[infuruenza keihō] alerta en Tokio

Autoridades piden reforzar mascarilla, higiene y ventilación en la capital

📍Tōkyō | 1 de octubre

El Gobierno Metropolitano de Tokio anunció hoy que la capital japonesa ya entró en temporada de influenza. Esto ocurre después de que el número de pacientes reportados la semana pasada alcanzara 1.96 personas por cada centro médico, superando la línea de referencia oficial de 1 persona, que marca el inicio del periodo epidémico.

La noticia sorprendió porque este año la influenza llegó más de un mes antes que en 2024, cuando la temporada comenzó en noviembre. Además, es la primera vez en dos años que se declara un inicio tan temprano.

👦👧 Quiénes son los más afectados

El 80% de los infectados son menores de 19 años .

Ya se han registrado 46 casos de suspensión de clases o cierres escolares en primaria, secundaria y bachillerato en Tokio hasta el 28 de septiembre.

Esto refleja que la influenza se está propagando especialmente en entornos escolares, donde la convivencia es muy cercana.

📊 Contexto y comparación

En Japón, la temporada de influenza normalmente empieza en noviembre o diciembre y alcanza su punto máximo entre enero y febrero.

Que ocurra en septiembre–octubre significa que el virus circula cuando aún no se esperaba, lo que puede complicar las campañas de vacunación y las medidas de prevención.

Hace dos años (2023), también hubo un inicio temprano, pero en 2024 se mantuvo dentro de lo habitual.

🛡️ Llamado de las autoridades

El Gobierno Metropolitano de Tokio pide reforzar las medidas de prevención clásicas:

Lavado frecuente de manos 🧼

Uso de desinfectante y ventilación de espacios 🪟

Uso de mascarilla 😷, especialmente en transporte público y en sitios cerrados

Vacunación contra la influenza, que suele recomendarse en otoño antes del pico epidémico

🌏 Una mirada humanizada

Para las familias, esta noticia llega en un momento clave: octubre suele estar lleno de actividades escolares, festivales culturales y deportivas en Japón. La cancelación de clases o la suspensión de eventos puede alterar la vida cotidiana de estudiantes y padres.

Además, para los extranjeros residentes, un inicio tan temprano puede sorprender: muchas personas planifican vacunarse recién en noviembre, como se hace normalmente en sus países de origen. Este año, será necesario adelantar la prevención.

