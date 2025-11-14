[infuruenza keihō] El virus se adelanta al invierno

Un otoño de mascarillas: Japón enfrenta una expansión inusual de influenza

📍Tōkyō | 14 de noviembre

Japón enfrenta uno de los repuntes más acelerados de influenza en los últimos años: según datos publicados por el Ministerio de Salud, el número de contagios alcanzó 21.82 casos por cada institución médica, un aumento de 1.5 veces respecto a la semana anterior y una tendencia al alza que ya suma 12 semanas consecutivas.

La situación ha escalado hasta niveles que las autoridades califican de “alarmantes”, especialmente en cinco prefecturas que superaron el umbral oficial de “alerta epidemiológica”.

🔥 Cinco prefecturas superan el nivel de alerta

Las prefecturas de Iwate, Miyagi, Fukushima, Saitama y Kanagawa sobrepasaron el criterio de 30 casos por institución, considerado oficialmente como “警報レベル” (nivel de alerta). Tokio, aunque con un sistema de medición propio, también declaró su propio estado de alerta por influenza.

El incremento no solo afecta al sistema sanitario: el impacto en centros educativos es ya evidente. 3584 escuelas y jardines infantiles registraron suspensiones de clases o cierres temporales, más del 150% respecto a la semana previa.

🧼 Llamado urgente a reforzar medidas

El Ministerio de Salud instó a la población a retomar las medidas básicas:

– mascarilla en espacios concurridos,

– lavado frecuente de manos,

– ventilación,

– cuidado especial con los síntomas en niños y ancianos.





Panorama

📊 Situación general Semana 45 (3–9 de noviembre, 2025)

El último informe nacional sobre influenza muestra un aumento generalizado de casos en prácticamente todo el país, con variaciones fuertes entre prefecturas, y un claro foco de alarma en el noreste y la región capital.

📌 Promedio nacional

21.82 casos por punto centinela , confirmando una circulación alta y sostenida .

Total de reportes acumulados: 84,183 casos.

🔥 Prefecturas con niveles especialmente altos (30 casos o más)

Estas prefecturas se encuentran en zona compatible con “nivel de alerta”:

1. Miyagi — 47.11 casos

➡️ La cifra más alta del país, casi el doble del nivel de alerta.

2. Saitama — 45.78 casos

➡️ Muy por encima del promedio nacional; presión creciente en hospitales suburbanos.

3. Fukushima — 34.63 casos

4. Kanagawa — 36.57 casos

5. Iwate — 30.24 casos

Estas cinco coincididen con las mencionadas por el Ministerio de Salud como prefecturas oficialmente en “警報レベル” (alerta epidemiológica).

📍 Región capital — Subida acelerada

Tokio: 29.03 casos

Muy cerca del nivel de alerta; el gobierno metropolitano ya emitió advertencia.

Kanagawa: 36.57 casos

La más afectada del área urbana.

Saitama: 45.78 casos

Entre las más golpeadas del país.

Chiba: 29.95 casos

Al borde del umbral de alerta.

➡️ Conclusión: El cinturón metropolitano muestra una transmisión “muy dinámica y sostenida”.

🌨️ Región Tōhoku — Centro del brote

Miyagi: 47.11

Iwate: 30.24

Fukushima: 34.63

Aomori: 12.50

Akita: 27.68

Yamagata: 26.36

➡️ Tres prefecturas de Tōhoku se encuentran entre las cinco con peores cifras del país, lo que confirma un foco regional significativo.

🧭 Otras observaciones destacadas

🟡 Hokkaidō — 28.20

Alto nivel, aunque aún bajo el umbral de alerta. La tendencia indica aceleración.

🔵 Kinki (Osaka–Kyoto–Hyogo–Nara)

Kyoto: 20.87

Osaka: 19.74

Hyogo: 25.30

Nara: 19.14

➡️ Cifras medias, pero en ascenso sostenido.

🟢 Tokai (Shizuoka–Aichi–Gifu–Mie)

Shizuoka: 14.65

Aichi: 19.60

Gifu: 13.58

Mie: 18.00

➡️ Nivel moderado, sin señales inmediatas de alarma.

🟣 Shikoku y Kyushu

Generalmente más bajos que el promedio nacional, salvo:

Fukuoka: 12.80

Oita: 17.16

Nagasaki: 9.22

Kumamoto: 8.13

🟠 Okinawa — 23.44 casos

Elevado para la región, comportamiento típico por clima subtropical que favorece circulación temprana.

📉 Prefecturas con niveles notablemente bajos

Tottori: 4.38

Kochi: 3.13

Kagoshima: 4.02

➡️ Las más bajas del país; transmisión aún limitada.

🧭 Conclusión general

El mapa nacional muestra un incremento homogéneo , aunque 5 prefecturas superan ya el nivel de alerta .

El epicentro actual del brote está en Tōhoku y el área metropolitana de Tokio .

La cifra nacional de 21.82 casos por institución confirma un brote alto, temprano y extendido , coincidiendo con el reporte de 12 semanas consecutivas de aumento.

Se prevé que la tendencia continúe al alza durante noviembre y diciembre.

