[tōkyō shōken torihikijo] récord histórico

Más confianza empresarial: se esperan más empleos y mejores salarios, también para extranjeros.

📍Tōkyō | 21 de septiembre

El arranque de semana en el mercado bursátil japonés estuvo marcado por una mezcla de entusiasmo y cautela.

🔑 Contexto internacional

Desde Estados Unidos llegó la chispa que encendió las compras: la Reserva Federal (FRB) ha dado señales claras de continuar con la política de recortes en las tasas de interés. Esto fortaleció la percepción de que la economía norteamericana sigue firme y, como efecto dominó, los inversionistas japoneses vieron en ello una oportunidad para anticipar beneficios en su propio mercado.

El viernes 19 en Nueva York, los tres principales índices bursátiles cerraron en máximos históricos. Esa ola positiva cruzó el Pacífico y empujó al Nikkei 225 hacia un nuevo récord.

📈 Evolución del Nikkei 225

•Apertura: 45,193.77 puntos

•Máximo del día: 45,757.74 puntos

•Mínimo del día: 45,193.77 puntos

•Cierre: 45,493.66 puntos

•Variación: +447.85 puntos frente al viernes

•TOPIX: 3,163.17 (+15.49)

•Volumen negociado: 1,714 millones de acciones

Durante la mañana, la euforia fue evidente: en un momento, el índice llegó a subir más de 700 puntos, lo que provocó titulares inmediatos sobre un “lunes de récords”.

💬 Voces del mercado

No obstante, con el paso de las horas, el realismo se impuso. Analistas señalaron que, por la tarde, muchos inversores optaron por asegurar ganancias ante la magnitud de la subida, lo que redujo el alza inicial.

Un operador resumió el día con ironía: “Fue como ver un cohete despegar en la mañana y luego planear suavemente en la tarde”.

🌏 Contexto

Este nuevo máximo histórico de cierre del Nikkei 225 no solo es un número frío: refleja la confianza renovada en Japón como refugio estable en medio de los vaivenes globales.

Para los residentes extranjeros y empresas internacionales, es una señal de que Tokio mantiene su atractivo como plaza financiera, aunque también advierte sobre la volatilidad latente: lo que hoy es entusiasmo, mañana puede convertirse en corrección.

El lunes 22 quedará anotado en los registros como otra jornada en que el Nikkei 225 rebasó fronteras históricas, un recordatorio de que la economía japonesa, pese a sus retos estructurales, sigue siendo parte esencial del pulso financiero mundial.

©NoticiasNippon