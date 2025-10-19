[enu eichi kē nodo jiman]  desde Kumamoto

Kumamoto canta al futuro tras años de reconstrucción y fuerza comunitaria

📍Tōkyō | 19 de octubre

El mediodía de este domingo, las pantallas de Japón vibrarán al ritmo de la voz del pueblo. El emblemático programa NHK NodoJiman 「NHK のどじまん」, símbolo de unión y tradición, se transmitirá en vivo desde la ciudad de Uki (宇城市), en la prefectura de Kumamoto, llevando consigo el calor humano, la música y el orgullo regional que caracterizan a esta producción con más de 75 años de historia.

Bajo la conducción del carismático Ninomiya Naoki, el escenario cobrará vida con risas, nervios y aplausos de cientos de espectadores locales. La campaña estará a cargo de Honda Sachiko.

🌟 Invitados de lujo: voces que inspiran

Esta edición contará con la presencia especial de dos artistas muy queridos en todo Japón:

🎙️ Moriguchi Hiroko (森口博子) — legendaria cantante y figura televisiva, recordada por su potente interpretación en temas icónicos de anime y baladas nostálgicas que atraviesan generaciones.

🎵 Yamauchi Keisuke (山内惠介) — uno de los grandes exponentes del enka moderno, cuya voz suave y presencia escénica cautivan tanto a jóvenes como a mayores.

Ambos compartirán el escenario no solo como intérpretes, sino como mentores emocionales para los concursantes locales que buscarán hacer sonar el famoso “ding-dong” de la victoria.





💚 Temas a interpretarse

YAH YAH YAH / CHAGE and ASKA

Minna sora no shita / Ayaka

Tokyo VICTORY / Southern All Stars

Tobira akete / Kanda Sayaka, Tsuda Eisuke

Furui Nikki / Wada Akiko

Kojin Jugyou / Finger Five

Hana Uranai / Vaundy

Irodori / Mr. Children

Mizu no hoshi e ai wo komete / Moriguchi Hiroko

Spotlight / Yamauchi Keisuke

Ultra Soul / B’z

Hangeki no Yaiba / Wagakki Band

Niji / Suda Masaki

Jinsei no Tobira / Takeuchi Mariya

Oshidori Jinsei / Kagami Goro

Uroko / Hata Motohiro

Tsumi to Batsu / Shiina Ringo

Whisky ga osukidesho / Ishikawa Sayuri

Sakura / Kawaguchi Kyogo

Rock’n Roll Widow / Yamaguchi Momoe

Invitados:

Yami ni Goyoujin / Yamauchi Keisuke

ETERNAL DAYS – Anata ga ite yokatta – / Moriguchi Hiroko

💚 Kumamoto: tierra de reconstrucción y esperanza

Transmitir desde Kumamoto tiene un valor simbólico profundo. Años después de los devastadores terremotos de 2016, la región continúa demostrando su resiliencia.

Los escenarios de NHK のどじまん no solo celebran el talento amateur, sino que también se convierten en plataformas de sanación comunitaria, donde la música sirve como puente entre generaciones.

Los racimos de uvas verdes que aparecen en la imagen promocional representan justamente esa fertilidad y renacer de la tierra kumamotense, símbolo del espíritu que florece tras la adversidad.

🎶 ¿Qué hace especial a Nodo Jiman?

Más que una competencia, es un espacio donde la gente común canta lo extraordinario de su vida. Oficinistas, granjeros, estudiantes, amas de casa, personas mayores… cada participante se presenta con una sonrisa, una anécdota y su canción favorita.

El formato es directo, pero lleno de tensión:

Cada persona canta aprox. 90 segundos.

Una campana: sigue adelante.

Dos campanas: termina su participación, pero se va con los aplausos del público.

Al final, los artistas invitados cierran el show con interpretaciones en vivo, y se premia al mejor participante, pero también se entrega un “premio al esfuerzo”, un reconocimiento que a menudo arranca lágrimas.

🌐 Nodo Jiman: también para el mundo

Gracias a NHK World Premium, el programa también llega a hogares en América Latina, Europa, EE.UU. y Asia. Muchos nikkei, japoneses en el extranjero o simplemente amantes de la cultura japonesa lo ven como un puente emocional con sus raíces.

🧡 Una tradición con alma

Nacido en 1946 como programa de radio, y emitido por TV desde 1951, Nodo Jiman no ha dejado de renovarse sin perder su esencia: cantar como forma de compartir la vida. Cada nota trae consigo emociones, vínculos familiares, memorias de juventud o sueños aún por cumplir.

En tiempos modernos, donde el entretenimiento tiende a lo fugaz y viral, Nodo Jiman resiste con autenticidad: aquí no hay autotune, ni coreografías calculadas, solo voces reales con historias reales.

🎶 Si hoy tienes un momento libre, regálate 90 minutos de humanidad en clave musical. Nodo Jiman no solo entretiene: reconcilia, emociona y nos recuerda que la gente común tiene mucho que cantar.

📺 En síntesis

🕛 Emisión: Domingo 19 de octubre, 12:15 p.m.

📍 Desde: Ciudad de Uki, Prefectura de Kumamoto

🎤 Con: Moriguchi Hiroko・Yamauchi Keisuke

🎙️ Conducción: Ninomiya Naoki

🎶 Campana: Honda Sachiko (Orquesta Sinfónica de Kumamoto)



©NoticiasNippon