Chile mira a Japón: ¿mano dura migratoria o promesa imposible?

📍Tōkyō | 17 de diciembre

A pocos días de una elección decisiva, José Antonio Kast habló desde un lugar cargado de simbolismo: la frontera norte de Chile. Allí lanzó una advertencia clara y medible —111 días para que los extranjeros en situación irregular abandonen voluntariamente el país— un mensaje pensado no solo para los migrantes, sino para un electorado que asocia desorden migratorio con inseguridad cotidiana. Tras su victoria, la promesa dejó de ser retórica electoral y pasó a convertirse en un compromiso político bajo escrutinio público.

La escena recuerda a otro país lejano geográficamente, pero cercano en lógica política: Japón. Allí, el Partido Liberal Democrático (Jimintō / 自民党), fuerza gobernante casi ininterrumpida, impulsa desde hace años la consigna “Ihō gaikokujin zero” (違法外国人ゼロ) —cero extranjeros en situación irregular. A diferencia del tono confrontacional chileno, el enfoque japonés ha sido silencioso, administrativo y legalista: controles estrictos de visado, ampliación de detenciones migratorias, deportaciones graduales y una fuerte presión burocrática que hace casi imposible “desaparecer” dentro del sistema.

En ambos casos, el objetivo político es similar —restablecer control y credibilidad del Estado—, pero los caminos divergen. Chile enfrenta un sistema democrático altamente judicializado y un Congreso fragmentado; Japón opera con una maquinaria estatal cohesionada, una policía migratoria robusta y una opinión pública acostumbrada a políticas de largo plazo. Donde Kast ofrece un plazo simbólico para marcar autoridad, Japón aplica una asfixia normativa progresiva que no depende de plazos, sino de constancia institucional.

Marco legal comparativo

🇨🇱 Chile

Ley de Migración y Extranjería (Ley N.º 21.325) Reconoce derechos humanos básicos. Exige debido proceso para expulsiones. Las deportaciones masivas sin revisión individual pueden ser impugnadas judicialmente.

Límite clave: ninguna orden presidencial puede anular garantías constitucionales ni tratados internacionales ratificados por Chile.

🇯🇵 Japón

Immigration Control and Refugee Recognition Act (入管法 – Nyūkan-hō) Permite detención administrativa prolongada. Deportación por sobreestadía o violación de estatus. Amplia discrecionalidad del Estado.

Clave política: el control migratorio se presenta como gestión administrativa, no como debate ideológico.

Lectura política

Kast probablemente intentará cumplir parcialmente su promesa: endurecer controles, acelerar expulsiones visibles y reforzar fronteras para demostrar autoridad. Japón demuestra que el “cero irregulares” no se logra con plazos, sino con persistencia institucional, algo que Chile aún no tiene plenamente consolidado.

Anexo

Propuesta japonesa

Takaichi Sanae actual primera ministra de Japón y de las figuras más duras del ala conservadora del Jimintō (自民党), ha planteado una agenda clara y sin ambigüedades: avanzar hacia un Japón sin extranjeros en situación irregular (Ihō gaikokujin zero / 違法外国人ゼロ). Su enfoque no se presenta como un gesto ideológico, sino como política de Estado orientada a recuperar control, previsibilidad y confianza ciudadana en el sistema migratorio, en un contexto de envejecimiento poblacional y presión social por la seguridad.

A diferencia de los ultimátums temporales vistos en otros países, la propuesta de Takaichi apuesta por constancia administrativa: cerrar las “puertas traseras” del sistema (sobreestadías, abusos del estatus de estudiante o técnico, solicitudes repetidas de refugio sin fundamento), endurecer la supervisión y hacer efectiva la deportación cuando corresponda. El mensaje es directo: Japón puede necesitar mano de obra, pero no aceptará irregularidad.

Ejes centrales de la propuesta

Refuerzo del control de estatus Verificaciones más frecuentes y coordinación entre Inmigración, policía y gobiernos locales. Deportación efectiva de sobreestadías Reducción de demoras administrativas y mayor capacidad operativa. Revisión estricta del sistema de refugio Filtrar solicitudes reiteradas sin base, manteniendo protección a casos genuinos. Responsabilidad institucional Escuelas de idioma, empresas y entidades patrocinadoras con obligaciones claras. Mensaje político nítido Separar “aceptación de talento” de “tolerancia a la irregularidad”.

Lectura política

Takaichi representa la tesis de que el orden migratorio es condición previa para cualquier expansión controlada de la inmigración. Su propuesta busca credibilidad: mostrar que el Estado puede hacer cumplir reglas antes de abrir nuevas vías legales. En la práctica, es una estrategia de asfixia normativa gradual, más que de anuncios espectaculares.

La jefa de gobierno dará a conocer la nueva política inmigratoria en la primera semana de enero.

