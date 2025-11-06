[hashika kansen] El virus viajó en tren

Autoridades piden vigilancia: fiebre, tos y erupciones podrían ser signos de infección por sarampión

📍Kanagawa | 6 de noviembre

Una mujer japonesa de unos 20 años, residente en Kawasaki, fue diagnosticada con sarampión (はしか / hashika) tras regresar de Corea del Sur.

Las autoridades sanitarias confirmaron el 5 de noviembre que la paciente se encuentra hospitalizada y bajo observación.

Según la Oficina de Salud y Bienestar de Kawasaki, la joven regresó el 22 de octubre de Corea y comenzó a presentar fiebre el día 28. Consultó en dos centros médicos antes de ser trasladada de urgencia el 3 de noviembre, cuando finalmente fue confirmado el contagio al día siguiente.

Las autoridades indicaron que la mujer se desplazó en tren el 27 de octubre, utilizando la línea Tōkyū Tōyoko entre Musashi-Kosugi y Tsunashima tanto en la mañana (8:00 a.m.) como en la tarde (6:00 p.m.), y que también visitó el supermercado Maruetsu frente a la estación de Musashi-Kosugi alrededor de las 6:30 p.m.

El municipio instó a quienes hayan estado en los mismos lugares o franjas horarias a vigilar síntomas como fiebre, tos, erupciones cutáneas o conjuntivitis, y buscar atención médica previa notificación telefónica, para evitar contagios en las salas de espera.

⚖️ Contexto sanitario y marco preventivo

El sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa, puede propagarse por el aire durante varias horas después de que una persona infectada tose o estornuda. Japón ha sido declarado país libre de transmisión endémica desde 2015, pero los casos importados desde el extranjero, como este desde Corea del Sur, siguen representando un riesgo epidemiológico.

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (厚生労働省) ha reforzado su llamado a mantener las vacunas de sarampión y rubéola (MR o MMR) al día, especialmente entre jóvenes adultos que podrían haber omitido una dosis en su infancia.

Los gobiernos locales monitorean los desplazamientos y posibles contactos, publicando alertas sanitarias detalladas cuando se identifican rutas de exposición, como en este caso con la línea ferroviaria Tōkyū Tōyoko.

