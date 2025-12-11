[shihei] Del pasado al futuro

Un cambio histórico en los bolsillos del país: desaparecen las caras más reconocidas del dinero japonés

📍Tōkyō | 11 de diciembre

Una página simbólica de la historia financiera de Japón se ha cerrado silenciosamente: el Banco de Japón (日銀) ha culminado la desaparición práctica de los antiguos billetes —entre ellos el icónico 10.000 yenes con el rostro de Fukuzawa Yukichi, figura familiar para varias generaciones desde 1984.

Medios económicos citando fuentes cercanas a la institución confirmaron que la entrega de estos billetes a bancos privados ha sido suspendida, completando un proceso que se aceleró desde que los nuevos billetes entraron en circulación en julio del año pasado.

Aunque la fabricación había finalizado previamente, el Banco de Japón mantuvo un pequeño flujo de billetes antiguos para garantizar funcionamiento en cajeros automáticos, expendedoras y máquinas de transporte aún no adaptadas al nuevo sistema. Hoy, esa fase ha terminado: la compatibilidad tecnológica ya avanza lo suficiente como para prescindir del stock antiguo.

Según la Asociación Japonesa de Máquinas Expendedoras, de las 2,2 millones de máquinas de bebidas instaladas en todo Japón, un 60–70% ya acepta los nuevos billetes, una cifra que cambió el ritmo de la transición.

El retiro deja atrás rostros profundamente grabados en la memoria nacional:

Fukuzawa Yukichi, fundador de Keio y símbolo del pensamiento moderno japonés.

Higuchi Ichiyō, pionera de la literatura femenina.

Noguchi Hideyo, icono histórico de la medicina y figura habitual en el billete de 1000 yenes.

Todos ellos comenzarán a verse cada vez menos en la vida cotidiana.

En su lugar, tres nuevos protagonistas entran en escena: Shibusawa Eiichi, Tsuda Umeko y Kitasato Shibasaburō, cada uno vinculado a pilares esenciales de la modernización japonesa: capitalismo, educación femenina y medicina.

La decisión marca un hito: actualmente, solo el 40% del dinero circulante corresponde a los nuevos billetes, una cifra que se espera escale rápidamente tras el cierre definitivo del flujo antiguo.

Aun así, Banco de Japón deja una puerta abierta: conservará capacidad mínima para emitir antiguos billetes exclusivamente en emergencias, especialmente en caso de desastres naturales donde ciertas máquinas o sistemas no puedan procesar los nuevos formatos.

El país entra así en una nueva etapa monetaria, no desde la ruptura, sino desde la continuidad: con tecnología renovada, nuevos símbolos y un ciclo generacional que se va cerrando, literalmente, en los bolsillos de Japón.

⚖️ MARCO LEGAL Y REGULATORIO

1. Autoridad emisora: Banco de Japón (日本銀行法)

Según la Ley del Banco de Japón, el BoJ es la única entidad autorizada para emitir billetes en Japón.

La institución regula:

La fabricación,

la distribución,

y el retiro de billetes defectuosos o antiguos.

El retiro de viejos billetes no elimina su validez legal:

🔸 Los billetes antiguos siguen siendo de curso legal por tiempo indefinido.

No existe caducidad.

2. Retiro operativo, no legal

El BoJ puede detener la entrega a bancos aun manteniendo validez, según sus facultades administrativas.

Esto no requiere una reforma legislativa: es un procedimiento operativo interno, avalado por reglamentos del Banco de Japón.

3. Continuidad en emergencias

La ley japonesa de gestión de desastres (災害対策基本法) prevé medidas de mantenimiento económico durante crisis.

Por ello, el Banco de Japón conservará capacidad de reintroducir billetes antiguos si fuera necesario para garantizar liquidez inmediata.

4. Obligaciones de adaptación tecnológica

No existe obligación legal directa para que máquinas expendedoras o transportes adopten nuevos billetes.

Sin embargo, normas de la industria, especialmente en transporte público, facilitan la estandarización progresiva.



