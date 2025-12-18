Medalla, discurso y poder: Maduro recibe honores mientras el país sigue en crisis

📍Caracas | 18 de diciembre

En un acto cargado de simbolismo histórico y retórica bolivariana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue distinguido con la condecoración “Arquitecto de la Paz”, otorgada por la Sociedad Bolivariana de Venezuela.

La ceremonia se desarrolló como un espacio de reafirmación ideológica, donde se evocaron los ideales de Simón Bolívar y la narrativa de la paz como eje central del proyecto político bolivariano.

Durante el evento, los organizadores destacaron lo que calificaron como la “labor sostenida por la estabilidad y la soberanía nacional”, en un contexto marcado por tensiones políticas internas, sanciones internacionales y una profunda polarización social.

La distinción fue presentada como un reconocimiento al liderazgo de Maduro frente a escenarios de presión externa y conflictos diplomáticos, así como a su insistencia en el diálogo como vía para resolver disputas.

La entrega del galardón no estuvo exenta de lecturas contrapuestas. Mientras sectores afines al oficialismo celebraron el reconocimiento como un acto de justicia histórica y lealtad a la Patria, voces críticas recordaron que la noción de “paz” en Venezuela sigue siendo objeto de debate, atravesada por cuestionamientos sobre derechos humanos, migración masiva y crisis económica.

Así, la condecoración se inscribe no solo como un hecho ceremonial, sino como un gesto político con fuerte carga simbólica en el relato del poder.











Anexo

🏅 ¿Qué se considera la condecoración “Arquitecto de la Paz”?

La distinción “Arquitecto de la Paz” no forma parte del sistema oficial de órdenes del Estado venezolano (como la Orden del Libertador, Francisco de Miranda o la Cruz del Ejército), sino que es un reconocimiento honorífico otorgado por la Sociedad Bolivariana de Venezuela, una institución de carácter histórico-cultural e ideológico, estrechamente vinculada al pensamiento bolivariano y, en las últimas décadas, al discurso político del chavismo.

Su valor es principalmente simbólico y narrativo, más que jurídico o institucional. Busca resaltar una interpretación específica del concepto de “paz”, entendida como:

defensa de la soberanía nacional,

resistencia frente a presiones externas,

estabilidad política del proyecto bolivariano,

más que como ausencia de conflicto social o consenso plural.

👥 ¿Quiénes han recibido los reconocimientos?

🔹 En el ámbito de la Sociedad Bolivariana / entorno bolivariano

Aunque no existe un registro público único y sistematizado, reconocimientos equivalentes en nombre y espíritu han sido otorgados principalmente a:

Hugo Chávez (de manera póstuma)

Reconocido reiteradamente como “constructor de la paz soberana” o “defensor de la paz latinoamericana” , especialmente tras su rol en iniciativas como UNASUR, ALBA y Petrocaribe.

Altos dirigentes del chavismo y aliados regionales , en actos conmemorativos: ministros, líderes militares, figuras políticas afines,

a quienes se les atribuye la “defensa del proyecto bolivariano frente a la agresión externa”.



Estos premios no suelen ser comparables entre sí como una lista cerrada, sino que responden a momentos políticos concretos.

🔹 Comparación internacional

Es importante aclarar que no es equivalente a premios internacionales de paz ampliamente reconocidos. Por ejemplo:

Premio Nobel de la Paz

Otorgado a figuras como Nelson Mandela, Juan Manuel Santos, Rigoberta Menchú o Malala Yousafzai, tras evaluaciones internacionales y criterios verificables.

Premios de paz regionales o religiosos

Con procesos colegiados, comités independientes o respaldo multilateral.

👉 La condecoración a Maduro no compite ni se mide bajo esos estándares, sino que opera dentro de un marco político-ideológico interno.

🧭 Lectura

Desde una mirada informativa:

✔ Es un reconocimiento legítimo dentro del universo simbólico del chavismo .

✔ Refuerza la narrativa del gobierno sobre “paz frente al asedio” .

⚠ No implica consenso nacional ni validación internacional .

⚠ Su otorgamiento reabre el debate sobre qué significa “paz” en un país con: migración masiva, denuncias de derechos humanos, polarización social persistente.



