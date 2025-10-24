El virus se propaga con fuerza: los casos aumentan en más de 3 500 en solo una semana

📍Tōkyō | 24 de octubre

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (厚生労働省) informó que entre el 13 y el 19 de octubre de 2025, se registraron 12 576 nuevos casos de influenza, un incremento de más de 3 500 pacientes respecto a la semana anterior.

Lo más preocupante: el país superó la barrera de los 10 000 casos un mes antes que el año pasado, marcando un inicio de temporada gripal inusualmente acelerado.

🦠 Zonas más afectadas: Okinawa y el sur de Kanto

La tendencia continúa encabezada por Okinawa, con 15.04 casos por institución médica, muy por encima del promedio nacional (3.26).

Le siguen Chiba (6.99), Saitama (6.23), Kanagawa (5.62) y Tokio (5.59), confirmando que el sur de Kanto permanece como uno de los focos más activos de contagio.

El año pasado, en el mismo periodo, el promedio nacional apenas era de 0.73, lo que evidencia una propagación mucho más rápida.

🏫 Escuelas bajo presión

El repunte de contagios ya afecta la rutina escolar: 373 instituciones educativas (entre primarias y secundarias) han adoptado medidas preventivas, incluyendo cierres temporales de clases o grados completos.

Las autoridades recomiendan vigilar síntomas como fiebre repentina, dolor de garganta o fatiga, especialmente entre niños y adolescentes.

🌡️ Riesgo climático y autocuidado

Con un otoño de fuertes contrastes térmicos —días fríos alternando con jornadas cálidas—, los especialistas advierten que el cuerpo puede volverse más vulnerable.

Se sugiere ajustar ropa y cobijas según la temperatura diaria, hidratarse y mantener hábitos preventivos básicos: lavado frecuente de manos, uso de mascarilla en espacios cerrados y ventilación regular de habitaciones.

✋ Lavarse bien las manos: una defensa poderosa

De acuerdo con expertos, un lavado correcto de manos durante un minuto puede eliminar hasta el 99.999 % de los virus presentes en la piel.

El procedimiento ideal incluye lavar palmas, dorsos, entre los dedos, uñas, pulgares y muñecas antes de enjuagar con agua limpia.

Incluso un lavado de 15 segundos con agua corriente después de ir al baño o antes de comer resulta eficaz para mantener baja la carga viral.

Anexo

🧭 Panorama general

El promedio nacional de casos por punto médico aumentó de 0.80 en la semana del 15–21 de septiembre (semana 38) a 3.26 en la semana del 13–19 de octubre (semana 42).

Esto confirma una subida sostenida durante cinco semanas consecutivas, lo que sitúa el inicio de la temporada gripal más de un mes antes que en 2024.

📈 Prefecturas más afectadas (semana 42: 13–19 de octubre)

Okinawa: 15.04 — el valor más alto del país, casi cinco veces el promedio nacional. Chiba: 6.99 Saitama: 6.23 Kanagawa: 5.62 Tokio: 5.59

👉 El sur de Kanto y Okinawa se consolidan como los principales focos de infección.

En segundo nivel se encuentran Fukushima (3.17), Miyagi (3.45) y Aomori (3.29), indicando una expansión hacia el noreste.

🧒 Zonas con crecimiento acelerado

Okinawa: de 7.04 (semana 38) → 15.04 (semana 42), más del doble en cinco semanas.

Chiba y Saitama: cuadruplicaron sus cifras desde septiembre.

Tokio: pasó de 1.00 a 5.59, un aumento progresivo pero constante.

Fukushima: de 0.15 a 3.17, mostrando una propagación reciente en el noreste.

🧊 Regiones con baja incidencia (por debajo de 1.0)

Las prefecturas menos afectadas al cierre de la semana 42 fueron:

Tottori (0.38), Toyama (0.63), Aichi (1.44), Tokushima (0.76), Saga (0.67) y Kagoshima (1.32).

Estas regiones mantienen valores estables y bajos, aunque podrían experimentar un repunte en noviembre.

🧮 Comparación interanual

En la misma semana del año anterior, el promedio nacional era 0.73, frente al 3.26 actual, lo que representa un incremento de más del 340 %.

El documento oficial advierte que desde abril de 2025 se modificó el número de instituciones centinela, por lo que las cifras deben interpretarse con precaución, aunque la tendencia ascendente es inequívoca.

🩺 Conclusión

Japón atraviesa un inicio de temporada gripal precoz y más intenso que en años previos.

La zona sur de Kanto (Tokio, Chiba, Saitama, Kanagawa) y Okinawa concentran los mayores índices de contagio, mientras que el norte comienza a registrar incrementos.

Las autoridades sanitarias recomiendan reforzar la vacunación, el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos y la ventilación de espacios cerrados, especialmente en escuelas, donde los cierres preventivos van en aumento.

