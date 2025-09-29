[infuruenza hassei]   la influenza no espera al frío

Japón entra en epidemia de influenza… ¡en septiembre!

📍Tōkyō | 29 de septiembre

En una situación poco común, Japón ha entrado en la fase epidémica de influenza estacional en septiembre, mucho antes de lo esperado.

Hoy el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (厚生労働省) confirmó que en la semana hasta el 21 de septiembre de 2025, el promedio de pacientes reportados por clínica en Osaka fue de 1,05 personas, superando el umbral de “epidemia” fijado en 1 paciente por institución.

Normalmente, la gripe estacional empieza a expandirse con fuerza entre diciembre y marzo. El año pasado la oleada comenzó hacia finales de octubre, por lo que este adelanto genera alarma entre médicos, autoridades sanitarias y la sociedad.

🌐 Extensión nacional

No es un fenómeno aislado en Kansai. Según el mismo informe:

Al menos 11 prefecturas ya cruzaron el umbral de epidemia.

Entre ellas se encuentran Tokio, Kioto y Fukuoka, además de Osaka.

Esto indica que el virus no solo está entrando antes de tiempo, sino que se está propagando simultáneamente en varios puntos estratégicos del país.

⚠️ Factores que explican el adelanto

Expo Osaka-Kansai 2025 y auge del turismo internacional El evento internacional ha incrementado el número de visitantes extranjeros en un 20 % respecto al año pasado .

Los especialistas sospechan que algunas cepas podrían haber ingresado desde países donde el virus circula todo el año. Mayor movilidad de japoneses al extranjero Tras años de restricciones, los viajes internacionales de ciudadanos japoneses se han recuperado con fuerza.

Esta movilidad bidireccional facilita el “ida y vuelta” de virus respiratorios. El verano más caluroso en décadas Japón sufrió temperaturas extremas y récords de calor prolongado.

La población pasó semanas enteras con aire acondicionado encendido y ventanas cerradas, reduciendo la ventilación y creando un ambiente propicio para la permanencia del virus en espacios interiores.

🛡️ Recomendaciones clave

Medidas básicas de prevención : lavado de manos frecuente, uso de mascarilla en aglomeraciones, cubrirse al toser o estornudar (せきエチケット / seki etiketto).

Vacunación anticipada : este año las autoridades insisten en vacunarse lo antes posible , sin esperar a que llegue el frío.

Ventilación cruzada: abrir ventanas regularmente, incluso si se usa aire acondicionado, para evitar acumulación de partículas virales en espacios cerrados.

📊 Contexto más amplio

Impacto sanitario: Si la influenza se extiende desde septiembre, los hospitales podrían enfrentar presión antes del invierno, coincidiendo además con otros virus respiratorios como el RSV y adenovirus.

Implicaciones sociales: Escuelas, guarderías y centros laborales deberán reforzar sus planes de prevención.

Relación con la Expo 2025: El evento que simboliza la reapertura internacional de Japón también será una prueba de fuego en términos de control epidemiológico.

✅ Conclusión: Japón enfrenta un inicio inusualmente temprano de la influenza estacional, con Osaka y al menos 10 prefecturas más en situación de epidemia. La combinación de turismo masivo por la Expo, viajes internacionales y un verano anómalo han creado un escenario en el que la gripe llegó antes de lo previsto. Las autoridades llaman a vacunarse pronto y reforzar medidas básicas de prevención, para evitar una ola más dura antes de que llegue el invierno.

