia

📍Tōkyō | 21 de septiembre

Hoy domingo, la NHK transmitirá en vivo su clásico concurso Nodo Jiman desde la ciudad de Tanabe, en la prefectura de Wakayama, tierra famosa por sus umeboshi (ciruelas encurtidas).

🎶 En esta edición especial:

Invitada de lujo: la legendaria cantante Iwasaki Hiromi.

Energía del enka con Miyama Hiroshi.

Conducción cálida a cargo del reconocido Ninomiya Naoki

Toque solemne del “gong” a cargo de Ochiai Sorachide la Osaka Shion Wind Orchestra.

🎙️ Temas a interpretar 🎤

♪ Tacchi / Iwasaki Yoshimi

♪ Itako Gasa / Hashi Yukio

♪ Moshimo Piano ga Hiketa Nara / Nishida Toshiyuki

♪ Oiwayama / Miyama Hiroshi

♪ Ōsaka LOVER / DREAMS COME TRUE

♪ Ue o Muite Arukō / Sakamoto Kyū

♪ Shō / Ado

♪ Jidai / Nakajima Miyuki

♪ Romans / Iwasaki Hiromi

♪ Kumanonada / Toba Ichirō

♪ Kizuna no Kiseki / MAN WITH A MISSION × milet

♪ LA･LA･LA LOVE SONG / Kubota Toshinobu

♪ Nokoshitai Hana ni Tsuite / Iwasaki Hiromi

♪ Waremokō / Sugimoto Masato

♪ Niji no Mukō ni / Hayami Kentarō × Shigemori Ayumi

♪ Ano Kami Hikōki Kumorizora Watte / Jūkyū (19)

♪ Sange / Miyako Harumi

♪ Natsu o Machikirenakute / TUBE

♪ Eki / Takeuchi Mariya

♪ Banzai Suki de Yokatta / Ulfuls

Invitados

♪ Gion Yami Zakura / Miyama Hiroshi

♪ Eien no Arigatō / Iwasaki Hiromi

🌸 Una cita imperdible donde la música, la emoción y la cultura local se unen para celebrar las voces de Japón. ¡Prepárate para cantar, emocionarte y descubrir el talento escondido de la gente común! 🎤✨

⏰ Horario de emisión: domingo 21 de septiembre, de 12:15 a 13:00 por NHK G.

🎶 ¿Qué hace especial a Nodo Jiman?

Más que una competencia, es un espacio donde la gente común canta lo extraordinario de su vida. Oficinistas, granjeros, estudiantes, amas de casa, personas mayores… cada participante se presenta con una sonrisa, una anécdota y su canción favorita.

El formato es directo, pero lleno de tensión:

Cada persona canta aprox. 90 segundos.

Una campana: sigue adelante.

Dos campanas: termina su participación, pero se va con los aplausos del público.

Al final, los artistas invitados cierran el show con interpretaciones en vivo, y se premia al mejor participante, pero también se entrega un “premio al esfuerzo”, un reconocimiento que a menudo arranca lágrimas.

🌐 Nodo Jiman: también para el mundo

Gracias a NHK World Premium, el programa también llega a hogares en América Latina, Europa, EE.UU. y Asia. Muchos nikkei, japoneses en el extranjero o simplemente amantes de la cultura japonesa lo ven como un puente emocional con sus raíces.

🧡 Una tradición con alma

Nacido en 1946 como programa de radio, y emitido por TV desde 1951, Nodo Jiman no ha dejado de renovarse sin perder su esencia: cantar como forma de compartir la vida. Cada nota trae consigo emociones, vínculos familiares, memorias de juventud o sueños aún por cumplir.

En tiempos modernos, donde el entretenimiento tiende a lo fugaz y viral, Nodo Jiman resiste con autenticidad: aquí no hay autotune, ni coreografías calculadas, solo voces reales con historias reales.

🎶 Si hoy tienes un momento libre, regálate 90 minutos de humanidad en clave musical. Nodo Jiman no solo entretiene: reconcilia, emociona y nos recuerda que la gente común tiene mucho que cantar.

