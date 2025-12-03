Un sorteo, mil latidos: así espera Japón la decisión del destino.

📍Tōkyō | 3 de diciembre

A horas del sorteo decisivo en Washington —la madrugada del día 6 en Japón—, la selección nipona se prepara para conocer su camino en el Mundial 2026 de Norteamérica.

En una Copa del Mundo ampliada a 48 equipos, la estructura del torneo cambia drásticamente, y por primera vez en su historia Japón ingresa al “Pot 2”, un estatus que le permite esquivar parcialmente a varias potencias, pero no elimina del todo el riesgo de un cruce infernal.

El sistema de potes, basado en el ranking FIFA, abre una ventana favorable: Japón, actualmente 18º del mundo, no enfrentará a los equipos del mismo Pot 2.

Sin embargo, el peligro acecha en los seis lugares de repechaje, donde podrían aparecer selecciones históricas que naufragaron en sus eliminatorias, pero que aún podrían colarse en el torneo.

Con el nuevo formato —12 grupos de la A a la L— clasifican directo los dos primeros de cada grupo, y el tercero aún tiene esperanza dependiendo de resultados globales.

Para Japón, que viene de enfrentar a Alemania y España en el Mundial de Catar 2022, la experiencia reciente demuestra que ningún sorteo garantiza tranquilidad.

🔍 Los escenarios extremos

El mejor panorama posible para los Samurai Blue sería una combinación que anime a soñar: Canadá – Escocia – Nueva Zelanda.

Los tres son, en sus respectivos potes, los equipos peor ubicados en el ranking. En particular, Escocia llega como la selección europea clasificada con menor coeficiente FIFA.

Pero el fútbol nunca es tan sencillo.

El peor escenario, ya apodado en Japón como el nuevo “grupo de la muerte”, podría incluir a: Argentina (1º pot), Noruega (3º pot), Italia (vía repechaje).

Sería un auténtico mural de superestrellas: Messi, Haaland y el regreso de una tetracampeona del mundo. Un escenario que recuerda el dramático sorteo de 2022.

🎙️ La voz del técnico

El seleccionador Hajime Moriyasu evita dramatismos: “Nuestro objetivo es ser campeones. El rival puede ser fuerte o débil, pero tenemos que ganar igual.”

Aun así, en la JFA y entre los aficionados persiste una idea clara: Japón no puede confiar en un hipotético tercer lugar, sino buscar el pase directo, acabando entre los dos primeros sin depender de otros.

Con la expansión del Mundial llega la ilusión de avanzar más profundamente en un torneo donde Japón siente que su momento histórico puede estar cerca. El amanecer del 6 de diciembre traerá respuestas… y quizá nuevos sueños.

Potes del Sorteo del Mundial 2026 (Norteamérica)

Basado en el ranking FIFA al 20 de noviembre

🟦 POTE 1 – Cabezas de serie

Canadá (27)

México (15)

Estados Unidos (14)

España (1)

Argentina (2)

Francia (3)

Inglaterra (4)

Brasil (5)

Portugal (6)

Países Bajos (7)

Bélgica (8)

Alemania (9)

🟥 POTE 2

Croacia (10)

Marruecos (11)

Colombia (13)

Uruguay (16)

Suiza (17)

🇯🇵 Japón (18)

Senegal (19)

Irán (20)

Corea del Sur (22)

Ecuador (23)

Austria (24)

Australia (26)

🟩 POTE 3 – Rivales de nivel medio-alto

Noruega (29)

Panamá (30)

Egipto (34)

Argelia (35)

Escocia (36)

Paraguay (39)

Túnez (40)

Costa de Marfil (42)

Uzbekistán (50)

Catar (51)

Arabia Saudita (60)

Sudáfrica (61)

🟨 POTE 4 – Sorpresas, repechajes y riesgos ocultos

Jordania (66)

Cabo Verde (68)

Ghana (72)

Curazao (82)

Haití (84)

Nueva Zelanda (86)

Repechaje Europa A

Repechaje Europa B

Repechaje Europa C

Repechaje Europa D

Repechaje Intercontinental 1

Repechaje Intercontinental 2

🏆 ¿Cómo será el sorteo del Mundial 2026?

Explicación paso a paso

El sorteo, realizado en Washington, determina la ubicación de las 48 selecciones en los 12 grupos (A–L) del Mundial de Norteamérica 2026. Es un proceso más grande y complejo que el de ediciones anteriores.

🔹 1. 48 selecciones — 12 grupos (A–L)

Cada grupo tendrá 4 equipos.

Ejemplo:

Grupo A → 4 equipos

Grupo B → 4 equipos

…

Grupo L → 4 equipos

🔹 2. Los equipos se distribuyen en 4 potes (bombos)

Basados en el ranking FIFA del 20 de noviembre.

Pote 1: Cabezas de serie + países anfitriones (México, EE.UU., Canadá)

Pote 2: Equipos de ranking alto-medio (Japón está aquí)

Pote 3: Nivel medio

Pote 4: Rivales más débiles + equipos de repechaje aún no definidos

🔔 Regla clave:

En el mismo grupo no pueden coincidir dos equipos del mismo pote.

🔹 3. Orden del sorteo

El proceso es el siguiente:

A. Se extraen primero los equipos del Pote 1

— Uno por grupo (A–L)

— Los anfitriones se asignan automáticamente a grupos concretos

Ejemplo: EE.UU. → Grupo A

B. Luego se pasa al Pote 2

— Aquí entra Japón (18º del mundo)

— Cada selección extraída se coloca en el siguiente grupo disponible

— No se puede repetir confederación en ciertos casos (Europa puede tener dos por grupo; los demás solo uno)

C. Continúa el Pote 3

— Se completan las terceras posiciones de cada grupo

D. Finalmente el Pote 4

Incluye:

Selecciones de ranking bajo

Repechajes europeos

Repechajes intercontinentales

Estos pueden alterar muchísimo la dificultad del grupo.

🔹 4. Restricción por confederaciones

Reglas básicas:

❌ No puede haber dos equipos de la misma confederación, excepto:

Europa (UEFA): máximo 2 por grupo

Ejemplo:

Si España cae en un grupo, no puede entrar Francia, Alemania, Portugal, etc.

Pero sí una segunda selección europea (máximo dos).

Para Japón (AFC):

No podría caer con Irán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Catar, etc.

🔹 5. ¿Qué pasa con los repechajes?

El Pote 4 incluye:

4 equipos europeos que saldrán del playoff

2 equipos intercontinentales (Oceanía, CONMEBOL, AFC, Concacaf, CAF)

Estos equipos se asignan después, pero ya ocupan un “espacio reservado” en el sorteo.

⚠️ Esto crea incertidumbre, porque un grupo que parecía fácil puede volverse muy duro si, por ejemplo, Italia o Suecia reingresan por repechaje.

🔹 6. ¿Cómo se determina el calendario?

Una vez completo el sorteo:

Queda definido quién juega contra quién

El orden suele ser: Pote 1 vs Pote 4 Pote 2 vs Pote 3

(Puede variar según logística del país anfitrión)



🔹 7. ¿Cómo se clasifica a la siguiente ronda?

En cada grupo:

Pasan automáticamente los 2 primeros

Los mejores 8 terceros lugares también avanzan

→ Total: 32 equipos pasan a la fase eliminatoria

🔥 ¿Qué significa esto para Japón?

Japón, al estar en Pote 2:

✔️ Evita a rivales directos como

Croacia, Colombia, Uruguay, Marruecos, Suiza, Corea del Sur, etc.

❌ Pero puede enfrentar a gigantes como

España, Argentina, Inglaterra, Brasil, Francia, Portugal…

⚠️ Y el peligro real está en el Pote 4:

Grandes selecciones europeas pueden reaparecer vía repechaje (Italia, Polonia, Suecia, etc.).

🎯 En resumen:

El sorteo será una mezcla de:

Matemática (ranking FIFA)

Restricciones por confederaciones

Azar puro

Incertidumbre por los repechajes

Y determinará si Japón cae en:

⭐ Un grupo accesible para ser primero

🔥 Un grupo mortal con favoritas al título

❓ Un grupo trampa donde nada es lo que parece

Anexo

🔮 PREDICCIONES DEL SORTEO — JAPÓN EN EL MUNDIAL 2026

🎯 1. Escenario más probable: un grupo “mixto”

Probabilidad estimada: 55–60%

Lo más común en sorteos con potes amplios es que los grupos queden equilibrados, con un favorito claro del Pote 1, Japón como rival directo al primer puesto, un equipo del Pote 3 de nivel medio y un Pote 4 mayormente modesto.

Ejemplo de grupo típico:

España / Portugal / Inglaterra / Francia (favorito)

Japón (aspirante a 2º lugar)

Paraguay / Escocia / Egipto / Argelia

Cabo Verde / Haití / Nueva Zelanda

🔎 Lectura:

Japón tendría buenas opciones de quedar 2º si gestiona bien el partido del Pote 3.

El Pote 4 no suele traer peligro… salvo repechaje europeo.

🔥 2. Escenario duro pero no mortal

Probabilidad estimada: 20–25%

Un grupo donde el Pote 1 es una potencia fuerte y el Pote 3 es particularmente incómodo.

Ejemplo:

Argentina / Francia / Brasil

Japón

Noruega o Escocia

Ghana o un europeo de repechaje menor (Polonia / Ucrania)

🔎 Lectura:

Aquí Japón puede competir, pero necesitaría un partido casi perfecto contra Noruega o Escocia.

Clasificar 2º es difícil, pero 3º con buena diferencia de goles podría servir.

💀 3. El escenario “grupo de la muerte”

Probabilidad estimada: 8–12%

Aquí se alinean los peores factores:

Un gigante del Pote 1

Un Pote 3 con súperestrella o tradición

Un Pote 4 con un europeo fuerte vía repechaje

Ejemplo realista:

Argentina

Japón

Noruega / Paraguay

Italia (si clasifica vía repechaje)

🔎 Lectura:

Este es el escenario catastrófico.

La presencia de un europeo fuerte en el Pote 4 es el verdadero detonante.

Japón ya demostró que puede vencer a gigantes, pero aquí el margen de error sería mínimo.

🌱 4. Escenario “soñado”: grupo muy favorable

Probabilidad estimada: 15–20%

Se combinan un Pote 1 accesible, un Pote 3 manejable y un Pote 4 sin repechaje fuerte.

Ejemplo:

Canadá

Japón

Panamá / Túnez / Sudáfrica

Nueva Zelanda / Haití

🔎 Lectura:

Aquí Japón sería favorito para quedar 1º.

Este tipo de grupo es posible gracias al nuevo formato con 48 equipos.

⚠️ 5. El peligro real: el Pote 4

Más que Argentina o España…

lo que de verdad puede lastimar a Japón es que Italia, Suecia o Polonia entren por repechaje.

Por eso, incluso un grupo “fácil” puede transformarse en uno durísimo.

📊 6. Estimación general de clasificación de Japón según escenario

Grupo favorable: 85% de pasar

Grupo mixto/normal: 65–70%

Grupo duro: 40%

Grupo de la muerte: 20–25%

🧠 7. Factores que inclinan la balanza

✔️ A favor de Japón

Ranking alto (Pot 2) → evita a Croacia, Uruguay, Marruecos, Colombia

Estilo agresivo y estructurado

Buena experiencia internacional reciente (victorias sobre España y Alemania en 2022)

❌ En contra

Falta de gol contra defensas cerradas

Dificultad para dominar partidos de posesión prolongada

Rivales europeos físicos y tácticos complican más que potencias sudamericanas

⭐ En síntesis

Japón está en una posición inéditamente buena.

No está condenado a un grupo imposible, pero tampoco está protegido del caos del Pote 4.

El sorteo puede regalarle:

✨ Un camino histórico,

🔥 Un cruce brutal,

o

😰 Un grupo trampa que obliga a perfección absoluta.

