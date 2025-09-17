[gaikokujin] chino denuncia discriminación

📍Tōkyō | 17 de septiembre

Un ciudadano chino grabó y difundió en redes sociales un video en el que asegura haber sido víctima de racismo y discriminación en un hotel de Japón.

Según relató, el personal le pidió abandonar la sala de estar porque no era huésped registrado. El hombre insistió en permanecer para descansar, pero fue retirado bajo la indicación de que las instalaciones comunes eran de uso exclusivo para clientes.

El hecho escaló cuando el personal también le solicitó dejar de grabar video dentro del establecimiento, algo que en Japón se considera una medida de protección de la privacidad de otros usuarios y del propio negocio.

Reacciones en redes

La publicación rápidamente se hizo viral, generando una ola de indignación y debate entre los usuarios japoneses.

Algunos criticaron al turista acusándolo de victimizarse y tergiversar una norma interna clara , recordando que en Japón los hoteles están regulados por la Ley de Hospedaje (旅館業法, Ryokan Gyōhō), que limita el uso de instalaciones comunes a clientes registrados.

Otros señalaron que el personal pudo haber actuado con falta de sensibilidad intercultural, lo que alimenta la percepción de rechazo hacia ciertos visitantes extranjeros.

Marco legal y cultural

En Japón, la Ley de Hospedaje y las ordenanzas locales permiten a hoteles y ryokan restringir el acceso a las áreas comunes (lobby, baños, lounges, etc.) solo a clientes registrados, tanto por seguridad como por obligaciones de control de huéspedes.

Además:

Grabar en espacios privados sin autorización puede considerarse una infracción a la privacidad .

Si un cliente o visitante se niega a retirarse, el personal puede llamar a la policía bajo la figura de allanamiento (不退去罪, futaikyō-zai).

Contexto social

Este tipo de episodios se dan en un momento en que Japón enfrenta un aumento del turismo extranjero tras la pandemia. La tensión entre la hospitalidad tradicional japonesa (おもてなし, omotenashi) y las expectativas de los visitantes internacionales suele generar malentendidos:

Para muchos turistas, descansar en un lobby parece normal.

Para los hoteles japoneses, permitirlo sin registro podría generar responsabilidad legal en caso de incidentes.

👉 En conclusión, este caso se convirtió en un espejo del choque cultural entre normas locales estrictas y la sensibilidad de visitantes extranjeros. Aunque el turista lo calificó como racismo, en la práctica, el hotel aplicaba reglas de servicio amparadas por la ley.

