[tōkyō shōken torihikijo] jueves 18 de septiembre

Extranjeros residentes: más empleo, mayor costo de vida

📍Tōkyō | 18 de septiembre

La Bolsa de Tokio cerró con un hito: el Nikkei 225 superó por primera vez los 45.000 puntos, gracias al impulso que generó la Reserva Federal de Estados Unidos (FRB).

Este movimiento se interpreta como una señal de alivio para la economía global y un viento favorable para Japón, lo que llevó a los inversionistas a comprar sobre todo acciones de semiconductores y tecnología

💱 Factores detrás del récord

Decisión de la FED → La baja de tasas en EE.UU. hace más atractivo invertir en activos de riesgo como acciones. Efecto en Japón → Los inversores ven que esta medida podría impulsar también la economía japonesa, que depende de la exportación. Yen más débil → El tipo de cambio se movió hacia la depreciación del yen, lo que beneficia a empresas exportadoras como Toyota, Sony o Nintendo.

🌍 ¿Cómo impacta a los extranjeros residentes en Japón?

1. Costo de vida

Un yen más débil significa que los productos importados (como alimentos, energía o tecnología) pueden encarecerse .

Para un extranjero que gana en yenes, el poder adquisitivo dentro de Japón puede bajar si los precios suben.

2. Remesas y ahorros

Para quienes envían dinero a su país, el yen débil es negativo : Ejemplo: si antes 1 dólar eran 140 yenes, ahora pueden necesitar 146 o más para enviar la misma cantidad en dólares.

En cambio, quienes reciben dinero desde el extranjero se ven beneficiados: al cambiar dólares o euros a yenes, obtienen más yenes por cada unidad de moneda extranjera.

3. Empleo y oportunidades

Las empresas exportadoras japonesas (automotrices, electrónicas, tecnológicas) se fortalecen, lo que puede significar más inversión y oportunidades laborales , incluso para extranjeros.

Sin embargo, si el aumento de precios se traslada a la canasta básica, los salarios podrían sentirse más ajustados.

4. Inversiones personales

Los extranjeros residentes que invierten en la bolsa japonesa pueden ver ganancias a corto plazo gracias al auge del Nikkei.

Pero hay que tener cuidado: el mercado también se mueve por expectativas y puede corregirse si el Banco de Japón no acompaña la tendencia o si surgen tensiones internacionales.

📌 En resumen

El récord histórico del Nikkei refleja confianza en la economía japonesa y el empuje de la política monetaria de EE.UU.

Para los extranjeros residentes, el impacto se siente en dos frentes: Negativo : un yen más débil encarece importaciones y reduce el valor de las remesas hacia el extranjero. Positivo : mejora la competitividad de Japón y puede abrir más oportunidades de empleo e inversión.



👉 En palabras simples:

El Nikkei rompiendo récords es una buena noticia para las empresas y los inversionistas, pero para la vida diaria de un extranjero en Japón significa que el súper podría salir más caro, enviar dinero a casa cuesta más, aunque al mismo tiempo pueden aparecer más trabajos y proyectos en sectores exportadores.

