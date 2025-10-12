[enu eichi kē nodo jiman]  desde Hyōgo

Screenshot

📍Tōkyō | 12 de octubre

Este domingo, los hogares de todo Japón volverán a vibrar con una de las tradiciones televisivas más queridas del país: NHK NODOJIMAN (NHKのど自慢), el concurso de canto amateur que celebra la voz, la pasión y la alegría de la gente común.

En esta ocasión, el escenario se trasladará a Nishinomiya, en la prefectura de Hyōgo, para una emisión especial en vivo que promete emoción, nostalgia y grandes interpretaciones.

🎤 Invitados de lujo

La jornada contará con la presencia de dos figuras emblemáticas de la música japonesa:

Maekawa Kiyoshi (前川清), ícono del enka con una voz inconfundible y décadas de trayectoria, que traerá su elegancia clásica al escenario.

Takahashi Yoko (高橋洋子), reconocida mundialmente por interpretar el tema principal de Neon Genesis Evangelion, lista para emocionar al público con su potencia vocal y carisma.

🏛️ Desde el corazón de Hyōgo

La transmisión se realizará en directo desde la ciudad de Nishinomiya, un punto emblemático entre Kobe y Osaka, conocido por su hospitalidad y tradición cultural.

El público local llenará el recinto con energía, aplausos y campanas —el sonido característico del programa— marcando el ritmo de cada actuación.

La conducción correrá por cuenta de la carismática Tomomi Hirose, quien guiará a los participantes con su habitual calidez y sentido del humor mientras que la campaña estará a cargo de Ochiai Sorachi de la Osaka Shion Wind Orchestra.

🎶 ¿Qué hace especial a Nodo Jiman?

Más que una competencia, es un espacio donde la gente común canta lo extraordinario de su vida. Oficinistas, granjeros, estudiantes, amas de casa, personas mayores… cada participante se presenta con una sonrisa, una anécdota y su canción favorita.

El formato es directo, pero lleno de tensión:

Cada persona canta aprox. 90 segundos.

Una campana: sigue adelante.

Dos campanas: termina su participación, pero se va con los aplausos del público.

Al final, los artistas invitados cierran el show con interpretaciones en vivo, y se premia al mejor participante, pero también se entrega un “premio al esfuerzo”, un reconocimiento que a menudo arranca lágrimas.

🌐 Nodo Jiman: también para el mundo

Gracias a NHK World Premium, el programa también llega a hogares en América Latina, Europa, EE.UU. y Asia. Muchos nikkei, japoneses en el extranjero o simplemente amantes de la cultura japonesa lo ven como un puente emocional con sus raíces.

🧡 Una tradición con alma

Nacido en 1946 como programa de radio, y emitido por TV desde 1951, Nodo Jiman no ha dejado de renovarse sin perder su esencia: cantar como forma de compartir la vida. Cada nota trae consigo emociones, vínculos familiares, memorias de juventud o sueños aún por cumplir.

En tiempos modernos, donde el entretenimiento tiende a lo fugaz y viral, Nodo Jiman resiste con autenticidad: aquí no hay autotune, ni coreografías calculadas, solo voces reales con historias reales.

🎶 Si hoy tienes un momento libre, regálate 90 minutos de humanidad en clave musical. Nodo Jiman no solo entretiene: reconcilia, emociona y nos recuerda que la gente común tiene mucho que cantar.

📺 Sintoniza y siente Japón

🗓 Fecha: Domingo 12 de octubre

🕛 Hora: 12:15 p.m.

📍 Lugar: Nishinomiya, Hyōgo

🎙 Invitados: Maekawa Kiyoshi y Takahashi Yoko

📡 Transmisión: NHK en vivo

©NoticiasNippon