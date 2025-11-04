[wakaki samuraiburū] debut soñado en Mundial

Japón arranca con fuerza el Mundial Sub-17: victoria sobre Marruecos

📍Catar | 4 de noviembre

La selección japonesa Sub-17 debutó en el FIFA U-17 World Cup Catar 2025 con una actuación sólida, madura y llena de carácter.

En su primer partido del Grupo B, los jóvenes samuráis vencieron 2-0 a Marruecos, gracias a los goles de Seguchi Hiroto y Hirashima Daigo, firmando un inicio esperanzador que encendió el orgullo de todo Japón.

⚽ Un equipo que jugó con cabeza, corazón y disciplina

Bajo el sistema 3-4-2-1, inspirado en la táctica del combinado absoluto, Japón mostró una madurez poco común para su edad.

Durante los primeros minutos, el dominio fue marroquí, pero el arquero Muramatsu Shuji detuvo con una mano un misil rival que pudo haber cambiado el destino del encuentro.

A partir del minuto 20, los japoneses comenzaron a sentirse dueños del balón: cada pase se volvió más preciso, cada jugada más colectiva.

Los laterales proyectaron velocidad y la defensa se convirtió en una muralla serena ante la presión africana.

🌅 El gol que cambió el ritmo del partido

Tras un primer tiempo sin goles, el momento llegó al minuto 57.

Seguchi Hiroto, delantero del Vissel Kobe U-18, recibió el balón al borde del área, levantó la mirada y, con una sutileza de artista, dibujó una parábola imposible con su pie derecho.

El balón viajó suspendido en el aire, rozó la esperanza y cayó en el ángulo.

Un gol que no solo abrió el marcador, sino también los corazones de quienes sueñan con el futuro del fútbol japonés.

🔥 El cierre perfecto: Hirashima asegura la victoria

Ya en tiempo añadido, con el reloj marcando los últimos segundos, Hirashima Daigo del Kashima Antlers Youth aprovechó un pase filtrado y disparó cruzado con precisión quirúrgica.

El balón besó la red y, con él, el banquillo japonés estalló en abrazos.

Era la confirmación de un debut soñado: Japón 2 – 0 Marruecos.

🌍 Un grupo que promete emoción

Con este resultado, Japón se ubica en posición favorable dentro del Grupo B, que comparte con Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal.

El siguiente desafío será mantener la calma y la ambición para sellar la clasificación a octavos.

🧾 Marcador final

🇯🇵 Japón U-17 2 – 0 Marruecos U-17 🇲🇦

Goles:

•57’ Seguchi Hiroto (Vissel Kobe U-18)

•90’ + 8’ Hirashima Daigo (Kashima Antlers Youth)

⏩ Próximo juego

⚔️ Fase de grupos – Jornada 2

🗓️ Jueves 6 de noviembre

⌚ 22:00 (hora de Japón)

🆚 Selección Sub-17 de Nueva Caledonia 🇳🇨

🏟️ Aspire Zone – Cancha 1 (Catar)

📺 Transmisión: J SPORTS 2 / J SPORTS On Demand



©NoticiasNippon