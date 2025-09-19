[tōkyō shōken torihikijo] Nikkei se desploma

Mercados globales atentos: Japón empieza a desmontar su red de seguridad financiera

📍Tōkyō | 19 de septiembre

El Banco de Japón (BoJ) sorprendió a los mercados financieros al anunciar que comenzará a vender gradualmente los ETF (fondos cotizados) y J-REIT (fondos inmobiliarios) que había acumulado durante años como parte de su política de estímulo.

Aunque la institución mantuvo la tasa de interés, la noticia tuvo un impacto inmediato en la Bolsa de Tokio, donde el Nikkei cayó más de 800 puntos en un momento de la jornada.

Al mismo tiempo, el anuncio fortaleció al yen, que se apreció frente al dólar y otras monedas, reflejando la reacción de los inversores ante la reducción del respaldo del banco central al mercado bursátil.

📌 Lo ocurrido

La mañana fue positiva: El índice Nikkei 225 llegó a subir más de 500 yenes respecto al día anterior.

La razón: la Reserva Federal de EE. UU. (FRB) decidió bajar las tasas de interés, lo que suele beneficiar a empresas japonesas (exportadores, tecnología, etc.). El giro inesperado: Por la tarde, el Banco de Japón (BoJ) anunció que empezará a vender ETF (fondos cotizados en bolsa) que había comprado en la época de estímulo masivo.

Esto fue una sorpresa: los inversores temieron que hubiera una retirada de apoyo al mercado .

Resultado inmediato: el Nikkei cayó más de 800 yenes en pocas horas. Cierre de la jornada: Nikkei: 45,045.81 yenes (↓ 257.62 respecto al día anterior).

TOPIX (otro índice clave): 3,147.68 (↓ 11.19).

El mercado cerró con pérdidas, aunque menores a la caída inicial porque se entendió que la venta de ETF será gradual.

👩‍👩‍👦 ¿Qué significa para los extranjeros residentes?

Costo de vida y consumo diario Cuando la bolsa cae, el yen tiende a debilitarse porque los inversionistas buscan refugio en otros activos.

Un yen más débil encarece importaciones como gasolina, alimentos importados o productos electrónicos.

Para extranjeros que envían dinero a sus países, un yen débil puede significar que reciben menos valor al cambiar divisas. Ahorros e inversiones personales Extranjeros con inversiones en Japón (acciones, fondos de inversión, pensiones privadas) ven volatilidad.

Si trabajan en empresas japonesas con bonos ligados al rendimiento bursátil, los pagos futuros pueden verse afectados. Mercado laboral y estabilidad económica Las empresas exportadoras (automotrices, electrónicas) podrían beneficiarse de un yen más débil, lo que protege empleos.

Sin embargo, compañías que dependen de importaciones (restaurantes, logística) enfrentarán mayores costos, que podrían trasladar a precios o reducir contrataciones. Impacto psicológico y social Para muchos residentes extranjeros, ver titulares de “caída de 800 yenes” puede sonar alarmante.

Sin embargo, es parte de la volatilidad normal de un mercado maduro como el japonés.

La clave está en que el BoJ aclaró que la venta será lenta y controlada, para no dañar la estabilidad.

🎓 Explicación didáctica

ETF (Exchange Traded Fund): fondo que junta muchas acciones en un “paquete” y se negocia en bolsa. El Banco de Japón había comprado enormes cantidades para sostener los precios en la última década.

Venta de ETF: es como si el “gran comprador” del mercado avisara que empieza a soltar inventario. Esto hace que otros temen que los precios bajen.

Reacción inicial: pánico → caída de 800 yenes.

Reacción posterior: calma al saber que será gradual → caída final moderada (-257 yenes).

🗣️ En palabras sencillas

El mercado japonés vivió un sube y baja:

Primero subió porque EE. UU. bajó sus tasas.

Luego cayó porque el Banco de Japón dijo que venderá parte de sus inversiones.

Para los extranjeros residentes, esto significa:

👉 posibles subidas en precios de vida diaria,

👉 más incertidumbre en inversiones o ahorros,

👉 pero también oportunidades si trabajan en empresas exportadoras que se fortalecen con el yen débil.

©NoticiasNippon