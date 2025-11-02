[infuruenza sōkikeihō] La gripe se adelanta un mes

“No es un simple resfriado”: Japón se prepara para un invierno adelantado y con alto riesgo de contagio

📍Tōkyō | 2 de noviembre

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (厚生労働省) anunció los datos correspondientes a la semana del 20 al 26 de octubre, revelando que 24.276 personas fueron diagnosticadas con influenza en todo Japón.

La cifra duplica la de la semana anterior y marca un repunte un mes más temprano que el registrado en 2024.

En Tokio, las autoridades metropolitanas confirmaron el 30 de octubre que la ciudad superó el umbral de alerta por número de pacientes, mientras que en el resto del país la tendencia continúa al alza.

🏫 Escuelas afectadas y expansión regional

Desde que la temporada de gripe comenzó oficialmente el 3 de octubre, los contagios no han dejado de crecer.

El promedio nacional alcanzó 6,29 casos por punto de monitoreo, en comparación con solo 0,87 durante el mismo periodo del año pasado.

Por prefecturas, la situación más crítica se observa en:

Okinawa — 19,40 casos (nivel muy alto)

Kanagawa — 11,88

Chiba — 11,82

Saitama — 11,73

Tokio — 10,37

Actualmente, 1.015 instituciones educativas —entre guarderías, jardines de infancia, primarias, secundarias y preparatorias— han debido cerrar temporalmente clases o grados completos debido a brotes de influenza.

🧼 Recomendaciones sanitarias

Los especialistas advierten que la próxima semana se esperan fuertes contrastes de temperatura, lo que puede debilitar el sistema inmunológico.

Se recomienda ajustar la vestimenta y la ropa de cama, y mantener hábitos preventivos como:

Lavado de manos con jabón durante al menos 1 minuto

Uso de mascarilla y etiqueta de tos

Evitar lugares cerrados con aglomeraciones

Un experimento citado por Weathernews mostró que un lavado completo puede reducir el número de virus en las manos de un millón a unas pocas decenas, lo que representa una disminución del 99,999%.

Para el día a día, bastan 15 segundos de lavado con agua corriente antes de comer o después de ir al baño.

🩺 Perspectiva

Aunque la gripe suele alcanzar su pico después del Año Nuevo, el adelanto en 2025 preocupa a las autoridades, pues el virus está circulando más temprano y más rápido.

Los expertos insisten en no bajar la guardia, especialmente entre niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.

El mensaje es claro: la prevención cotidiana sigue siendo la primera línea de defensa.

