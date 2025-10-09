[gaika ryōgae] El yen se hunde

El yen débil favorece las remesas, pero encarece la vida diaria en Japón

📍Tōkyō | 9 de octubre

El mercado de divisas en Tokio vivió una nueva caída del yen. La moneda japonesa llegó a 1 dólar = 153,07 yenes, su nivel más bajo en unos ocho meses.

La razón principal fue la expectativa de que, bajo el liderazgo de la nueva presidenta del Partido Liberal Democrático, Takaichi Sanae el gobierno mantendrá una política monetaria relajada, lo que aleja la posibilidad de nuevas subidas de tasas de interés por parte del Banco de Japón.

Además, frente al euro, el yen también cayó con fuerza hasta 1 euro = 177,9 yenes, marcando su nivel más débil desde la creación del euro en 1999.

💰 ¿Por qué cae el yen?

El yen pierde valor cuando los inversionistas venden yenes y compran dólares o euros, buscando monedas con intereses más altos.

Como el Banco de Japón mantiene las tasas cercanas a cero —para estimular el consumo y evitar la deflación—, los inversionistas prefieren colocar su dinero en Estados Unidos o Europa, donde las tasas son más atractivas.

Esta diferencia en las políticas monetarias empuja al yen hacia abajo.

👥 Impacto para los extranjeros residentes en Japón

1.Remesas

🇯🇵💸 Si envías dinero a Japón (desde el extranjero)

➡️ La devaluación del yen es favorable.

Por ejemplo:

Si el dólar sube y 1 USD pasa de valer 140 JPY a 153 JPY,

entonces, con los mismos 100 USD, ahora se convierten en 15 300 JPY(antes eran 14 000 JPY).

🔹 Resultado:

Las familias o beneficiarios en Japón reciben más yenes por la misma cantidad de dólares o euros enviados.

Esto beneficia a:

Expatriados o familias que mandan dinero desde Latinoamérica, EE. UU. o Europa a Japón.

Personas que manejan ahorros en moneda fuerte (USD, EUR).

🌎💸 Si envías dinero desde Japón hacia tu país

➡️ La devaluación del yen es perjudicial.

Ejemplo:

Si antes con 100 000 JPY obtenías 714 USD (a 1 USD = 140 JPY),

ahora, con 1 USD = 153 JPY, obtienes solo 653 USD.

🔹 Resultado:

Tu familia en el extranjero recibe menos dólares por la misma cantidad de yenes.

Esto afecta directamente a:

Trabajadores extranjeros en Japón que mandan remesas a sus países (Perú, México, Filipinas, etc.).

Estudiantes o residentes que pagan gastos o deudas fuera de Japón.

2. Aumento en precios de productos importados

Pero dentro de Japón, el panorama es distinto. Un yen débil encarece los bienes importados, como gasolina, alimentos, electrónicos o ropa del exterior.

Esto puede aumentar el costo de vida, afectando especialmente a quienes tienen sueldos fijos en yenes.

3. Turismo y oportunidades laborales

Un yen barato atrae más turistasextranjeros, lo cual beneficia a sectores como hotelería, restaurantes y transporte. Para quienes trabajan en esos rubros, puede significar más empleo o mejores propinas.

Sin embargo, para los residentes que viajan fuera de Japón, los pasajes y gastos en el extranjero se vuelven más costosos.

📊 En resumen

Aspecto Efecto del yen débil Envíos de dinero al extranjero 💰 Ganas más al cambiar a dólares u otra moneda Costo de vida en Japón 📈 Suben precios de productos importados Turismo en Japón 🧳 Aumentan visitantes, más oportunidades laborales Viajes al exterior ✈️ Más caros para residentes Ahorros en yenes 💤 Se devalúan frente al dólar

💬 Frase del día

“El yen débil no es solo una cifra en el mercado, es un espejo de cómo Japón intenta mantener su economía viva, aunque eso signifique que muchos bolsillos se sientan más ligeros.”

