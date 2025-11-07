[wakaki samuraiburū] juego para el olvido

Doha sin goles, pero con lecciones: el reto mental del equipo nipón

Doha | 7 de noviembre

En una noche tibia en Doha, la selección japonesa Sub-17 vivió una frustración que recordó a su historia reciente: ante una Nueva Caledonia valiente y ordenada, el conjunto nipón dominó el balón, generó más de 30 ocasiones de gol… pero no logró romper el cerrojo oceánico. El marcador final, 0-0, repitió el empate de 2017 entre ambos países en esta misma categoría.

Japón, que realizó ocho cambios respecto al debut, buscó profundidad con el joven tridente ofensivo compuesto por Kobayashi, Yoshida y Magui Jelani Ren, mientras el capitán y arquero Matsuura Hiroto (Niigata U-18) ordenaba desde el fondo una defensa renovada.

El plan fue claro: presión alta, amplitud y circulación rápida. Los nipones llegaron con claridad —remates de Himeno, Kawamoto y Yoshida— pero siempre se toparon con el muro físico y el arquero de Nueva Caledonia. La estadística al descanso era elocuente: 18 tiros, 0 goles.

⚽ La frustración del segundo tiempo

Japón mantuvo el asedio con la entrada de Asada Daigo y Wada Takeshi, generando más dinamismo por las bandas. Sin embargo, Nueva Caledonia también avisó: un disparo de Wamoe se estrelló en el poste al minuto 50, helando los ánimos en el banquillo japonés.

Los cambios de Hiroyama Nozomu desde el banquillo buscaban precisión, pero el guion se repitió: remates fuera, centros sin destino y un gol anulado a Asada por una supuesta falta en el salto previo. Incluso el nuevo sistema de videoarbitraje experimental FVS (Football Video Support) fue protagonista, confirmando dos decisiones polémicas —una falta fuera del área y un “no penal” por mano— que dejaron a Japón sin el grito final.

📊 Contexto y escenario

Con este empate, Japón suma 1 victoria y 1 empate, quedando en buena posición para avanzar a octavos de final. En la última fecha enfrentará a Portugal, ya clasificado. Un empate bastará para asegurar el pase, mientras que una derrota obligaría a esperar combinaciones de resultados.

La historia parece repetirse: la última vez que Nueva Caledonia sumó en un Mundial Sub-17 fue justamente ante Japón. Ocho años después, el fantasma vuelve a rondar.

🗣️ Declaraciones y sensaciones

“Hicimos todo menos el gol. Debemos aprender que la calidad de definición decide los torneos”, declaró el técnico Hiroyama Nozomu, visiblemente tenso. “No hay que bajar la cabeza. Portugal será el examen real”, agregó el capitán Matsuura.

El vestuario japonés terminó en silencio, con rostros que mezclaban incredulidad y rabia. Doha les recordó que el talento técnico no siempre vence a la resistencia y al destino.



