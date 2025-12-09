Japón retira 6 millones de Pocky por “cambio de sabor” tras mezcla accidental de cacao y especias

📍Tōkyō | 09 de diciembre

En un inusual movimiento que ha generado sorpresa —e incluso desconcierto— entre consumidores y distribuidores, Ezaki Glico anunció este 8 de diciembre la retirada voluntaria de aproximadamente 6 millones de unidades de su icónico chocolate snack Pocky y otros 19 productos de su línea de confitería.

La medida llega después de que varios clientes reportaran que “el sabor era diferente”, lo que llevó a una investigación interna que reveló un problema inesperado: el cacao en grano fue almacenado temporalmente junto a especias durante trabajos de renovación en un depósito logístico.

Según confirmó la compañía, los granos de cacao absorbieron parte del aroma de las especias, provocando alteraciones en el sabor final del chocolate. Aunque no existe ningún riesgo para la salud, la empresa decidió retirar todos los lotes afectados “en cumplimiento de su política de calidad, que prioriza la experiencia gustativa y la confianza del cliente”.

La alerta arrancó en octubre, cuando un consumidor contactó al servicio de atención al cliente afirmando que “el sabor del Pocky no era el habitual”. Tras verificaciones y pruebas, Glico detectó que ciertos lotes de cacao habían sido contaminados por olores.

Para evitar una expansión del incidente y reforzar la transparencia, la compañía habilitó una línea telefónica gratuita (0120-122859) y un sitio web especial donde los usuarios pueden revisar los códigos de producto afectados y gestionar devoluciones.

En su comunicado, Glico pidió disculpas a consumidores y comercios, y aseguró que revisará los protocolos de almacenamiento, reforzará las inspecciones en cadena logística y aumentará las auditorías internas para evitar que situaciones similares se repitan.

⚖️ MARCO LEGAL | ¿Por qué Japón obliga a anunciar este tipo de retiros aunque no haya riesgos sanitarios?

La actuación de Glico se enmarca en varias normativas clave:

1. Ley de Higiene Alimentaria (食品衛生法)

Obliga a fabricantes y distribuidores a garantizar la inocuidad de los alimentos.

Si un producto puede inducir a error o no cumple estándares de calidad declarados, la empresa debe notificar y retirar voluntariamente los lotes afectados.

El incidente no afecta la seguridad, pero sí afecta la calidad organoléptica, y eso ya basta para activar las obligaciones.

2. Ley de Etiquetado de Alimentos (食品表示法)

Exige que el sabor, ingredientes y características del producto se ajusten a lo indicado en el empaque.

Un Pocky con “sabor alterado por especias” podría considerarse como información engañosa indirecta, obligando a correcciones y avisos.

3. Guías de la Agencia del Consumidor (消費者庁)

Fomentan la recuperación voluntaria preventiva , incluso cuando el riesgo es mínimo, para proteger la confianza del consumidor.

Las empresas deben publicar públicamente el retiro, explicar la causa y detallar las medidas correctivas.

En Japón, la reputación de marca y la transparencia son tan importantes como la seguridad sanitaria. Por eso, aun sin riesgo para la salud, una alteración de sabor se trata con el mismo rigor que un defecto más serio.

Anexo

📋 Cuadro de productos afectados (nombre, kanji/kana, romaji, traducción)

(entre paréntesis, la fecha de vencimiento indicada por Glico)

Nombre del producto (ES) Kanji / Kana (JP) Romaji Traducción literal al español Fecha de vencimiento Pocky Chocolate ポッキーチョコレート Pocky Chokorēto Pocky chocolate 2026.5–8 (septiembre solo códigos “SS”) Pocky Extrafino ポッキー＜極細＞ Pocky <Gokuboso> Pocky “extremadamente fino” 2026.5–8 (septiembre solo “SS”) Pocky Chocolate (8 bolsas) ポッキーチョコレート＜8袋＞ Pocky Chokorēto <8 fukuro> Pocky chocolate (paquete de 8 bolsitas) 2026.5–8 (septiembre solo “SS”) Pocky Chocolate para uso comercial 業務用ポッキーチョコレート Gyōmuyō Pocky Chokorēto Pocky chocolate para uso profesional 2026.5–8 (septiembre: segundo renglón del código empieza con “SS”) Pocky Chocolate para premios 景品用ポッキーチョコレート Keihinyō Pocky Chokorēto Pocky chocolate para obsequios/promociones 2026.5–8 (septiembre solo “SS”) Pocky Chocolate para promoción 販売促進用ポッキーチョコレート Hanbai sokushinyō Pocky Chokorēto Pocky para promoción de ventas 2026.5–8 (septiembre solo “SS”) Pocky “Deshielo de Invierno” 冬のくちどけポッキー Fuyu no Kuchidoke Pocky Pocky “derretimiento de invierno” 2026.6–8 Pocky “Deshielo de Invierno” (irregulares) 冬のくちどけポッキー＜ふぞろい品＞ Fuyu no Kuchidoke Pocky <Fuzoroi-hin> Pocky invierno (productos irregulares) 2026.6–9 Giant Pocky ジャイアントポッキー Jaianto Pocky Pocky gigante 2026.7–8 Giant Dream Pocky ジャイアントドリームポッキー Jaianto Dorīmu Pocky Pocky gigante “Dream” 2026.8–9 Pocky “Rubí de la Diosa” ポッキー女神のルビー Pocky Megami no Rubī Pocky “Rubí de la Diosa” 2026.8 Pocky “Ámbar para Adultos” ポッキー大人の琥珀 Pocky Otona no Kohaku Pocky “Ámbar para adultos” 2026.8 Kobe Roast Chocolat (Cacao Aromático) 神戸ローストショコラ＜芳醇カカオ＞ Kōbe Rōsuto Shokora <Hōjun Kakao> Chocolate tostado de Kobe (cacao rico) 2026.5–9 Kobe Roast Chocolat (Gofre) 神戸ローストショコラ＜ゴーフル＞ Kōbe Rōsuto Shokora <Gōfuru> Chocolate tostado de Kobe (gofre) 2026.7–8 GABA Chocolate Bitter メンタルバランスチョコレートGABA＜ビター＞ Mentaru Baransu Chokorēto GABA <Bitā> Chocolate GABA equilibrio mental (amargo) 2026.7–8 GABA Chocolate Milk メンタルバランスチョコレートGABA＜ミルク＞ Mentaru Baransu Chokorēto GABA <Miruku> Chocolate GABA equilibrio mental (leche) 2026.7–8 GABA Chocolate Milk (bolsa pequeña) メンタルバランスチョコレートGABAミルク＜小袋＞ Mentaru Baransu Chokorēto GABA Miruku <Kobukuro> Chocolate GABA leche (bolsita) 2026.7–9 GABA for Sleep (amargo suave) メンタルバランスチョコレートGABAフォースリープ＜甘さひかえめビター＞ Mentaru Baransu Chokorēto GABA Fō Surīpu <Amasa Hikaeme Bitā> Chocolate GABA para dormir (amargo suave) 2026.6–8 LIBERA Bitter LIBERA＜ビター＞ LIBERA <Bitā> LIBERA sabor amargo 2026.8–10 LIBERA Milk LIBERA＜ミルク＞ LIBERA <Miruku> LIBERA sabor leche 2026.7–10

©2025 NoticiasNippon