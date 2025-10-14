[sakkā] Samurai Blue derrotaron a Brasil

El sol naciente iluminó a Brasil: victoria histórica de Japón

📍Tōkyō | 14 de octubre

El fútbol japonés vivió este martes una noche épica. La selección nacional de Japón remontó un 0–2 para vencer 3–2 a Brasil, logrando así la primera victoria en la historia ante la pentacampeona del mundo.

En un Estadio Ajinomoto completamente lleno, los hinchas japoneses explotaron de alegría ante lo que parecía un imposible.

Era el 14º enfrentamiento entre ambos equipos, con un historial previo que favorecía ampliamente al “Scratch”: 12 victorias y 2 empates.

Pero esta vez, los Samurai Blue demostraron que los tiempos han cambiado.

⚡ Primer tiempo: pesadilla verdeamarela

El partido comenzó con un Brasil confiado, dominando el balón con su clásico jogo bonito.

A los 26 minutos, una combinación entre Bruno Guimarães y Paulo Henrique rompió la defensa japonesa para el primer gol.

Apenas seis minutos después, Gabriel Martinelli amplió la ventaja con un disparo cruzado imposible para el arquero Kawashima.

Con el marcador 0–2, el público japonés guardaba silencio. Pero en el túnel hacia el vestuario, el capitán Takumi Minamino levantó la voz: “Todavía no hemos terminado”.

🔥 Segundo tiempo: el despertar samurái

El cambio de actitud fue inmediato.

A los 52 minutos, la presión alta de Japón forzó un error del zaguero brasileño, dejando el balón servido para Minamino, quien definió con frialdad para el 1–2. El estadio volvió a rugir.

Dos minutos después, el entrenador Hajime Moriyasu movió el banquillo: entró Ito Junya por Kubo. La jugada resultó providencial. Ito desbordó por derecha y envió un centro perfecto que Nakamura Keito conectó de volea para igualar el marcador. El empate encendió a todo el país.

🥇 El gol de la victoria

Cuando el reloj marcaba los 71 minutos, llegó el momento que paralizó a 44,920 almas.

Un córner ejecutado por Ito desde la izquierda fue conectado con un cabezazo letal por Ayase Ueda.

El balón se incrustó en la red. 3–2. Japón arriba. El estadio tembló. Las banderas ondeaban, las lágrimas corrían. El sueño se hacía realidad.

🧠 El análisis: disciplina, carácter y estrategia

Más allá de la hazaña, el triunfo reflejó la madurez táctica del fútbol japonés.

La línea defensiva, ordenada y rápida, se adaptó a los cambios brasileños; el mediocampo liderado por Kamada y Endo mostró temple; y la ofensiva, encabezada por Ueda, fue pura eficacia.

El entrenador Moriyasu fue aplaudido por sus decisiones valientes: apostó por una presión alta, cambió a tiempo y fortaleció los laterales. La victoria no fue casualidad, sino producto de una evolución sostenida.

🌏 Un triunfo con sabor a Mundial

Esta victoria ante Brasil —la primera en 14 enfrentamientos— marca un antes y un después para Japón, que se perfila como un candidato serio rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Las redes sociales japonesas se llenaron de mensajes de orgullo:

“Ya no somos el país del milagro, somos el país del esfuerzo.”

Para muchos hinchas, esta noche fue más que un partido: fue una declaración de identidad.

📸 Figura del partido: Ito Junya

Ingresó en el minuto 54 y cambió el destino del encuentro: asistió en el 2–2 y generó el córner del 3–2.

⚽️ Ancelotti elogia el nivel de Japón

El italiano Carlo Ancelotti reconoció el gran desempeño de la selección japonesa después del histórico triunfo nipón ante Brasil.

“No pudimos frenar el impulso de Japón en la segunda mitad ni encontrar una respuesta adecuada. Hubo mucho que aprender, especialmente en esos 45 minutos finales. Aprendimos muchísimo. Japón fue un equipo fantástico, fuerte y muy bien organizado. Su presión alta en la segunda mitad nos complicó enormemente la salida del balón y la construcción del juego”, declaró el técnico con respeto y autocrítica.

🗣️ Frase final

“Hoy demostramos que Japón puede vencer a cualquiera”, declaró Minamino, abrazado a sus compañeros bajo los fuegos artificiales del Ajinomoto Stadium.

Marcador final:

🇯🇵 Japón 3 – 2 Brasil 🇧🇷

(Minamino 52’, Nakamura 56’, Ueda 71’ / Henrique 26’, Martinelli 32’)

Una noche dorada para el fútbol japonés.

Un partido que entrará en los libros.

🇯🇵 Historial de enfrentamientos Japón vs. Brasil 🇧🇷

● 1989 – Japón 0–1 Brasil

● 1995 – Japón 0–3 Brasil

● 1995 – Japón 1–5 Brasil

● 1997 – Japón 0–3 Brasil

● 1999 – Japón 0–2 Brasil

△ 2001 – Japón 0–0 Brasil

△ 2005 – Japón 2–2 Brasil

● 2006 – Japón 1–4 Brasil

● 2012 – Japón 0–4 Brasil

● 2013 – Japón 0–3 Brasil

● 2014 – Japón 0–4 Brasil

● 2017 – Japón 1–3 Brasil

● 2022 – Japón 0–1 Brasil

○ 2025 – Japón 3–2 Brasil 🏆

🔹 Balance total:

14 partidos — 1 victoria, 2 empates, 11 derrotas.

🔹 Primera victoria en la historia sobre la selección brasileña, tras 36 años de enfrentamientos.

