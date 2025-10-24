[terebi] ¿falla ó manipulación deliberada?

Error gráfico en encuesta política obliga a NTV a pedir disculpas públicas

📍Tōkyō | 24 de octubre

La cadena Nippon TV (NTV) reconoció públicamente un error en el gráfico de apoyo al gabinete de Takaichi Sanae, difundido el 22 y 23 de octubre en su canal de noticias y plataformas digitales.

El gráfico, basado en una encuesta conjunta de NNN y Yomiuri Shimbun, debía mostrar que el 71 % de los encuestados apoyaba al nuevo gabinete y que solo el 18 % no lo hacía.

Sin embargo, la línea azul correspondiente a “支持しない” (“no apoyo”) fue colocada erróneamente entre los 30 % y 40 %, sugiriendo falsamente una desaprobación mucho mayor.

El error se mantuvo visible durante varias horas en NTV News 24, el sitio web NTV NEWS NNN y YouTube, lo que generó reacciones inmediatas en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), donde usuarios señalaron la incongruencia entre los datos y la escala del gráfico.

A las pocas horas, el medio corrigió la imagen y añadió una nota de disculpa:

“Pedimos disculpas por un error en el gráfico del índice de apoyo al gabinete, visible hasta las 2:30 a.m. del 23. Ha sido corregido.”「【訂正・お詫び】初出時から23日午前2時半頃まで、内閣支持率を示す折れ線グラフに一部誤りがありました。訂正してお詫びします。」

📋 Explicación oficial

En declaraciones a J-CAST News, la televisora explicó que la causa fue “un error en el proceso de graficación de los datos” y una “verificación posterior insuficiente” antes de la publicación.

NTV enfatizó que se trató de una falla de edición, no de manipulación deliberada, y reiteró su compromiso de “garantizar la precisión y credibilidad en el tratamiento de los datos estadísticos”.

💬 Reacciones y análisis

El incidente reavivó el debate sobre la confianza en los medios y la presentación visual de datos políticos en Japón.

Usuarios y periodistas especializados en verificación digital criticaron la falta de controles previos y recordaron que errores similares en encuestas o gráficos pueden influenciar temporalmente la percepción pública, especialmente en contextos de cambios de gabinete.

La encuesta original señalaba que el apoyo al gabinete de Takaichi subió 37 puntos respecto al anterior (Ishiba), reflejando una fuerte aprobación inicial tras su reciente nombramiento como primera ministra.

⚖️ Reflexión periodística

Aunque el error fue corregido con rapidez, el caso evidencia la vulnerabilidad del periodismo gráfico ante errores humanos en la era digital. En un entorno donde las imágenes se difunden más rápido que las rectificaciones, incluso un pequeño desliz puede erosionar la confianza pública en medios tradicionales.

