Japón crece en número de trabajadores, pero también en incertidumbre

📍Tōkyō | 31 de octubre

Japón cierra septiembre de 2025 con una tasa de desempleo estable del 2.6%, según el Ministerio del Interior y Comunicaciones (総務省). A primera vista, las cifras transmiten calma: el país mantiene el mismo nivel de desocupación que en agosto. Sin embargo, detrás de esa estabilidad estadística se esconde un mercado laboral en plena transformación, impulsado por la participación femenina y por una búsqueda activa de mejores oportunidades.

🌸 Un país que trabaja más, pero también busca más

El número total de personas con empleo alcanzó 68.63 millones, lo que representa 490 mil más que hace un año y encadena 38 meses consecutivos de crecimiento. Esta continuidad no es menor: muestra la resiliencia del mercado japonés frente a la incertidumbre global y el envejecimiento demográfico.

Pero la otra cara es que más personas están saliendo a buscar trabajo. El número de desempleados creció en 110 mil personas, llegando a 1.84 millones. Es decir, no hay una crisis de despidos masivos, sino un fenómeno más sutil: la sociedad se está moviendo, los trabajadores —especialmente mujeres y mayores— están transitando hacia nuevos horizontes laborales.

👩‍💼 La fuerza femenina que cambia el rostro del empleo

El motor del crecimiento laboral fue claramente la participación femenina, que aumentó en 450 mil trabajadoras, marcando el nivel más alto desde 1953. Muchas son mujeres casadas o madres que regresan al empleo gracias a modalidades flexibles, teletrabajo y programas de conciliación familiar.

El número de empleados permanentes (正規職員) también alcanzó un récord histórico de 37.6 millones, con un incremento de 680 mil personas respecto al año anterior. Esto refleja una tendencia alentadora hacia la estabilidad y la formalización del trabajo, luego de décadas de dependencia en empleos precarios o temporales.

Por el contrario, los empleos no regulares (非正規職員) —part-time, temporales o por horas— disminuyeron en 160 mil personas, señal de un cambio estructural en el modelo laboral japonés.

🧓 Una sociedad que envejece, pero sigue trabajando

Japón también muestra un fenómeno propio de su transición demográfica: los trabajadores mayores (65-69 años)alcanzaron una tasa de empleo del 48.6%. Muchos optan por seguir activos, ya sea por vocación, necesidad económica o sentido de pertenencia. Esto redefine la idea de jubilación en un país donde la vida laboral se alarga cada vez más.

📊 Lectura económica y social

A pesar del ligero aumento de desempleados, el equilibrio general es sólido. Las cifras sugieren un mercado “sano” pero en transformación. Los expertos lo describen como un escenario de pleno empleo imperfecto: hay puestos disponibles, pero no siempre coinciden con las habilidades, edades o expectativas de los trabajadores.

Los sectores que más empleo generaron fueron:

Servicios técnicos y de investigación ,

Salud y bienestar (医療・福祉) ,

Educación y servicios personales.

En cambio, construcción y agricultura muestran contracción, reflejo del envejecimiento y la falta de relevo generacional.

💬 Interpretación

Detrás de cada cifra hay historias humanas: mujeres que regresan al trabajo tras criar a sus hijos, adultos mayores que se niegan a retirarse, jóvenes que cambian de empleo en busca de propósito o estabilidad.

Japón no solo cuenta trabajadores; cuenta proyectos de vida que se adaptan a un país que envejece pero no se detiene.

El informe del gobierno subraya un punto esencial: “Mientras el empleo crece, también lo hace el número de quienes no logran encontrar trabajo”. Es una advertencia de que la recuperación no es homogénea. Las brechas entre trabajadores regulares y no regulares, las diferencias salariales y la escasez de mano de obra en cuidados siguen siendo tareas pendientes.

🪙 Conclusión: una estabilidad que exige atención

Japón mantiene su tasa de desempleo en 2.6%, pero bajo esa calma late un mercado en metamorfosis.

Más mujeres, más empleo estable, más personas buscando su lugar: señales de una sociedad que, aunque enfrenta retos estructurales, demuestra una capacidad admirable de adaptación y persistencia.

ANEXO

📰 Informe laboral de Japón — septiembre de 2025

Fuente: 総務省 統計局「労働力調査（基本集計）」

Fecha de publicación: 31 de octubre de 2025

📊 Panorama general

Japón mantuvo un mercado laboral sólido durante septiembre de 2025, pese a leves señales de desaceleración.

La tasa de desempleo se mantuvo estable en 2.6%, mientras que tanto la cantidad de personas empleadas como la de buscadores de trabajo continuaron creciendo, reflejando una economía con alta participación laboral, especialmente femenina.

👩‍💼 Empleo total

Personas empleadas: 68.63 millones

→ +490,000 respecto al año anterior (38 meses consecutivos de aumento).

Empleados o asalariados: 62.02 millones

→ +520,000 interanual (43 meses consecutivos de alza).

Trabajadores regulares (正規雇用): 37.60 millones

→ +680,000 , marcando 23 meses seguidos de crecimiento.

Trabajadores no regulares (非正規雇用): 20.91 millones

→ –160,000, segundo mes consecutivo de reducción.

📈 Tendencia: se consolida una transición hacia empleos más estables y permanentes, fenómeno impulsado por la contratación femenina en puestos de tiempo completo.

🧭 Sectores con mayor crecimiento

Aumento notable en:

Servicios científicos, técnicos y de investigación.

Salud y asistencia social (医療・福祉).

Servicios personales y misceláneos (分類されないサービス業).

Disminución en:

Agricultura, silvicultura y pesca.

Comercio minorista.

Construcción.

💼 Tasa de empleo

Empleo total / población de 15 años o más: 62.5%

→ +0.5 puntos porcentuales interanual.

Personas de 15 a 64 años con empleo: 80.3%

→ +0.5 puntos interanual.

Por género: Hombres: 84.6% Mujeres: 76.0% (reflejando el aumento más fuerte en el mercado laboral).



⚠️ Desempleo

Desempleados totales: 1.84 millones

→ +110,000 respecto al año anterior (2 meses consecutivos de incremento).

Desempleo completo (完全失業率): 2.6%

→ Sin variación respecto a agosto.

📌 Detalle:

Personas que dejaron su empleo anterior: +20,000.

Desempleados por razones personales: +30,000.

Personas que buscan nuevo empleo: +50,000.

👥 Población laboral y no laboral

Fuerza laboral total (労働力人口): 70.46 millones

→ +520,000 interanual.

Personas fuera de la fuerza laboral (非労働力人口): 39.19 millones

→ –830,000 interanual (43 meses consecutivos de reducción).

Esto indica que más personas se están incorporando activamente al mercado de trabajo, ya sea en busca de empleo o en puestos de nueva contratación.

💬 Conclusión

El informe de septiembre confirma la resiliencia del empleo en Japón, con signos de fortalecimiento estructural:

Las mujeres alcanzaron una cifra récord de 13.79 millones de trabajadoras regulares , el máximo desde que existen estadísticas comparables (1953).

La tendencia de reducción del empleo no regular apunta a una transformación del modelo laboral hacia mayor estabilidad.

Sin embargo, el aumento de desempleados refleja que más personas están buscando trabajo activamente, lo que amplía la competencia y sugiere una economía en movimiento, pero aún con desafíos de ajuste sectorial.

