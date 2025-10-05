[enu eichi kē nodo jiman]  desde Tateyama

Screenshot

La voz de la gente común se convierte en poesía frente al mar

📍Tōkyō | 5 de octubre

El sol del sur de Chiba ilumina el auditorio de Tateyama. Afuera, las brisas saladas del mar acarician los pabellones donde vecinos, familias y escolares hacen fila desde temprano. En el aire, suena un murmullo lleno de emoción: “¡Hoy viene NHK NodoJiman !”

La emblemática campana de bronce —símbolo del triunfo amateur— espera en el centro del escenario, reluciendo bajo los focos.

🎵 Los sueños de la gente común

Subirán al escenario uno a uno: un pescador jubilado con voz rasposa que interpreta un viejo enka; una adolescente de secundaria que canta un tema con fuerza contagiosa; una pareja de ancianos que se conoció bailando en festivales de verano y ahora canta un dueto de amor.

Cada nota vibra con sinceridad. El público no escucha solo técnica, sino historias de vida. Cuando suena el “kané” (la campana del acierto), los aplausos se mezclan con lágrimas.

🌸 Invitados de lujo, emoción compartida



El carismático Noguchi Gorō, leyenda viva de la canción japonesa, saluda con su inconfundible elegancia. A su lado, la cantante Hitoto Yō llena el aire con su voz suave.

Ambos artistas, con trayectorias muy distintas, se funden en un mensaje común: “La música no tiene edad ni frontera.”

🎤 Temas a interpretar

♫ Forever Love / X JAPAN

♫ Oyome ni oide / Kayama Yūzō

♫ Bōsō Hantō Fuku Kaze Makase / Mizumori Kaori

♫ Shima chū nu takara / BEGIN

♫ PRIDE / Imai Miki

♫ California Connection / Mizutani Yutaka

♫ Senbon zakura / Ado

♫ Seikai / RADWIMPS

♫ Morainaki / Hitoto Yō

♫ Jūkyū-ji no machi / Noguchi Gorō

♫ Kawaii hito / Ulfuls

♫ Kokoroe / Uru

♫ Tōku tōku / Makihara Noriyuki

♫ Hakujitsu / King Gnu

♫ Kaze ni tatsu / Sakamoto Fuyumi

♫ Kisetsu no naka de / Matsuyama Chiharu

♫ Bus Stop / Taira Kōji

♫ Inochi no kagiri New Version / Fujiwara Hiroshi

♫ Mabataki mo sezu / Nakajima Miyuki

♫ Uroko / Hata Motohiro

Guest:

♫ Alekisarandoraito / Hitoto Yō

♫ Amai seikatsu / Noguchi Gorō

💫 La campana que une generaciones

Al final del programa, el conductor Ninomiya Naoki agradecerá a los participantes, mientras que Nakamura Yuki de la Tokyo Philharmonic hará sonar la última nota del día.

El eco del “kané” resuena más allá del auditorio: es el sonido de una comunidad que canta junta, de un Japón que sigue creyendo en la fuerza de la voz y la emoción compartida.

📺Transmisión en vivo desde Chiba

📅 Fecha: Domingo 5 de octubre

🕐 Hora: 12:15 p. m. (hora de Japón)

📍 Lugar: Ciudad de Tateyama (館山市), prefectura de Chiba



🎶 ¿Qué hace especial a Nodo Jiman?

Más que una competencia, es un espacio donde la gente común canta lo extraordinario de su vida. Oficinistas, granjeros, estudiantes, amas de casa, personas mayores… cada participante se presenta con una sonrisa, una anécdota y su canción favorita.

El formato es directo, pero lleno de tensión:

Cada persona canta aprox. 90 segundos.

Una campana: sigue adelante.

Dos campanas: termina su participación, pero se va con los aplausos del público.

Al final, los artistas invitados cierran el show con interpretaciones en vivo, y se premia al mejor participante, pero también se entrega un “premio al esfuerzo”, un reconocimiento que a menudo arranca lágrimas.

🌐 Nodo Jiman: también para el mundo

Gracias a NHK World Premium, el programa también llega a hogares en América Latina, Europa, EE.UU. y Asia. Muchos nikkei, japoneses en el extranjero o simplemente amantes de la cultura japonesa lo ven como un puente emocional con sus raíces.

🧡 Una tradición con alma

Nacido en 1946 como programa de radio, y emitido por TV desde 1951, Nodo Jiman no ha dejado de renovarse sin perder su esencia: cantar como forma de compartir la vida. Cada nota trae consigo emociones, vínculos familiares, memorias de juventud o sueños aún por cumplir.

En tiempos modernos, donde el entretenimiento tiende a lo fugaz y viral, Nodo Jiman resiste con autenticidad: aquí no hay autotune, ni coreografías calculadas, solo voces reales con historias reales.

🎶 Si hoy tienes un momento libre, regálate 90 minutos de humanidad en clave musical. Nodo Jiman no solo entretiene: reconcilia, emociona y nos recuerda que la gente común tiene mucho que cantar.

©NoticiasNippon