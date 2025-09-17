[tōkyō shōken torihikijo] miércoles 17 de septiembre

📍Tōkyō | 17 de septiembre

La bolsa de Tokio bajó porque muchos inversores decidieron asegurar ganancias tras las fuertes subidas recientes. Aunque hubo compras en semiconductores por la demanda de IA, predominó la cautela ante el anuncio de la política monetaria de EE.UU. previsto para el día siguiente.

Nikkei 225 (日経平均株価):

🔻 Cerró en 44,790.38 yenes, es decir, 111.89 yenes menos que el día 16.

Aunque llegó a superar momentáneamente los 45,000 puntos en la mañana, no logró sostenerse.

TOPIX (東証株価指数):

🔻 Terminó en 3,145.83, con una caída de 22.53 puntos.

Este índice refleja un panorama más amplio del mercado, y su retroceso muestra que las ventas no se limitaron a unos pocos sectores.