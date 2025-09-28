[enu eichi kē nodo jiman] en vivo desde Ōita

Screenshot

Tradición, música y sonrisas: una fiesta popular en vivo desde Kyūshū

📍Tōkyō | 28 de septiembre

Este domingo , las campanas de la emoción resonarán fuerte desde Bungo-Ōno en la sureña prefectura de Oita cuando NHK transmita en vivo una nueva edición del clásico programa 「NHKのど自慢」.

🎤 Lo que ocurrirá en pantalla

El mediodía japonés se transformará en una fiesta popular:

Invitados especiales: el legendario cantante de enka Toba Ichirō y la versátil artista internacional May J., quien pondrá su voz y carisma al servicio del público local.

Conducción: la cálida y cercana Hirosé Tomomi será la anfitriona que guiará las emociones de concursantes y espectadores.

Sonido tradicional: el encargado de la icónica campana será Murakami Eiji, miembro de la Orquesta Sinfónica de Oita, quien con cada toque marcará la tensión entre la ilusión y la realidad de los concursantes.

🎤 Temas a interpretar

♫ Kōfuku Ron / Shiina Ringo

♫ Kawa no Nagare no Yō ni / Misora Hibari

♫ Zankoku na Tenshi no Tēze / Takahashi Yōko

♫ Sharin no Uta / BUMP OF CHICKEN

♫ Koi no Kisetsu / Pinky to Killers

♫ Kita no Shussebune / Fukuda Kōhei

♫ PRIDE / May J.

♫ Otoko no Minato / Toba Ichirō

♫ Dārin / Mrs. GREEN APPLE

♫ Akeboshi / LiSA

♫ Dare ni Aisarete mo / Yamauchi Keisuke

♫ Sangatsu Kokonoka / Remioromen

♫ Sore o Ai to Yobu nara / Uru

♫ Seishun no Kage / Chūrippu

♫ Nijiiro / Ayaka

♫ Sanbyaku Rokujūgo-po no Māchi / Suizenji Kiyoko

♫ Kyōdai-bune / Toba Ichirō

♫ STARS / Superfly, Tōtasu Matsumoto

♫ Gobangai no Marī e / Pedro ando Kapurishasu

♫ Erufu / Ado

Invitados

♫ Let It Go ~ Ari no Mama de ~ (Endo Songu) / May J.

♫ Shōwa no Otoko / Toba Ichirō

🌸 Contexto y atmósfera

El programa se transmitirá en directo desde una de las regiones más encantadoras de Kyūshū, donde la cultura local y las tradiciones se mezclan con la pasión del canto.

La imagen promocional ya adelanta ese espíritu festivo: una figura de oni (demonio folclórico) con cabello rojo simboliza la fuerza, la energía y la vitalidad de Oita, preparando el escenario para una jornada inolvidable.

⏰ Cuándo y dónde verlo

Fecha y hora: Domingo 28 de septiembre, de 12:15 a 13:00 (hora Japón).

Canal: NHK G (General).

Formato: Transmisión en vivo, con participación del público local.

🎶 ¿Qué hace especial a Nodo Jiman?

Más que una competencia, es un espacio donde la gente común canta lo extraordinario de su vida. Oficinistas, granjeros, estudiantes, amas de casa, personas mayores… cada participante se presenta con una sonrisa, una anécdota y su canción favorita.

El formato es directo, pero lleno de tensión:

Cada persona canta aprox. 90 segundos.

Una campana: sigue adelante.

Dos campanas: termina su participación, pero se va con los aplausos del público.

Al final, los artistas invitados cierran el show con interpretaciones en vivo, y se premia al mejor participante, pero también se entrega un “premio al esfuerzo”, un reconocimiento que a menudo arranca lágrimas.

🌐 Nodo Jiman: también para el mundo

Gracias a NHK World Premium, el programa también llega a hogares en América Latina, Europa, EE.UU. y Asia. Muchos nikkei, japoneses en el extranjero o simplemente amantes de la cultura japonesa lo ven como un puente emocional con sus raíces.

🧡 Una tradición con alma

Nacido en 1946 como programa de radio, y emitido por TV desde 1951, Nodo Jiman no ha dejado de renovarse sin perder su esencia: cantar como forma de compartir la vida. Cada nota trae consigo emociones, vínculos familiares, memorias de juventud o sueños aún por cumplir.

En tiempos modernos, donde el entretenimiento tiende a lo fugaz y viral, Nodo Jiman resiste con autenticidad: aquí no hay autotune, ni coreografías calculadas, solo voces reales con historias reales.

🎶 Si hoy tienes un momento libre, regálate 90 minutos de humanidad en clave musical. Nodo Jiman no solo entretiene: reconcilia, emociona y nos recuerda que la gente común tiene mucho que cantar.

©NoticiasNippon