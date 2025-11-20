[infurenza] identifican perfiles con mayor riesgo de contagiarse

Alerta médica: alta glucosa, alergias y falta de sueño aumentan fuerte el riesgo de influenza

📍Tōkyō | 20 de noviembre

En plena temporada de infecciones respiratorias, un equipo de investigación conformado por Taisho Pharmaceutical, la Universidad de Hirosaki y la Universidad de Kioto dio a conocer este jueves un análisis pionero que identifica cinco tipos de personas especialmente vulnerables a contraer influenza.

El estudio se basó en datos de salud de aproximadamente 1.000 adultos mayores de 20 años, recopilados durante años, y ofrece un mapa claro de quiénes enfrentan mayor riesgo en Japón.

🔍 Cinco características de mayor riesgo

Los investigadores identificaron cinco factores que, de presentarse solos o combinados, aumentan notablemente la probabilidad de infección:

Niveles altos de glucosa en sangre

Personas con prediabetes o diabetes presentan mayor susceptibilidad, probablemente por la reducción en la capacidad inmunológica. Antecedentes de neumonía

Haber sufrido una infección pulmonar previa sugiere una vulnerabilidad residual en el sistema respiratorio. Estilo de vida con exceso de trabajo y falta de sueño

El clásico problema japonés del karōshi culture se refleja también en la salud inmunitaria. Dormir poco multiplica el riesgo. Deficiencia nutricional

Falta de vitaminas y energía, especialmente en adultos jóvenes con dietas irregulares o personas mayores con menor ingesta. Alergias

Incluye alergias estacionales o crónicas; la inflamación constante del sistema respiratorio facilita las infecciones.

El informe destaca que quienes presentan más de uno de estos factores tienen un riesgo 3.6 veces mayor de enfermar.

🧪 Recomendaciones

El equipo insta a las personas a tomar medidas ajustadas a su perfil:

mejorar hábitos de sueño,

reforzar la ingesta de vitaminas y proteínas,

controlar niveles de glucosa,

protegerse del frío y evitar automedicarse,

y acudir a la vacunación anual, especialmente si pertenecen a este grupo.

📈 Influenza al alza en Japón

Según el Ministerio de Salud, la situación actual es preocupante:

En la semana hasta el 9 de noviembre, los contagios promediaron 21.82 personas por centro médico, marcando 12 semanas consecutivas de aumento.

Expertos señalan que, de continuar esta tendencia, podría convertirse en una de las temporadas más extensas y agresivas de los últimos años.

