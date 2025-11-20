[infurenza] identifican perfiles con mayor riesgo de contagiarse

Alerta médica: alta glucosa, alergias y falta de sueño aumentan fuerte el riesgo de influenza
📍Tōkyō | 20 de noviembre
En plena temporada de infecciones respiratorias, un equipo de investigación conformado por Taisho Pharmaceutical, la Universidad de Hirosaki y la Universidad de Kioto dio a conocer este jueves un análisis pionero que identifica cinco tipos de personas especialmente vulnerables a contraer influenza.
El estudio se basó en datos de salud de aproximadamente 1.000 adultos mayores de 20 años, recopilados durante años, y ofrece un mapa claro de quiénes enfrentan mayor riesgo en Japón.
🔍 Cinco características de mayor riesgo
Los investigadores identificaron cinco factores que, de presentarse solos o combinados, aumentan notablemente la probabilidad de infección:
-
Niveles altos de glucosa en sangre
Personas con prediabetes o diabetes presentan mayor susceptibilidad, probablemente por la reducción en la capacidad inmunológica.
-
Antecedentes de neumonía
Haber sufrido una infección pulmonar previa sugiere una vulnerabilidad residual en el sistema respiratorio.
-
Estilo de vida con exceso de trabajo y falta de sueño
El clásico problema japonés del karōshi culture se refleja también en la salud inmunitaria. Dormir poco multiplica el riesgo.
-
Deficiencia nutricional
Falta de vitaminas y energía, especialmente en adultos jóvenes con dietas irregulares o personas mayores con menor ingesta.
-
Alergias
Incluye alergias estacionales o crónicas; la inflamación constante del sistema respiratorio facilita las infecciones.
El informe destaca que quienes presentan más de uno de estos factores tienen un riesgo 3.6 veces mayor de enfermar.
🧪 Recomendaciones
El equipo insta a las personas a tomar medidas ajustadas a su perfil:
-
mejorar hábitos de sueño,
-
reforzar la ingesta de vitaminas y proteínas,
-
controlar niveles de glucosa,
-
protegerse del frío y evitar automedicarse,
-
y acudir a la vacunación anual, especialmente si pertenecen a este grupo.
📈 Influenza al alza en Japón
Según el Ministerio de Salud, la situación actual es preocupante:
En la semana hasta el 9 de noviembre, los contagios promediaron 21.82 personas por centro médico, marcando 12 semanas consecutivas de aumento.
Expertos señalan que, de continuar esta tendencia, podría convertirse en una de las temporadas más extensas y agresivas de los últimos años.
