[infurenza keihō] Alerta nacional por influenza

📍Tōkyō | 23 de noviembre

Japón enfrenta un rebrote agresivo y adelantado de influenza, una situación que el Ministerio de Salud calificó como “alerta nacional” tras constatar un salto abrupto en contagios, hospitalizaciones y cierres educativos.

La advertencia llega cinco semanas antes que la temporada pasada, un hecho inusual que empieza a tensar el sistema sanitario y preocupa especialmente a familias con niños pequeños y a hogares con adultos mayores.

Durante la semana del 10 al 16 de noviembre, el promedio de pacientes por institución médica designada se disparó a 37.73, un aumento del 70% respecto a los 21.82 de la semana anterior.

La barrera de alerta —establecida en 30 casos por institución— se superó en 24 de las 47 prefecturas, marcando una expansión acelerada.

🌐 Epicentro del brote: el Este de Japón bajo presión

El rebrote no se distribuye de manera uniforme: la región Este muestra cifras extraordinariamente altas.

Miyagi encabeza el país con 80.02 casos por institución, más del doble del nivel crítico.

Saitama le sigue con 70.01, consolidándose como uno de los puntos más afectados del corredor metropolitano.

Tokio registra 44.75, una cifra que anticipa presión en hospitales infantiles.

Osaka, aunque menos golpeada, ya supera la alerta con 31.57.

La movilidad invernal, los cambios bruscos de clima y la convivencia prolongada en espacios cerrados han sido citados por expertos como posibles aceleradores del brote.

🚑 Hospitalizaciones aumentan con fuerza

En apenas una semana, los internamientos por influenza llegaron a 1,466, un aumento de más de 500 casos respecto al periodo previo.

Las edades más afectadas:

Niños de 1 a 4 años

Niños de 5 a 9 años

Adultos de 80 años o más

Los pediatras están reportando salas de espera saturadas, y algunos hospitales regionales advierten que podrían activar protocolos de desvío si las tendencias continúan.

🏫 Cierres de escuelas y guarderías: la cifra se dispara

El impacto en la educación ha sido inmediato:

6,235 centros educativos y de cuidado infantil cerraron parcial o totalmente, casi 1.7 veces más que la semana previa.

Esto incluye:

Guarderías (hoikuen)

Escuelas de primaria

Escuelas públicas y privadas

Salas de actividades extracurriculares

El Ministerio de Educación indicó que esta es una de las semanas con más suspensiones desde la pandemia, lo que subraya la velocidad del contagio entre grupos infantiles.

🧭 Una temporada adelantada y con señales de saturación

La llegada temprana de la ola gripal obliga a autoridades y hogares a redoblar precauciones.

Especialistas advierten que el pico aún podría estar varias semanas por delante, y que la combinación influenza + virus respiratorios de invierno puede tensionar servicios pediátricos.

